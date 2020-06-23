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Право
Лиана Липанова
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Минэкономики предложило разрешить операторам связи самим идентифицировать абонентов при удалённой продаже SIM-карт Материал редакции

Ранее Минкомсвязи предлагало проверять абонентов только через государственные биометрические системы.

  • Минэкономики разработало законопроект, согласно которому мобильные операторы смогут использовать собственные биометрические технологии для удалённой идентификации абонентов при продаже SIM-карт через интернет без обязательного подключения к Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
  • Операторы смогут получать согласие абонентов на обработку данных одновременно с началом прохождения идентификации, уточнил руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «Мегафона» Никита Данилов. В МТС и «Билайне» заявили, что рады появлению проекта Минэкономики. В Tele2 воздержались от комментариев.
  • В апреле аналогичный законопроект представило Минкомсвязи. Ведомство предложило разрешить удалённую продажу SIM-карт, но только при идентификации абонентов через государственные системы — Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему «Ростелекома».
  • В июне Минэкономики раскритиковало проект Минкомсвязи, напоминает газета. Ведомство заявило, что в документе слишком много административных ограничений и обязанностей для предпринимателей, что приведёт к необоснованным расходам.

#новость #минэкономразвития

Лиана Липанова
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3 комментария
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Ol Ka

0

Что вообще происходит? 🤔
С чего вдруг вся эта активность?

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Arthur Niazyan

Ol
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Как будто к какому то референдуму время подходит.
Но фишка в том, что не принимаются решения, а аккуратненько вносятся лишь предложения. Элементарная анестезия со времён Ельцина.

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Denis Kiselev

Arthur
0

Очень верное замечание!

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