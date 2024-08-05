Илон Маск снова подал иск к OpenAI и её сооснователям Сэму Альману и Грегу Брокману

Обвинения всё те же — якобы компания предала свою миссию.В новом иске Маск утверждает, что Альтман и Брокман «манипулировали» предпринимателем, заставив его стать «соучредителем их фальшивой некоммерческой организации (НКО)», пишет The Verge.Обвинения аналогичны тем, что звучали в иске, который Маск подал в марте 2024 года — предприниматель отозвал его за день до слушания. Маск считал, что сооснователи якобы пренебрегли обязательством работать как НКО «на благо человечества», ведь стали выпускать модели с закрытым исходным кодом и фактически превратили проект в «дочку» Microsoft.Фото: Getty ImagesOpenAI во внутренней рассылке предполагала, что Маск жалеет об уходе из компании. Позже обвинила его в лицемерии, а также попытке получить контроль над проектом и присоединить его к Tesla. Она просила суд отклонить иск, так как Маск не предоставил соглашений, в которых OpenAI обещала отказаться от монетизации разработок. Также он не привёл положения, где говорится, что компании запрещено выдавать лицензии на продукты или разрешать третьим лицам входить в состав совета директоров в качестве наблюдателей.Адвокат Маска утверждает, что это «более серьёзный иск», пишет The New York Times. В нём говорится, что OpenAI нарушила закон о рэкете: якобы Альтман и Брокман намерено обманывали Маска, рассказывая о гуманитарной миссии компании, чтобы «нажиться» на его опасениях о том, какие риски несёт развитие ИИ.Также предприниматель заявляет, что договор между OpenAI и Microsoft об инвестициях станет недействительным, как только разработчик ChatGPT достигнет уровня «универсального ИИ» или AGI, пишет FT. Это концепция, согласно которой искусственный интеллект может выполнять любые задачи, которые подвластны человеку или животному. Пока компания говорит, что ей до этого далеко.OpenAI отказалась комментировать новый иск.Маск соосновал OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов. В 2023-м, чтобы посоперничать с ней, он учредил xAI. Компания выпустила чат-бота Grok и опубликовала его исходный код.#новости #илонмаск #openai #сэмальтман
Маск, так их! Особенно этого Альтмана.
Ну вот он же не просто так что либо делает. По-любому есть план и он его придерживается.
Вот только какой.