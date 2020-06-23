Сейчас россияне могут стать самозанятыми с 18 лет.

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Нужно позволить россиянам получать статус самозанятых не с 18, а с 16 лет, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн человек.

«Начинающие предприниматели получат дополнительные налоговые льготы: налоговый капитал в размере одной МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», — уточнил президент.

Именно молодые люди – энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты – составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий. Владимир Путин президент России

Сроки возможных изменений Путин не назвал.

Президент также рассказал, что с 1 июля 2020 года все регионы России смогут вводить налоговый режим для самозанятых. До этого момента это был эксперимент в нескольких регионах. «Этот эксперимент, как мы видим, успешный», — добавил он.

Менее чем за полгода количество самозанятых в России выросло в 2,5 раза, с 300 тысяч до 700 тысяч человек, отметил президент.

Эксперимент с налогом на профессиональный доход стартовал 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. С 1 января 2020 года к ним присоединились ещё 19 регионов России.