Комментарии
авторизацию с помощью уговоров
Сейчас россияне могут стать самозанятыми с 18 лет.
Нужно позволить россиянам получать статус самозанятых не с 18, а с 16 лет, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн человек.
«Начинающие предприниматели получат дополнительные налоговые льготы: налоговый капитал в размере одной МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», — уточнил президент.
Сроки возможных изменений Путин не назвал.
Президент также рассказал, что с 1 июля 2020 года все регионы России смогут вводить налоговый режим для самозанятых. До этого момента это был эксперимент в нескольких регионах. «Этот эксперимент, как мы видим, успешный», — добавил он.
Менее чем за полгода количество самозанятых в России выросло в 2,5 раза, с 300 тысяч до 700 тысяч человек, отметил президент.
Эксперимент с налогом на профессиональный доход стартовал 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. С 1 января 2020 года к ним присоединились ещё 19 регионов России.
В качестве самозанятых могут зарегистрироваться россияне с годовым доходом до 2,4 млн рублей, которые работают «на себя» без наёмных сотрудников. Они могут платить налог по ставке 4% при оказании услуг и продаже товаров физлицам и по ставке 6% — юрлицам и ИП.
После свидетельства о рождении, сразу трудовая книжка
Не вижу ничего плохого, если предприимчивым ребятам наконец-то дадут возможность начать своё дело с 16 лет, без гемора и каруселей с убалтыванием родителей делать своё ИП.
Путин Путин Путин. Вы чё блядь? Совсем?
Чувак, у тебя браслет домашнего ареста не подключен!
Плоти нологи с молоду
Легализуем детский труд! Даже в космосе! Как тебе такое Илон Маск?!
А что в этом плохого?
Детский труд, если мы о труде после 14 - это крайне здоровая вещь для экономики.
1. Это дешёвая рабочая сила, которая вполне себе может местами заменить мигрантов
2. Это деньги внутри экономики страны - если опять же сравниваем с мигрантами
3. Это возможность получить важный опыт работы с ранних лет. А не после 23, как это у нас почему-то сейчас заведено
На кассах маленьких магазинчиков у дома в Дании или Швеции вы увидите именно школьников, их же вы увидите в залах небольших пекарен и т.д. У детей есть свои деньги и опыт работы. Бизнес же оптимизирует расходы.
сомневаюсь, что опыт работы низкооплачиваемой мартышкой так уж полезен для человека. И много соков вы из 14 летних детей не выжмете.
Я работал в 14 лет, причем официально(прополка поля).
Определенно пошло на пользу.
на тихоокеанских рудниках космической глубоководной флотилии
"Дети в США учатся зарабатывать с детства!" - Как прекрасно"
"давайте позволим и российским детям зарабатывать с детства.... - какой позор, это рабство, хотят отобрать последнюю копейку!"
как будто они будут у тебя спрашивать разрешения зарабатывать. Просто налоги не будут платить.
Мы работали в летние каникулы уже после 6 класса и деньги получали за работу. Правильно делает, свои заработанные, гораздо лучше, чем у мамы с папой клянчить. Пусть немного, но СВОИ.
А что плохого ? с 14 сам зарабатывал, а не на кого-то впахивал. Учишься жить своей головой, а не стадной рефлексией. И в молодости это делать проще, меньше барьеров в голове.
Можно я Ваш вопрос передаресую хотя бы вот Leo Uvarov'у - у него, я полагаю, есть ответ на Ваш вопрос
Тут проблема не в том платить или не платить, а в том что тебе сделать какие-то деньги в 16 приходится пользоваться маминой и папиной картой. Пример утрирован, но многие похоже не сталкивались с этим вопросом по молодости, это когда тебя каждый второй сервис шлёт лесом потому что ты малолетка без статуса в предпринимательском мире. Уже минимум лет 8 просится решение и +1 select в графе статус ), а не 18 лес там >>
До сих пор не могу отделаться от мысли, что путём поддержки продвижения самозанятости они просто "безопасно" хоронят пенсионный фонд, пытаясь как бы намекнуть...
Там отчисления необязательны. Каждый сам решает как копить на старость.
В целом вся это движуха мне на удивление нравится, но почти не сомневаюсь, что триал-версия через несколько лет закончится и мы столкнёмся с "российской действительностью". К сожалению, так всегда складывалось исторически.
ХЗ че все тут заострили сразу про детский труд. Вообще идея здравая: я бы вообще лет до 12 опустила. Пусть работают, если желание есть.
В детстве у меня много всяких "бизнесов" было — мусор соседям выносила, одноклассникам решебники продавала, да много всего :) Но все это было не официально, конечно.
Я сомневаюсь, что тогда бы я оформляла самозанятость, чтобы платить налоги, даже если бы такая возможность была.
Но сама по себе идея — дать возможность детям работать — это норм.
дать возможность детям работать — это норм.
— Дочка, уроки сделала?
— Да
— Умничка. Кстати, ты в этом месяце за квартплату еще не передала. Плоти.
Вам там виднее: в каждой семье свои отношения...
Я работала — чисто чтобы на кармане лаве было :)
То есть человек от 16 лет может формально оказывать массажные услуги)?)) Ну я думаю поняли про какой рынок.
Так же видать так хотят малолетних блогеров привлечь платить налоги?)
Как же гениально предоставлять такую «великую возможность» стать «бизнесменом» и почесывать ладошки в ожидании новых налогов :3
Ну все, пора заводить жену и нарожать с ней целый отдел блоггеров, с 16 самозанятые, а на 18 лет ИП - сказка, папа - коммерс
Когда мне было 15 лет я хотел их платить и там даже варианты с 16 были, с согласия родителей. Но по итогу очень геморно оказалось. Т.е. и раньше можно было.
В итоге просто получал на webmoney и выводил в наличку. Если все комиссии собрать, то получается на уровне уплаты налогов.
Не получается
Дак а в чем проблема то? Пускай лучше в 16 с 1,000 руб обожгуться. Чем в 20 влетят на 1М
Толпы малолетних [зачеркнуто]дебилов[/зачеркнуто] стартаперов по молодецкой удали кинутся мутить "стартапы", брать кредиты и прогорят по своей детской дурости но со взрослыми последствиями. Всё ради того, чтобы у единичных действительно толковых уникумов была юридическая возможность начать делать дело пораньше, не дожидаясь совершеннолетия долгих два года.
Так это же чтобы уже с 16 лет с них оброк лупить, а то маются лишние два года, дармоедины. Так чего церемониться, давайте закреплять их сразу за барами да за землёй, а на заработки в Москву чтоб отправиться, так это если барин разрешит. Тьху.
И по 5 ударов плетью за провинности
И право первой ночи на конюшне. А ежли ты, холоп, в Америку недружественную собрался, так хрен тебе и железный занавес, Америка только для барчуков
Вчера какая то супер коуч блогер от воблинга умерла в 18 лет. По ее словам она с 12 лет зарабатывала. Так что можно было и тут планку ниже сделать.
То чувство, когда приложение Мой налог без проблем зарегистрировало меня в 17. И уже полгода налоги плачу, хотя 18 нет.
Именно молодые люди – энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты – родившиеся когда я уже сидел на должности, легко воспримут меня как что-то вечное. Как налог. Нужно позволить им не отвлекать свои (и мои) ресурсы от этой мысли.
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