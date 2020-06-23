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Альберт Хабибрахимов
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Путин предложил снизить налог на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3% Материал редакции

Бессрочно.

141 комментарий
В закладки

Президент России Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

В обоих случаях снижение должно быть бессрочным, заявил президент. «Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных для ИТ-бизнеса юрисдикциях как индийская или ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — добавил Путин.

Кроме этого, президент предложил изменить налог на доход от иностранных компаний, контролируемых российскими гражданами: они получат право платить фиксированный налог в 5 млн рублей в год и не предоставлять отчётность.

О планах правительства уменьшить налоговую ставку для ИТ-компаний накануне писали «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Они назвали именно такие параметры снижения: страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%.

Что должно быть у компании, чтобы получить…
Аккредитация в Минкомсвязи, достаточный штат и определённая доля доходов от продажи и разработки ПО.
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#новость #налоги

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141 комментарий
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Yurii Romanov

28

ООО "Цифровая-Шаурма"

-Соуса побольше
-Конечно брат!
-"Ээ Ваган, кетчупа побольше сбилди ему в проект!"

Ответить

Dima Baychapanov

Yurii
5
Ответить

Skyliner777

Yurii
1

Именно))) Будет автоматическая рука таджика протягивать шаурму клиенту))) ИТ-компания)))) 

Ответить

Leo Uvarov

Skyliner777
3

Яндекс шаверма

Ответить

Skyliner777

Leo
2

Точно))) ко всему можно будет добавить Яндекс)))
Яндекс.унитаз
Яндекс.гандон
Яндекс.самолет
Яндекс.президент) 

Ответить

Даша Владыко

Skyliner777
2

Вы Яндекс.президент написали дважды

Ответить

Денис Демидов

Yurii
2

Хрен вам по всей морде, этой льготой только свои смогут воспользоваться, которых налоговая не будет дрючить за дробление бизнеса (вынос разработки в отдельное юр. лицо) и олдскульные IT типа 1С, у которых реально 90% приходится на продажу ПО, а не услуг или рекламу, как у большинства современных IT компаний.

Ответить

Yan Purvenes

8

Если честно, то это дискрминация другого бизнеса. И тут надо не налогами привлекать, а средой безопасной для этого бизнеса, отсуствиями ограничений.

При этом забывают, что часто этот ИТ бизнес мелкий платит в черную и т.д. 
Или тратить свои налоги типа на бухло командировки в сочи сотрудников, прям чартарами))

Ответить

Сергей Анчутин

Yan
12

Тут всё просто: закрывайте свои тур. фирмы и начинайте заниматься IT

Ответить

Илья Щибрик

Сергей
2

Звучит довольно разумно, учитывая, насколько дикая и неконтролируемая обстановка была в тур.фирмах последние лет 7.

Ответить

Дмитрий Тенетович

Илья
5

у вас в цифре 17 опечатка.

Ответить

Илья Щибрик

Дмитрий
0

Вы в числе 170 ноль добавить забыли.

Ответить

Дмитрий

Илья
0

туристические агентства существуют уже как минимум 170 лет? спасибо, не знал.

Ответить

Илья Щибрик

Дмитрий
2

Как минимум вдвое дольше! Вы что, не слышали про тур-ивент-агентство «Окно в Европу»?

Ответить

Дмитрий

Илья
0

что? тоже Его заслуга?

Ответить

Илья Щибрик

Дмитрий
0

Да, это всё тот же Вождь постарался, 317 лет назад.

Ответить

Александр Николаевич Кудин

Сергей
0

Нет, спасибо...

Ответить

Илья Щибрик

Yan
1

Зря вы так.

В крупных городах все крупные компании давно перешли на белую ЗП. Потому что содержать штат в 50+ человек на «конвертной» зарплате уже просто невыгодно (на взятки налоговой уходит больше денег, чем уходило бы в налогах).

Другое дело, что там большая часть прибыли отмывается через оффшоры на Кипре/BVI, но мы ведь не об этом сейчас?

Ответить

Yan Purvenes

Илья
1

Ну имел опыт с компанией, которая в тэглайн на 6 месте в РФ. З/п в черную. Компания занимается разработкой на аутсорс)

Ответить

Илья Щибрик

Yan
0

на 6 месте в РФ

Лебедев, что ли?

Ответить

Yan Purvenes

Илья
0

нет) Ну короче студии разработки на аутсорс) Так как многие заказчики леняться при крупном бизнесе создать свою разработку)

Ответить

Илья Щибрик

Yan
0

Вообще, рейтинг очень странный. Видимо, там только диджитал?

Ни одной из крупнейших компаний IT-сектора не вижу.

Ответить

Yan Purvenes

Илья
0

Ну смотря что крупными счиать. Ну да не большие компании, но к которым идет крупняк, который даже иногда свою разработку имеет.

Ответить

Денис Шилов

Yan
0

роботы, что ли?

Ответить

Bulat Ziganshin

Yan
0

я знаю компанию, которая в РФ была где-то на -4 месте, что не мешает ей платить через ИП. собственно, компания довольна, работники довольны, а дети с орфанными заболеваниями идут нахер

Ответить

Ii Ii

Илья
0

Незнаю насчет всех крупных компаний, но крупные торговые федеральные сети, как платили в черную так и платят

Ответить

Pavel Voronkov

Ii
0

Они работают с кешем, поэтому им можно :)

Ответить

Илья Щибрик

Ii
0

Я говорю только про средне-крупные компании в IT.

Ситуацию с ритейлом из личного опыта не знаю, поэтому не берусь судить.

Ответить

Антон

Yan
1

Шлюхи от такого все прорвутся 

Ответить

Антон

8

У него хорошая неделя до выборов и год пиздеца что-ли 

Ответить

Bulat Ziganshin

Антон
0

завтра же начинается очередное псевдо-голосование. помните, как в 18-м тоже пироги с лопаты раздавали, а сразу после "выборов" - ндс и пенсионный возраст

Ответить

Nanokassa_ru

6

Видимо закрытые рейтинги по поправкам на столе Путина не особо его обрадовали. И он решил подкупить ИТ сообщество. Надеюсь это снижение налогов реально, а не «как обычно»

Ответить

Антон Курочкин

Nanokassa_ru
2

Дал бы всем ИТшникам по 100к выплаты, тогда бы подкупил

Ответить

Дмитрий Тенетович

Антон
0

ну это даже на 13-ую зп не тянет, ну

Ответить

Антон Курочкин

Дмитрий
1

Ну 10к тоже на детское пособие не особо тянет

Ответить

Дмитрий Тенетович

Антон
0

при средних (реальных) зп основного лояльного электората 10к - это от 20 до 30% семейного бюджета.

Ответить

Дмитрий Тенетович

Nanokassa_ru
1

какое сообщество? хозяев галер?

Ответить

Shat Sh

Nanokassa_ru
1

Угу. Пошел подкуп избирателей.

Ответить

Михаил Качалов

Shat
0

Пошел подкуп избирателей.

- не переоценивайте количество IT-разработчиков в РФ, на паре заводов народу больше работает

Ответить

Bulat Ziganshin

Михаил
0

в любом случае, положительные изменения лучше сообщать до голосования, а отрицательные - после :)

Ответить

Arthur Niazyan

4

Предлагаю предлагать предложения предлагая предложенные предложения.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
2

Предлагаю это в конституции прописать, юридический shell получится, чтобы потом трудовой народ не отвлекать на новые голосования.

Ответить

Ильяс Урганаев

3

Говорит про IT компании, а по факту закон для компаний по разработке.
Продуктовым IT компаниям ничего не светит.

Ответить

Yan Purvenes

Ильяс
3

Есть способ. Выделить разработку в отдельный бизнес юнит. Идея дробления бизнеса)

Ответить

Ильяс Урганаев

Yan
0

То есть менеджеры в ООО "Продажа продукта" заказывают ПО у ООО "Разработка продукта"? Прикольно! 

Ответить

Yan Purvenes

Ильяс
2

ну а что? Так гапзром делает и куча других крупных. Бухгалтерию в отдельный юнит, ит поддержку в третий и т.д.

Ответить

Денис Демидов

Ильяс
0

А потом налоговая отбирает у вас все за дробление в целях сокращения налогов,  случаев полный интернет.

Ответить

Ильяс Урганаев

Денис
1

Ну время от времени можно принимать заказы на лендинги ))

Ответить

Денис Демидов

Ильяс
0

Чтобы поверили в лендинги, придется поделиться крепко)))

Ответить

Skyliner777

–6

Чушь полная. ИТ сектор и так в фаворе и заработает деньги, а традиционный бизнес в аграрном секторе и машиностроении требует поблажек. Неудивительно, он дурак просто 

Ответить

Pavel Golubev

Skyliner777
8

У аграриев куча субсидий. Россельхоз банк постоянно докапитализуют, чтобы можно было под 3% выдавать кредиты. Для машиностроения так вообще отдельный фонд существует - ФРП.

Ответить

Skyliner777

Pavel
1

Эти субсидии подачки по сравнению с обычным снижение налога для всех... 

Ответить

Pavel Golubev

Skyliner777
2

Ой да ладно уж подачки. РосАгроЛизинг еще есть, забыл чет про него. 

Ответить

Skyliner777

Pavel
1

Продовольствие - наиглавнейшая отрасль в стране, которая предлагает продукцию населению. Чем она дешевле, тем для людей лучше и для власти, а раздавать деньги итшникам, которые половина работают в серую и производят всякое г-но, которое 90% не нужно, то да -шаг разумный... 

Вот только для населения куда важно, сколько буде стоить 10ок яиц, а не скидка на 1С. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Pavel
1

без субсидий агросектору пиздец

Ответить

Yan Purvenes

Skyliner777
1

аккуратно) А то уже были случае судов по оскорблению власти)

Ответить

Skyliner777

Yan
0

Обалдеть))) Я назвал ФИО должность кого-то?) Вам больше нечего написать? А судить будете меня в США?) 

Ответить

Skyliner777

Skyliner777
–1

минусисты , как обычно обоссанные итшники! Вам что коррупция, что демократия, главное, чтобы преференции были только для своих, а так на все пох. ,ули минусы поставили, калеки недалекие?) Поэтому и калеки)))

Ответить

Anatoly Ivanov

2

провернётся ли фарш назад после 2 июля? 

Ответить

Антон

Anatoly
2

Без мягкого знака 

Ответить

Anatoly Ivanov

Антон
0

мерси

Ответить

Pavel Nekhaev

2

1 июля близко...

Ответить

Влад Айнштейн

Pavel
–2

Нет, ну раз так, даже если он бесконечно править будет, все равно это круто. Я конечно против поправок, однако это звучит классно.

Ответить

Влад Айнштейн

Влад
0

А почему дизов так много

Ответить

Nicko Welldone

1

Меня глючит или он в прямо эфире объявил нас офшором для IT?

Ответить

Nicko Welldone

Nicko
3

Да расслабьтесь господа, налоги снимут, жирок нагуляем и тут гражданин майор уже с расширенными полномочиями со стволом на перевес прийдёт за своим куском, а так круто кек :)

Ответить

web-watcher

1

Своего рода подкуп электората перед голосованием: этим снизить налог, этим поднять, этим выплаты. Обмен прав и свобод гражданского общества на экономические плюшечки.

Ответить

Михаил Качалов

web-watcher
4

подкуп электората перед голосованием

- 0, 001% это электорат? Подкуп электората это:

Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Меня зовут Холманских Игорь. Я начальник сборочного цеха. Хотел спросить Вас про американские ПРО, но есть вопрос, о котором душа болит.

В трудные времена, Владимир Владимирович, Вы приезжали к нам на предприятие и помогли нам. Спасибо Вам за это. Сегодня наш многотысячный коллектив имеет заказы, имеет зарплату, имеет перспективу, и мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад.

Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона

Ответить

web-watcher

Михаил
0

Цитата Холманских это про запугивание оппозиции и демонстрацию "широкой поддержки трудовых масс", т.е. PR-акция, а подкуп это реклама поправок у популярных инстаблогеров, подарочки в виде символического поднятия налогов на 2% для богатых, 10к разовой выплаты на ребёнка и викторины "приходите на голосование и получите шанс выиграть квартиру/автомобиль/айфон".

Ответить

Михаил Качалов

web-watcher
0

- согласен, но коллектив тагильского завода по размеру как все IT в РФ, а таких заводов много и слова типа:

Сегодня наш многотысячный коллектив имеет заказы, имеет зарплату, имеет перспективу, и мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад

многие работяги и пенсионеры повторят (не обсуждаю причины и следствия - только факт того какие умонастроения царят в обществе)

Ответить

Vangelis

1

Кто в курсе, это для всех IT бизнесов, больших в том числе?
Ну для контор, с иностранным капиталом, работающим в России в виде филиалов/офисов тоже?

Ответить

Yan Purvenes

Vangelis
3

судя словам да. Если со врал то привлечь можно будет за ложь)

Ответить

Сэм Дж.

Yan
2

Как это сделал экс-глава Чувашии, который умер? Не боитесь повторить его судьбу, подхватив COVID-19? ))

Ответить

Yan Purvenes

Сэм
0

Этому главе надо было сбежать и устроить кое что) Все равно уже был обречен)

Ответить

Крейг

Yan
0

Он же "приложил", поэтому за что привлечь.

Ответить

Дмитрий Тенетович

Yan
0

конечно можно будет. раньше ведь всегда правду говорил. а если нет - то привлекали.

Ответить

Николай Истомин

Vangelis
0

Скорее всего для всех тех, кто уже сейчас применяет пониженную ставку в 14%

Ответить

Anastasia Light

2

Понизить там, повысить там...БАЛАНС! 😉

Ответить

Ka Vi

2

То что он предложил, это не значит что это примут. Это просто предложение и не более того.

Ответить

Ka Vi

Ka
0

То, что он предложил, это не значит что это примут. Это просто предложение и не более того. 
Как показывает статистика, возможно это просто пустой звук.

Ответить

Дмитрий Тенетович

Ka
0

какая статистика? как с повышением НДС? как с допналога на вклады?

Ответить

Алексей Леонидович

1

Когда нужно срочно обнулиться...

Ответить

Михаил Качалов

Алексей
1

- размер IT в РФ существенно меньше, чем ЧСВ IT-специалистов, так что мимо

Ответить

Сергей Михельсон

1

Путин думает, что сейчас все побегут в айти создавать нейросетки и тд и тп, чтобы потом наработки использовать в военных целях. В целом, оно так и должно быть. Только не стоит забывать, что айти само по себе, как и математика, никому не нужны. Айти должно увеличивать производительность труда реальных секторов экономики. А как можно увеличить то, чего нет? Налоги надо снижать для всех частных компаний, причем в 2 раза. Это вообще не мыслимо в текущих экономических условиях, заплатить 46% налога, чтобы выдать белую зп.

Ответить

Михаил Качалов

Сергей
1

Путин думает, что сейчас все побегут в айти

- не так, к Путину обратилась Касперская (а он ее от других людей отличает), Мишустин прикинул - копейки, ничего не теряем, вот и и прозвучало это в обращении. Но зря. Неблагодарные твари все равно не довольны.

Ответить

Ильдар Муртазен

Михаил
1

А чего радоваться? Владельцы компаний станут больше зарабатывать, для обычных сотрудников ничего не изменится.

Ответить

Михаил Качалов

Ильдар
0

чего радоваться?

- вот я и говорю, нейтральная новость, но все равно бурлят говны

Ответить

Ильдар Муртазен

Михаил
0

А вот для злости причины как раз есть.

Ответить

Михаил Качалов

Ильдар
0

для злости причины как раз есть

- разверните мысль. Лично я не понимаю чего тут злиться

Ответить

Ильдар Муртазен

Михаил
0

К путену обратилась косперская и пожаловалась на высокие налоги. путен косперской помог и налог (для нее и еще нескольких человек в стране) снизил, бюджет потерял определенную сумму. Потерю нужно компенсировать, значит поднимут налоги для обычных людей.

Ответить

Михаил Качалов

Ильдар
0

для нее и еще нескольких человек в стране

- ну не нескольких, а многих, просто она, СберТех и АТ-Консалтинг заработают больше других, учитывая размер их бизнеса

бюджет потерял определенную сумму

- вероятно во много тысяч раз меньше, чем от снижения нефтяных цен

Ответить

Ильдар Муртазен

Михаил
0

- ну не нескольких, а многих, просто она, СберТех и АТ-Консалтинг заработают больше других, учитывая размер их бизнеса

Нескольких это условно. Суть одна, бенефициары единицы.
- вероятно во много тысяч раз меньше, чем от снижения нефтяных цен

С этим никто и не спорит. Но теперь на нас двойная нагрузка ляжет, и за нефть, и за толстосумов владельцев IT-корпораций.

Ответить

Михаил Качалов

Ильдар
0

за толстосумов владельцев IT-корпораций

- копейки на общем фоне. Знаете сколько стоило создание процессора Байкал-Т? 2 млрд руб. А сколько стоит отремонтировать мост через речку Кола? 1,2 млрд руб

Ответить

Сергей Михельсон

Ильдар
0

Ильдар, тут ты не прав. Во-первых, это хоть немного простимулирует новые начинания, которые так или иначе будут создавать конкурнецию. А дальше рыночек порешает. Если босс сэконоленные деньги на налогах кидать в себе в карман, а не тратить в зарплатный фонд или на развитие бизнеса, то он быстренько окажется не у дел.

Ответить

Ильдар Муртазен

Сергей
0

Во-первых, это хоть немного простимулирует новые начинания, которые так или иначе будут создавать конкурнецию.

Кому? Яндексу? Мылу? Не будет никакой конкуренции, это миф. 
Если босс сэконоленные деньги на налогах кидать в себе в карман, а не тратить в зарплатный фонд или на развитие бизнеса, то он быстренько окажется не у дел.

После снижения налога поинтересуемся у сотрудников Яндекса подняли им ЗП или нет.

Ответить

Сергей Михельсон

Михаил
0

"Неблагодарные твари все равно не довольны." - поясните, кто эти неблагодарные?

Ответить

Михаил Качалов

Сергей
0

поясните, кто эти неблагодарные?

-  т е "твари" Вас не смущает?

Ответить

Сергей Михельсон

Михаил
0

Дружище, просто объясни плес что ты имел виду? :)

Ответить

Михаил Качалов

Сергей
1

просто объясни плес что ты имел виду?

- пройдитесь по комментам, оцените негатив. Казалось бы, большинство здесь присутствующих так или иначе связаны с IT, но они НЕ РАДЫ! хз что еще для них можно сделать? не могут уехать в те благословенные места где их ОЦЕНЯТ ПО ДОСТОИНСТВУ и злятся на все, даже на то что должно принести им прибыль

Ответить

Сергей Михельсон

Михаил
0

Миша Миша. Ты пойми, что нам не рыбка нужна, а удочка, понимаешь к чему я? Ну снизили налог на айти и дальше что? Кто айти продукты то будет потреблять? Маркет плейсы, такси? Налоги снизили и прибыль падает, так как айти получает доходы от продажи своих продуктов бизнесу, а не частным лицам. Бизнес в жопе. Нужно не у айти налоги убирать,  а у все разом. Да и сделано это с целью катализации разработок для военных, потому что ещё 10 лет и пиздец, с неба прилетят амеровские дроны и будут увозить в трудовые лагеря.

Ответить

Михаил Алекперов

Сергей
1

Без права частной собственности бесполезно все это смягчение налогового режима.

Ответить

Саша Сизиков

1

к ип без сотрудников - это относится?

Ответить

Vangelis

Саша
0

относится ко всем бизнесам, у которых ОКВЭД 62.01 Разработка

Ответить

Masha Chuichenko

Саша
0

Так ИП не платит налог на прибыль организаций 🤷🏻‍♀️

Ответить

Andrey Kulakov

Саша
0

Тоже интересно) ИП на УСН 6% без сотрудников))

Ответить

am8am

1

Этот &@₽&# ничего просто так не делает. Очевидно же, что там многоходовочка очередная. Введут потом просто налог 50% на IT компании, признав IT компаниями все где преобладают малооблагаемые налогом специалисты. Тупая предвыборная пропаганда чтобы даже среди айтишников нашлись лохи не проголосовавшие ПРОТИВ его старческого обнулительного маразма.

Ответить

Михаил Качалов

am8am
0

предвыборная пропаганда чтобы даже среди айтишников

- как говорил классик: «На деле это не мозг нации, а говно», или в переводе на современные реалии - у вас завышено ЧСВ, на одном заводе работает столько же человек сколько во всем Яндексе

Ответить

am8am

Михаил
0

Ну рабочим то завода по телеку он мозги уже промыл. Для каждой ЦА свой оффер. Для айтишников такой вот.

Ему то нужно не просто свое беззаконие протолкнуть так еще и показать результаты как с крымом 98%+ поддержки

Ответить

Ilya Shubenok

–6

Это для всего бизнеса нужно, кек. 

Ответить

Ilya Shubenok

Ilya
0

Ооо, пацаны, нафег сразу минусите то, вот не по-братски. Вы хоть разъясните нубу че к чему тогда 

Ответить

Крейг

Ilya
1

В России налоги, вроде, итак считаются низкими.

Ответить

Ilya Shubenok

Крейг
5

Считаются, ага. Еще бы являлись. 

Ответить

Сергей Анчутин

Крейг
2

Кем считаются? 

Ответить

Ilya Shubenok

Сергей
2

Пропутлеровскими ботами, видимо, которые меня минусят) 

Ответить

Алексей Кравцов

–7

Где ставить галочку с поправками согласен? 

Ответить

Artem Gruzdev

Алексей
2

За Вас все поставят!

Ответить

Михаил Качалов

Алексей
1

юморист, количество IT-специалистов в РФ сильно отличается от размера их ЧСВ. Так что это не про то.

Ответить

Hecatecoin

Алексей
0

Все уже поставлено за нас.

Ответить

Pavel Voronkov

0

Я так понимаю, айтишники имеют хорошую зарплату и инвестиционные счета, не пользуются медициной, им не нужна пенсия?
Почему они должны платить меньше взносов за медицину и пенсии, чем тот же Вася или Галя работающие на производстве, часто вредном?
Про налог на прибыль, согласен, а вот про взносы нет.

Ответить

Dmitriy

Pavel
1

Не переживайте, все получат одинаково нихуя

Ответить

Денис Кравцов

0

Нормас

Ответить

Hecatecoin

0

Ну тут будет жестоко все по кодам. Шаурма не пройдет. И большинство может ит бизнеса из тени выйдет.

Ответить

Yan Purvenes

Hecatecoin
0

А что мешает создать компанию по типу яндекс такси) Типа прикинуться в киоске с шаурмой агрегатором шаурмы. Типа пользователь покупает это шафуху.  И берут 70 процентов от ее стоимости за агрегаторские услуги)

Ответить

Hecatecoin

Yan
0

Ну если под код попадете , то можно ...
В любом случае вы услуги будете оказывать в белую, а это плюс для ВВП.

Ответить

Yan Purvenes

Hecatecoin
0

ты думаешь многое в белую будет? До сих пор в ИТ где в серую или черную платят)

Ответить

Hecatecoin

Yan
0

Ну тогда какая разница ... Есть льготы или нет.

Ответить

Александр Хруслов

Yan
0

При ЕСВ в 7,5% и 3% налога на прибыль - конечно!)

Это дешевле, чем в серую. И это безрисково.

Ответить

Corban Dallas

Hecatecoin
0

Насчет шаурмы уже все придумано. Приложение "Где шаверма". Тут насчет другого стоит задуматься айтишнекам, все эти послабления в налогах бцдут только с ужесточением работы налоговой по всей айтишной черняге.

Ответить

Фахреддин Мирзоев

0

- 3% налог! Ура!
- где 3%?
- сказали по телевизору!
- вот где сказали, туда и идите

Надеюсь так не будет. Если реально 3%, то это очень круто!

Ответить

Дмитрий Тенетович

0

все кто не свалил, работают либо в серую, либо удаленно за даллары.
Вов, проснись, мы уже все..

Ответить

Dmitriy Grazhdankin

0

И не хорошо и не плохо, время покажет. Здорово, что заметили и задумались. Хочется верить, что это правильные шаги для развития it-проектов.

Не понятно, что данные меры дадут в конечном итоге и кто от них выиграет.

Ответить

Юрий Алёхин

0

Предложил... а после голосования 1 июля: «Ну не шмогла»

Ответить

Sergey Vasiliev

0

То то сбер уже все айти отжал, цифровая Роснефть и Газпром не иначе

Ответить

Евгений Разманов

–1

Что такое ИТ-компания?

Ответить

Artem Petrenkov

Евгений
0

ОКВЭД 62, 63, я так понимаю.

Ответить

Евгений Разманов

Artem
0

А как это понимают там наверху?

Ответить

Artem Petrenkov

Евгений
0

Когда будет закон, тогда и увидим.

Ответить

Евгений Разманов

Artem
0

Дык получается предложили нечто эфемерное вместо конкретики.

P. S. Обращение не смотрел, сужу по тому, что тут написано.

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Дмитрий

Евгений
3

голосование на носу. какая конкретика?

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Евгений Разманов

Дмитрий
0

Действительно

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Михаил Качалов

–2

Что бы говнюкам не предложили им все плохо.

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