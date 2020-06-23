Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Бессрочно.
Президент России Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.
В обоих случаях снижение должно быть бессрочным, заявил президент. «Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных для ИТ-бизнеса юрисдикциях как индийская или ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — добавил Путин.
Кроме этого, президент предложил изменить налог на доход от иностранных компаний, контролируемых российскими гражданами: они получат право платить фиксированный налог в 5 млн рублей в год и не предоставлять отчётность.
О планах правительства уменьшить налоговую ставку для ИТ-компаний накануне писали «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Они назвали именно такие параметры снижения: страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%.
ООО "Цифровая-Шаурма"
-Соуса побольше
-Конечно брат!
-"Ээ Ваган, кетчупа побольше сбилди ему в проект!"
Именно))) Будет автоматическая рука таджика протягивать шаурму клиенту))) ИТ-компания))))
Яндекс шаверма
Точно))) ко всему можно будет добавить Яндекс)))
Яндекс.унитаз
Яндекс.гандон
Яндекс.самолет
Яндекс.президент)
Хрен вам по всей морде, этой льготой только свои смогут воспользоваться, которых налоговая не будет дрючить за дробление бизнеса (вынос разработки в отдельное юр. лицо) и олдскульные IT типа 1С, у которых реально 90% приходится на продажу ПО, а не услуг или рекламу, как у большинства современных IT компаний.
Если честно, то это дискрминация другого бизнеса. И тут надо не налогами привлекать, а средой безопасной для этого бизнеса, отсуствиями ограничений.
При этом забывают, что часто этот ИТ бизнес мелкий платит в черную и т.д.
Или тратить свои налоги типа на бухло командировки в сочи сотрудников, прям чартарами))
Тут всё просто: закрывайте свои тур. фирмы и начинайте заниматься IT
Звучит довольно разумно, учитывая, насколько дикая и неконтролируемая обстановка была в тур.фирмах последние лет 7.
у вас в цифре 17 опечатка.
Вы в числе 170 ноль добавить забыли.
Как минимум вдвое дольше! Вы что, не слышали про тур-ивент-агентство «Окно в Европу»?
Зря вы так.
В крупных городах все крупные компании давно перешли на белую ЗП. Потому что содержать штат в 50+ человек на «конвертной» зарплате уже просто невыгодно (на взятки налоговой уходит больше денег, чем уходило бы в налогах).
Другое дело, что там большая часть прибыли отмывается через оффшоры на Кипре/BVI, но мы ведь не об этом сейчас?
Ну имел опыт с компанией, которая в тэглайн на 6 месте в РФ. З/п в черную. Компания занимается разработкой на аутсорс)
на 6 месте в РФ
Лебедев, что ли?
нет) Ну короче студии разработки на аутсорс) Так как многие заказчики леняться при крупном бизнесе создать свою разработку)
Вообще, рейтинг очень странный. Видимо, там только диджитал?
Ни одной из крупнейших компаний IT-сектора не вижу.
Ну смотря что крупными счиать. Ну да не большие компании, но к которым идет крупняк, который даже иногда свою разработку имеет.
я знаю компанию, которая в РФ была где-то на -4 месте, что не мешает ей платить через ИП. собственно, компания довольна, работники довольны, а дети с орфанными заболеваниями идут нахер
Я говорю только про средне-крупные компании в IT.
Ситуацию с ритейлом из личного опыта не знаю, поэтому не берусь судить.
У него хорошая неделя до выборов и год пиздеца что-ли
завтра же начинается очередное псевдо-голосование. помните, как в 18-м тоже пироги с лопаты раздавали, а сразу после "выборов" - ндс и пенсионный возраст
Видимо закрытые рейтинги по поправкам на столе Путина не особо его обрадовали. И он решил подкупить ИТ сообщество. Надеюсь это снижение налогов реально, а не «как обычно»
Дал бы всем ИТшникам по 100к выплаты, тогда бы подкупил
ну это даже на 13-ую зп не тянет, ну
Ну 10к тоже на детское пособие не особо тянет
при средних (реальных) зп основного лояльного электората 10к - это от 20 до 30% семейного бюджета.
Угу. Пошел подкуп избирателей.
Пошел подкуп избирателей.
- не переоценивайте количество IT-разработчиков в РФ, на паре заводов народу больше работает
в любом случае, положительные изменения лучше сообщать до голосования, а отрицательные - после :)
Предлагаю предлагать предложения предлагая предложенные предложения.
Предлагаю это в конституции прописать, юридический shell получится, чтобы потом трудовой народ не отвлекать на новые голосования.
Говорит про IT компании, а по факту закон для компаний по разработке.
Продуктовым IT компаниям ничего не светит.
Есть способ. Выделить разработку в отдельный бизнес юнит. Идея дробления бизнеса)
То есть менеджеры в ООО "Продажа продукта" заказывают ПО у ООО "Разработка продукта"? Прикольно!
ну а что? Так гапзром делает и куча других крупных. Бухгалтерию в отдельный юнит, ит поддержку в третий и т.д.
А потом налоговая отбирает у вас все за дробление в целях сокращения налогов, случаев полный интернет.
Ну время от времени можно принимать заказы на лендинги ))
Чушь полная. ИТ сектор и так в фаворе и заработает деньги, а традиционный бизнес в аграрном секторе и машиностроении требует поблажек. Неудивительно, он дурак просто
У аграриев куча субсидий. Россельхоз банк постоянно докапитализуют, чтобы можно было под 3% выдавать кредиты. Для машиностроения так вообще отдельный фонд существует - ФРП.
Эти субсидии подачки по сравнению с обычным снижение налога для всех...
Ой да ладно уж подачки. РосАгроЛизинг еще есть, забыл чет про него.
Продовольствие - наиглавнейшая отрасль в стране, которая предлагает продукцию населению. Чем она дешевле, тем для людей лучше и для власти, а раздавать деньги итшникам, которые половина работают в серую и производят всякое г-но, которое 90% не нужно, то да -шаг разумный...
Вот только для населения куда важно, сколько буде стоить 10ок яиц, а не скидка на 1С.
аккуратно) А то уже были случае судов по оскорблению власти)
Обалдеть))) Я назвал ФИО должность кого-то?) Вам больше нечего написать? А судить будете меня в США?)
минусисты , как обычно обоссанные итшники! Вам что коррупция, что демократия, главное, чтобы преференции были только для своих, а так на все пох. ,ули минусы поставили, калеки недалекие?) Поэтому и калеки)))
провернётся ли фарш назад после 2 июля?
1 июля близко...
Нет, ну раз так, даже если он бесконечно править будет, все равно это круто. Я конечно против поправок, однако это звучит классно.
Меня глючит или он в прямо эфире объявил нас офшором для IT?
Да расслабьтесь господа, налоги снимут, жирок нагуляем и тут гражданин майор уже с расширенными полномочиями со стволом на перевес прийдёт за своим куском, а так круто кек :)
Своего рода подкуп электората перед голосованием: этим снизить налог, этим поднять, этим выплаты. Обмен прав и свобод гражданского общества на экономические плюшечки.
подкуп электората перед голосованием
- 0, 001% это электорат? Подкуп электората это:
Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Меня зовут Холманских Игорь. Я начальник сборочного цеха. Хотел спросить Вас про американские ПРО, но есть вопрос, о котором душа болит.
В трудные времена, Владимир Владимирович, Вы приезжали к нам на предприятие и помогли нам. Спасибо Вам за это. Сегодня наш многотысячный коллектив имеет заказы, имеет зарплату, имеет перспективу, и мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад.
Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или, как сейчас она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона
Цитата Холманских это про запугивание оппозиции и демонстрацию "широкой поддержки трудовых масс", т.е. PR-акция, а подкуп это реклама поправок у популярных инстаблогеров, подарочки в виде символического поднятия налогов на 2% для богатых, 10к разовой выплаты на ребёнка и викторины "приходите на голосование и получите шанс выиграть квартиру/автомобиль/айфон".
- согласен, но коллектив тагильского завода по размеру как все IT в РФ, а таких заводов много и слова типа:
Сегодня наш многотысячный коллектив имеет заказы, имеет зарплату, имеет перспективу, и мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад
многие работяги и пенсионеры повторят (не обсуждаю причины и следствия - только факт того какие умонастроения царят в обществе)
Кто в курсе, это для всех IT бизнесов, больших в том числе?
Ну для контор, с иностранным капиталом, работающим в России в виде филиалов/офисов тоже?
судя словам да. Если со врал то привлечь можно будет за ложь)
Этому главе надо было сбежать и устроить кое что) Все равно уже был обречен)
конечно можно будет. раньше ведь всегда правду говорил. а если нет - то привлекали.
Скорее всего для всех тех, кто уже сейчас применяет пониженную ставку в 14%
То что он предложил, это не значит что это примут. Это просто предложение и не более того.
Когда нужно срочно обнулиться...
- размер IT в РФ существенно меньше, чем ЧСВ IT-специалистов, так что мимо
Путин думает, что сейчас все побегут в айти создавать нейросетки и тд и тп, чтобы потом наработки использовать в военных целях. В целом, оно так и должно быть. Только не стоит забывать, что айти само по себе, как и математика, никому не нужны. Айти должно увеличивать производительность труда реальных секторов экономики. А как можно увеличить то, чего нет? Налоги надо снижать для всех частных компаний, причем в 2 раза. Это вообще не мыслимо в текущих экономических условиях, заплатить 46% налога, чтобы выдать белую зп.
Путин думает, что сейчас все побегут в айти
- не так, к Путину обратилась Касперская (а он ее от других людей отличает), Мишустин прикинул - копейки, ничего не теряем, вот и и прозвучало это в обращении. Но зря. Неблагодарные твари все равно не довольны.
А чего радоваться? Владельцы компаний станут больше зарабатывать, для обычных сотрудников ничего не изменится.
чего радоваться?
- вот я и говорю, нейтральная новость, но все равно бурлят говны
А вот для злости причины как раз есть.
для злости причины как раз есть
- разверните мысль. Лично я не понимаю чего тут злиться
К путену обратилась косперская и пожаловалась на высокие налоги. путен косперской помог и налог (для нее и еще нескольких человек в стране) снизил, бюджет потерял определенную сумму. Потерю нужно компенсировать, значит поднимут налоги для обычных людей.
для нее и еще нескольких человек в стране
- ну не нескольких, а многих, просто она, СберТех и АТ-Консалтинг заработают больше других, учитывая размер их бизнеса
бюджет потерял определенную сумму
- вероятно во много тысяч раз меньше, чем от снижения нефтяных цен
- ну не нескольких, а многих, просто она, СберТех и АТ-Консалтинг заработают больше других, учитывая размер их бизнеса
Нескольких это условно. Суть одна, бенефициары единицы.
- вероятно во много тысяч раз меньше, чем от снижения нефтяных цен
С этим никто и не спорит. Но теперь на нас двойная нагрузка ляжет, и за нефть, и за толстосумов владельцев IT-корпораций.
за толстосумов владельцев IT-корпораций
- копейки на общем фоне. Знаете сколько стоило создание процессора Байкал-Т? 2 млрд руб. А сколько стоит отремонтировать мост через речку Кола? 1,2 млрд руб
Ильдар, тут ты не прав. Во-первых, это хоть немного простимулирует новые начинания, которые так или иначе будут создавать конкурнецию. А дальше рыночек порешает. Если босс сэконоленные деньги на налогах кидать в себе в карман, а не тратить в зарплатный фонд или на развитие бизнеса, то он быстренько окажется не у дел.
Во-первых, это хоть немного простимулирует новые начинания, которые так или иначе будут создавать конкурнецию.
Кому? Яндексу? Мылу? Не будет никакой конкуренции, это миф.
Если босс сэконоленные деньги на налогах кидать в себе в карман, а не тратить в зарплатный фонд или на развитие бизнеса, то он быстренько окажется не у дел.
После снижения налога поинтересуемся у сотрудников Яндекса подняли им ЗП или нет.
"Неблагодарные твари все равно не довольны." - поясните, кто эти неблагодарные?
поясните, кто эти неблагодарные?
- т е "твари" Вас не смущает?
Дружище, просто объясни плес что ты имел виду? :)
просто объясни плес что ты имел виду?
- пройдитесь по комментам, оцените негатив. Казалось бы, большинство здесь присутствующих так или иначе связаны с IT, но они НЕ РАДЫ! хз что еще для них можно сделать? не могут уехать в те благословенные места где их ОЦЕНЯТ ПО ДОСТОИНСТВУ и злятся на все, даже на то что должно принести им прибыль
Миша Миша. Ты пойми, что нам не рыбка нужна, а удочка, понимаешь к чему я? Ну снизили налог на айти и дальше что? Кто айти продукты то будет потреблять? Маркет плейсы, такси? Налоги снизили и прибыль падает, так как айти получает доходы от продажи своих продуктов бизнесу, а не частным лицам. Бизнес в жопе. Нужно не у айти налоги убирать, а у все разом. Да и сделано это с целью катализации разработок для военных, потому что ещё 10 лет и пиздец, с неба прилетят амеровские дроны и будут увозить в трудовые лагеря.
Без права частной собственности бесполезно все это смягчение налогового режима.
к ип без сотрудников - это относится?
Этот &@₽&# ничего просто так не делает. Очевидно же, что там многоходовочка очередная. Введут потом просто налог 50% на IT компании, признав IT компаниями все где преобладают малооблагаемые налогом специалисты. Тупая предвыборная пропаганда чтобы даже среди айтишников нашлись лохи не проголосовавшие ПРОТИВ его старческого обнулительного маразма.
предвыборная пропаганда чтобы даже среди айтишников
- как говорил классик: «На деле это не мозг нации, а говно», или в переводе на современные реалии - у вас завышено ЧСВ, на одном заводе работает столько же человек сколько во всем Яндексе
Это для всего бизнеса нужно, кек.
Ооо, пацаны, нафег сразу минусите то, вот не по-братски. Вы хоть разъясните нубу че к чему тогда
Кем считаются?
Где ставить галочку с поправками согласен?
юморист, количество IT-специалистов в РФ сильно отличается от размера их ЧСВ. Так что это не про то.
Я так понимаю, айтишники имеют хорошую зарплату и инвестиционные счета, не пользуются медициной, им не нужна пенсия?
Почему они должны платить меньше взносов за медицину и пенсии, чем тот же Вася или Галя работающие на производстве, часто вредном?
Про налог на прибыль, согласен, а вот про взносы нет.
Ну тут будет жестоко все по кодам. Шаурма не пройдет. И большинство может ит бизнеса из тени выйдет.
А что мешает создать компанию по типу яндекс такси) Типа прикинуться в киоске с шаурмой агрегатором шаурмы. Типа пользователь покупает это шафуху. И берут 70 процентов от ее стоимости за агрегаторские услуги)
Ну если под код попадете , то можно ...
В любом случае вы услуги будете оказывать в белую, а это плюс для ВВП.
ты думаешь многое в белую будет? До сих пор в ИТ где в серую или черную платят)
При ЕСВ в 7,5% и 3% налога на прибыль - конечно!)
Это дешевле, чем в серую. И это безрисково.
Насчет шаурмы уже все придумано. Приложение "Где шаверма". Тут насчет другого стоит задуматься айтишнекам, все эти послабления в налогах бцдут только с ужесточением работы налоговой по всей айтишной черняге.
- 3% налог! Ура!
- где 3%?
- сказали по телевизору!
- вот где сказали, туда и идите
Надеюсь так не будет. Если реально 3%, то это очень круто!
все кто не свалил, работают либо в серую, либо удаленно за даллары.
Вов, проснись, мы уже все..
И не хорошо и не плохо, время покажет. Здорово, что заметили и задумались. Хочется верить, что это правильные шаги для развития it-проектов.
Не понятно, что данные меры дадут в конечном итоге и кто от них выиграет.
Что такое ИТ-компания?
ОКВЭД 62, 63, я так понимаю.
А как это понимают там наверху?
Когда будет закон, тогда и увидим.
Дык получается предложили нечто эфемерное вместо конкретики.
P. S. Обращение не смотрел, сужу по тому, что тут написано.
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