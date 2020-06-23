Бессрочно.

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Президент России Владимир Путин предложил провести налоговый манёвр в ИТ-сфере и снизить ставку налога на прибыль с 20% до 3%, а ставку страховых взносов с 14% до 7,6%.

В обоих случаях снижение должно быть бессрочным, заявил президент. «Это не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных для ИТ-бизнеса юрисдикциях как индийская или ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», — добавил Путин.

Кроме этого, президент предложил изменить налог на доход от иностранных компаний, контролируемых российскими гражданами: они получат право платить фиксированный налог в 5 млн рублей в год и не предоставлять отчётность.