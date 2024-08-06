Суд в США признал Google монополистом на рынке поисковиков

Компания платила «миллиарды долларов», чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на смартфонах.Google злоупотребляла своим положением, чтобы вытеснить конкурентов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на решение суда. «Google — монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию», — цитирует судью газета.Судья, в частности, согласился с аргументами правительства о том, что Google платит «миллиарды долларов» производителям смартфонов, чтобы быть поисковиком по умолчанию. В 2021 году, например, компания заплатила $26 млрд, чтобы её поисковик стал сервисом по умолчанию в смартфонах и браузерах.Теперь суд должен определить, какие меры должна предпринять Google, уточняет FT. Минюст США, который был истцом, пока не говорил, каких санкций собирается добиваться. Возможно, ведомство просто ограничит Google в заключении сделок. В компании сказали, что планируют обжаловать решение.В январе 2023 года Минюст США подал ещё один иск против Google, обвинив компанию в доминировании на рынке интернет-рекламы. Это разбирательство должно начаться в сентябре 2024-го, пишет FT.Источник: AP#новости #google
Яндекс тоже монополист.
Поэтому нате ₽40 тыс штрафа за сливы персональных данных! Ух я им
…
увы
Я наивно считал, что гугл поисковая система по умолчанию у меня в телефоне, потому что гугл владелец андроида. Ну и в своей операционной системе что хочет, то и устанавливает. Или это не связано?
У Вас (нас) мышление иное, нежели у этих соевых!
Это не связано, в этом как раз суть конкуренции, ты должен предоставить недескриминационный доступ к своей платформе сторонним сервисам. И продвигать свои сервисы на равных условиях с другими разработчиками
Вот-вот. Разве гугол виноват что я его сам скачал и поставил на комп после перустановки восстановления Винды?!Если кто и монополист так это Эйдж который стоит на Винде по умолчанию.
знаете как будто в гугл виноваты в том,что у них единственных поисковик нормально работает ,смешно просто