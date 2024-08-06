Суд в Санкт-Петербурге снова оштрафовал «Мегафон» за пропуск мошеннических звонков с подменой номера — на 3 млн рублей

Потерпевшая получила несколько звонков из Франции, Швеции и Китая с номеров с кодами «Вымпелкома».Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел пять дел в отношении «Мегафона» (ч.2 ст.13.2.1. КоАП), сообщила пресс-служба судов города. «Мегафон» «не исполнил обязанность по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в случаях, установленных законодательством».Нарушение закона «О связи» обнаружили в ходе расследования уголовного дела о телефонном мошенничестве. Злоумышленники звонили потерпевшей из Франции, Швеции и Китая с номеров с кодами «Вымпелкома»: 8-906, 8-909, 8-960, 8-905, 8-903. При этом последний звонков с этих номеров не зафиксировал.Защитник «Мегафона» не признала вину компании и считала, что дела нужно прекратить: у оператора не было оснований для блокировки вызовов, он пропустил успешно верифицированные звонки, которые должны быть пропущены в соответствии с законодательством. Субъект же правонарушения — «Вымпелком», поскольку именно он верифицировал вызовы.Суд назначил штраф в 600 тысяч рублей по каждому делу. В июле 2024 года Петродворцовый суд Санкт-Петербурга рассмотрел два аналогичных дела против «Мегафона»: оператора оштрафовали суммарно на 1,2 млн рублей.#новости
Так мегафон ещё и в плюсе получается?))
Почему в плюсе?
2 секунды работы мегафона - страсть)
Ждём когда vc начнет штрафовать Вадима за хреновые комментарии
а чо не на 30 тысяч нехило так тарифы поднялись, ну правильно ,своих клиентов нужно защищать, а не подставлять