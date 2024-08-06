В Госдуму внесли законопроект о предельной сумме беспроцентной рассрочки — в 15 тысяч рублей

Рассрочка должна быть короткой: по полгода — до 2027 года, после — лишь четыре месяца. Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Документ вводит регулирование сервисов рассрочки, которые работают по схеме BNPL («купи сейчас — плати потом»).Согласно пояснительной записке, такие сервисы не заключают с пользователями кредитный договор, а значит — не попадают под закон о защите граждан при возникновении у них заёмных обязательств.На регулировании такой рассрочки настаивал ЦБ: он предлагал разделить её на «бесплатную» — без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ), и «платную» — она будет равняться обычному кредиту. Именно такая модель используется в законопроекте.Он предлагает ввести лимит в 15 тысяч рублей на покупку без занесения информации в кредитную историю по одному договору. Если сумма больше — данные нужно передавать в БКИ, как это делают сейчас обычные кредиторы. Для пользователей услуги должны быть бесплатными.Максимальный срок расчётов для договоров, заключённых с 1 декабря 2025 года, составит шесть месяцев, а с декабря 2027 года — четыре месяца. Штраф для клиента за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств должен быть не больше 20% от суммы просрочки.Среди требований к BNPL-сервисам — минимальный капитал в 5 млн рублей. Оператором рассрочки может быть юрлицо, банк или микрокредитная финансовая организация. Работа сервисов попадёт под облегчённое регулирование — в отличие от профессиональных кредиторов. Также они должны состоять в специальном реестре ЦБ и отчитываться перед регулятором.#новости #bnpl #рассрочка
Всё, куда начинают совать носы, начинает дорожать и становится менее удобным.
Хотя и регулирование какое-то необходимо.
Депутаты разомкнули замкнутый круг! Осталось штрафы добавить и можно принимать.
Але, редакция, где новость???
Мишустин поручил совершить прорыв в демографии и экономике к 2030 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину за три месяца разработать план достижения национальных целей развития, которые ранее своим указом установил президент Владимир Путин.
К 2030 году рассчитывается увеличить среднюю продолжительность жизни россиян с 73,4 года до 78 лет, а суммарный коэффициент рождаемости — с 1,4 до 1,6. Кроме того, Россия должна войти в топ-4 экономик мира, а объём инвестиций должен подскочить на 60%.
Шах и мат либералы
Как же за*бал этот ихневый "прорывной" 2030 год.
Республиканец, блядь, нашелся
"увеличить среднюю продолжительность жизни россиян с 73,4 года до 78 лет" - с учетом последних лет это он на зомби рассчитывает?
Ну да, в прошлый раз они тоже планировали поднять зарплаты врачей. Как итог, позакрывали больницы и заставили работать в несколько смен. Не удивлюсь, если теперь придумают «оптимизировать» роддома.
Начинаю совершать прорыв своей любимой правой рукой сидя в кресле. 🥰🥰🥰