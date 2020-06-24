Собственники зданий несут большие убытки, удерживая арендаторов.

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Владельцы и арендаторы коммерческой недвижимости направили направили свои предложения по поддержке отрасли президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину, пишет РБК.

Отправку писем изданию подтвердили подписанты — гендиректор девелоперской компании KR Properties Сергей Матюхин и владелец девелопера «Экоофис» Андрей Ковалев.

Всего инициативу поддержали 27 человек. В их числе президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева, гендиректор сети World Class Николаи Прянишников и другие.

В частности, бизнес попросил помочь арендодателям, указывает РБК. Предприниматели утверждают, что предоставленное арендаторам право досрочно расторгать договоры аренды наносит «серьёзный экономический урон» владельцам недвижимости.

О чём просят предприниматели

Авторы письма просят включить в число пострадавших из-за пандемии компании, управляющие коммерческой недвижимостью. Также они считают необходимым:

В ближайшие пять лет не увеличивать кадастровую стоимость объектов недвижимости.

Ограничить ставку налога на имущество организаций 0,3% в 2020 году и 0,5% в 2021 году. Сейчас верхний предел — 2%.

Поддержать арендодателей в регионах. В частности, компенсировать им выручку, недополученную из-за предоставления скидок на аренду, предоставить субсидии на оплату ЖКУ и беспроцентные кредиты для компенсации части недополученной выручки.

Владельцы коммерческой недвижимости готовы поддерживать арендаторов, если власти компенсируют часть их расходов, отмечает агентство.

В числе дополнительных мер поддержки авторы письма называют «заморозку» тарифов на коммунальные услуги в 2020-2023 годах, субсидирование ставок по кредитам на строительство или покупку недвижимости, возможность частично вернуть налог на имущество организаций за 2018 год.

Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов считает, что снижение налогов, отказ от повышения кадастровой стоимости в обмен на скидки для арендаторов позволит государству «сохранить баланс интересов», пишет РБК. Но идея предоставлять беспроцентный кредит для компенсации недополученных доходов «может не соотноситься с целями государства и возможностями бюджета», полагает он.

В конце мая 2020 года Госдума приняла законопроект, который позволил малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды без штрафов. Добросовестные арендаторы смогут уходить от арендодателей, если те отказали в предоставлении скидки. Владельцы недвижимости выступали против закона, указывая, что она спровоцирует волну банкротств.