Это приведёт к росту стоимости программного обеспечения и ухудшит положение поставщиков, считают эксперты.

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Минкомсвязь предложила с января 2021 года отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав пользования им по лицензии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа министерства.

17 июня 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерству экономики и Минфину проработать эти предложения и обозначить свою позицию по ним, указывает издание.

В Минкомсвязи газете сообщили, что во время подготовки предложений рассматривали разные варианты, не уточнив подробностей. В министерствах финансов и экономики не ответили на запросы издания.

Отменив нулевой НДС, власти смогут компенсировать расходы федерального бюджета на налоговый манёвр в ИТ-отрасли, отмечает газета. По подсчётам министерства, отмена льготы по НДС в 2021 году увеличит доходы бюджета на 42,5 млрд рублей.

Компаниям, программы которых включены в реестр отечественного ПО, министерство предложило предоставить субсидии — всего 11,4 млрд рублей.

Отмена льготы будет стимулировать экспорт российского ПО, поскольку он не облагается НДС. С другой стороны, она приведёт к росту его стоимости на внутреннем рынке, рассказали опрошенные газетой эксперты. Возврат НДС в размере 20% приведёт к росту стоимости иностранного ПО на 16,67%, подсчитали они.

Продавцы ПО уже столкнулись с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов — возврат НДС в размере 20% усугубит их положение, рассказал изданию директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Меры поддержки отрасли не должны сопровождаться контрмерами, добавил он.