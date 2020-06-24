Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
1229

«Коммерсантъ»: Минкомсвязи предложило компенсировать налоговый манёвр для ИТ отказом от нулевого НДС на продажу ПО Материал редакции

Это приведёт к росту стоимости программного обеспечения и ухудшит положение поставщиков, считают эксперты.

17 комментариев
В закладки

Минкомсвязь предложила с января 2021 года отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав пользования им по лицензии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа министерства.

17 июня 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерству экономики и Минфину проработать эти предложения и обозначить свою позицию по ним, указывает издание.

В Минкомсвязи газете сообщили, что во время подготовки предложений рассматривали разные варианты, не уточнив подробностей. В министерствах финансов и экономики не ответили на запросы издания.

Отменив нулевой НДС, власти смогут компенсировать расходы федерального бюджета на налоговый манёвр в ИТ-отрасли, отмечает газета. По подсчётам министерства, отмена льготы по НДС в 2021 году увеличит доходы бюджета на 42,5 млрд рублей.

Компаниям, программы которых включены в реестр отечественного ПО, министерство предложило предоставить субсидии — всего 11,4 млрд рублей.

Отмена льготы будет стимулировать экспорт российского ПО, поскольку он не облагается НДС. С другой стороны, она приведёт к росту его стоимости на внутреннем рынке, рассказали опрошенные газетой эксперты. Возврат НДС в размере 20% приведёт к росту стоимости иностранного ПО на 16,67%, подсчитали они.

Продавцы ПО уже столкнулись с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов — возврат НДС в размере 20% усугубит их положение, рассказал изданию директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Меры поддержки отрасли не должны сопровождаться контрмерами, добавил он.

23 июня президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры поддержки ИТ-компаний: снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%.

#новость #ит #господдержка

Галина Мубаракшина
+9839
4
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0442","\u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430"], "comments": 17, "likes": 2, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 136956, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 24 Jun 2020 21:12:43 +0300", "is_special": false }
Право
Семь настоящих причин зарегистрировать товарный знак в России
Хорошее название помогает компании защититься от подделок, покорить рынок и выйти за рубеж. Плохое может её обанкротить.
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Георгий Хромченко

19

Это просто смешно. Компенсировать снижение налогов для IT повышением налогов для IT.

Ответить

Андрей Путра

Георгий
1

Не знаю, плакать или смеяться. Абсурд российской действительности зашкаливает.

Ответить

Michael Tretyak

Георгий
0

Чтоб заранее не радовались и не расслаблялись

Ответить

Roman Trifonov

10

Шило на мыло. 

Ответить

Vladimir Chyorniy

3

Ну а вот это уже конструктивно.

Смотрите:
1. уменьшение налога, назовём его «на зарплаты», позволяет теневым трудовым договорам оформится, и упрощает жизнь многом маленьким компаниям, зарплата белеет, сотрудники рады.
2. Добавление ндс ложится на Касперского, 1С и прочих. Товарищи крупные взвоют и будут пять что они не конкурентно способны, а им в ответ: «так у вас ФОТ меньше, слелайте лицензию дешевле». Все логично и думаю уже отлично посчитано.

Это первый закон с начала пандемии который как-то защищает малые компании. Надеюсь его не включат в конституцию)

А вообще, товарищи критики, как говорил Иосиф Виссарионович: «отрицаешь - предлагай»

Ответить

Arthur Niazyan

Vladimir
7

Предлагаю ещё больше запутать налоговое законодательство манёврами, оброками, компенсациями, субсидиями, акцизами и разными процентами ндфл, что бы для администрирования всего этого потребовалось ещё больше чиновников и работников. Так можно успешно решить проблему безработицы.

Ответить

Alex Marvell

Vladimir
5

Предлагаю. Предлагаю чтобы эти мудаки, за мои же деньги налогоплательщика-физика, вернули в страну толковых чуваков типа Гуриева, которые подскажут им как надо! Как вам?

Ответить

Nanokassa_ru

4

Ну уже было пару постов про это. Просто так налоги не снизят, как обычно...

Ответить

Alex Marvell

Nanokassa_ru
1

Тут народ в комментах им и подсказал что сделать)))
Молчите, блеат! Они чекают комменты на vc!

Ответить

Yakov Manshin

4

Пришел кризис → прибыль упала (или исчезла вовсе) → налог на прибыль можно опускать хоть до нуля. А вот продажи, хоть и снизились, но все же остались → нужно повысить НДС на них.

Есть ли хоть один пример того, как российские власти сделали что-то для людей (т.е. сделали свою работу), при этом не выискивая новые способы их обобрать?

Ответить

Алексис Второй

2

Как насчёт правительственного манёвра — отправляем уставший парламент, правительство и президента отдыхать. Они хорошо поработали и заслужили заслуженный отдых. Ну а дальше придется других людей на их место искать. Да, будет трудно, но, скорее всего мы справимся. В худшем случае будет как в топовом комментарии: «шило на мыло».

Ответить

Артем Баранов

1

Почему минкомсвязи отвечает за налоги? Что это за орган такой

Ответить

Arthur Niazyan

Артем
0

Ни за что не отвечает, просто предлагает. Тренд понимаете ли.

Ответить

Mark

0

Чё там, как там с акциями стало?

Ответить

Michael Tretyak

0

Ахахахаххаха я так и знал! Всегда есть подвох (с)

Ответить

Michael Tretyak

0

Есть важнейший нюанс - огромное количество компаний держат исключительное право на ПО на тн IP Holding’ах в различных приятных юрисдикциях, здесь - только операционные компании, которые реализуют его по лицензии. Экономия на 0% НДС помогала развиваться проектам; теперь про выгоду таких правоотношений можно забыть. Это не компенсация налогового маневра - это выкручивание рук с целью вынудить IT-бизнес вернуться сюда.

Ответить

Василий Степанов

0

Куда на этот раз пойдет налог? Врачам, больным детям, ветеранам Госдумы?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
Как стать веб-разработчиком с нуля?
Наверняка вы тоже думали о том, почему бы не «вкатиться в айти». Но при смене профессии всегда нужно учитывать некоторы…
1
X5Tech
Подписан
Отписаться
Создать стартап внутри корпорации: история запуска сервиса экспресс-доставки из «Перекрёстка»
Денис Харитонов, директор по информационным технологиям и стратегическим проектам «Перекрёстка» — о том, как открыть до…
4
Selectel
Подписан
Отписаться
Кому с VDI жить хорошо: как устроен и чем полезен виртуальный рабочий стол
В прошлом году 91% компаний сталкивались с инцидентами нарушения безопасности, а 13% — пострадали финансово. Виртуальны…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Sergei Timofeyev
за день
Назад
«Яндекс» и «Сбербанк» разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет»
Peter Dmitrienko
за неделю
Наверное, единственная хорошая новость, в заголовке которой есть Роскомнадзор.
Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram в России

Комментарии

Mariya Ky

Путин: нужно позволить…

Андрей Захаров

Нужен ли программисту диплом вуза

Arthur Niazyan

Нужен ли программисту диплом вуза

Дмитрий Тенетович

Диванная аналитика: как новые…

Марат Самитов

Новые взносы ИП в 2020 году за…

Arthur Niazyan

Нужен ли программисту диплом вуза

Dmitry Mok

Google показала технологию для…

Василий Степанов

«Коммерсантъ»: Минкомсвязи…

Michael Tretyak

«Коммерсантъ»: Минкомсвязи…

Андрей Захаров

Нужен ли программисту диплом вуза

Максим Ростокин

Google начнёт автоматически…

Arthur Niazyan

Нужен ли программисту диплом вуза

Андрей Захаров

Нужен ли программисту диплом вуза

Mariya Ky

Путин: нужно позволить…

Ильяс Гарифуллин

Путин предложил снизить налог…

Андрей Захаров

Нужен ли программисту диплом вуза

Arthur Niazyan

Нужен ли программисту диплом вуза

Ильяс Гарифуллин

Путин предложил снизить налог…

vlad krasnoff

Как мы поставили точку в…

vlad krasnoff

Как мы поставили точку в…