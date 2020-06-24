Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Это приведёт к росту стоимости программного обеспечения и ухудшит положение поставщиков, считают эксперты.
Минкомсвязь предложила с января 2021 года отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав пользования им по лицензии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа министерства.
17 июня 2020 года первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил министерству экономики и Минфину проработать эти предложения и обозначить свою позицию по ним, указывает издание.
В Минкомсвязи газете сообщили, что во время подготовки предложений рассматривали разные варианты, не уточнив подробностей. В министерствах финансов и экономики не ответили на запросы издания.
Отменив нулевой НДС, власти смогут компенсировать расходы федерального бюджета на налоговый манёвр в ИТ-отрасли, отмечает газета. По подсчётам министерства, отмена льготы по НДС в 2021 году увеличит доходы бюджета на 42,5 млрд рублей.
Компаниям, программы которых включены в реестр отечественного ПО, министерство предложило предоставить субсидии — всего 11,4 млрд рублей.
Отмена льготы будет стимулировать экспорт российского ПО, поскольку он не облагается НДС. С другой стороны, она приведёт к росту его стоимости на внутреннем рынке, рассказали опрошенные газетой эксперты. Возврат НДС в размере 20% приведёт к росту стоимости иностранного ПО на 16,67%, подсчитали они.
Продавцы ПО уже столкнулись с задержкой платежей и отсрочкой заключения контрактов — возврат НДС в размере 20% усугубит их положение, рассказал изданию директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин. Меры поддержки отрасли не должны сопровождаться контрмерами, добавил он.
23 июня президент России Владимир Путин предложил дополнительные меры поддержки ИТ-компаний: снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%.
Это просто смешно. Компенсировать снижение налогов для IT повышением налогов для IT.
Не знаю, плакать или смеяться. Абсурд российской действительности зашкаливает.
Ну а вот это уже конструктивно.
Смотрите:
1. уменьшение налога, назовём его «на зарплаты», позволяет теневым трудовым договорам оформится, и упрощает жизнь многом маленьким компаниям, зарплата белеет, сотрудники рады.
2. Добавление ндс ложится на Касперского, 1С и прочих. Товарищи крупные взвоют и будут пять что они не конкурентно способны, а им в ответ: «так у вас ФОТ меньше, слелайте лицензию дешевле». Все логично и думаю уже отлично посчитано.
Это первый закон с начала пандемии который как-то защищает малые компании. Надеюсь его не включат в конституцию)
А вообще, товарищи критики, как говорил Иосиф Виссарионович: «отрицаешь - предлагай»
Предлагаю ещё больше запутать налоговое законодательство манёврами, оброками, компенсациями, субсидиями, акцизами и разными процентами ндфл, что бы для администрирования всего этого потребовалось ещё больше чиновников и работников. Так можно успешно решить проблему безработицы.
Предлагаю. Предлагаю чтобы эти мудаки, за мои же деньги налогоплательщика-физика, вернули в страну толковых чуваков типа Гуриева, которые подскажут им как надо! Как вам?
Ну уже было пару постов про это. Просто так налоги не снизят, как обычно...
Тут народ в комментах им и подсказал что сделать)))
Молчите, блеат! Они чекают комменты на vc!
Пришел кризис → прибыль упала (или исчезла вовсе) → налог на прибыль можно опускать хоть до нуля. А вот продажи, хоть и снизились, но все же остались → нужно повысить НДС на них.
Есть ли хоть один пример того, как российские власти сделали что-то для людей (т.е. сделали свою работу), при этом не выискивая новые способы их обобрать?
Как насчёт правительственного манёвра — отправляем уставший парламент, правительство и президента отдыхать. Они хорошо поработали и заслужили заслуженный отдых. Ну а дальше придется других людей на их место искать. Да, будет трудно, но, скорее всего мы справимся. В худшем случае будет как в топовом комментарии: «шило на мыло».
Почему минкомсвязи отвечает за налоги? Что это за орган такой
Есть важнейший нюанс - огромное количество компаний держат исключительное право на ПО на тн IP Holding’ах в различных приятных юрисдикциях, здесь - только операционные компании, которые реализуют его по лицензии. Экономия на 0% НДС помогала развиваться проектам; теперь про выгоду таких правоотношений можно забыть. Это не компенсация налогового маневра - это выкручивание рук с целью вынудить IT-бизнес вернуться сюда.
Куда на этот раз пойдет налог? Врачам, больным детям, ветеранам Госдумы?
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