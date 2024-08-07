От бывших сотрудников банкротящейся «дочки» Oracle в России потребовали вернуть выплаченные в 2022 году премии

Компания намеренно назначала высокие премии, чтобы уменьшить своё имущество на момент банкротства, объясняет управляющий по делу. Только за 1 августа 2024 года в суд подано 15 исков с требованием признать недействительными премии, которые «Оракл Компьютерное Оборудование» в 2022 году выплачивала своим бывшим сотрудникам, пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса.По словам управляющего по делу о банкротстве «дочки» Oracle Егора Непомнящего, «вскоре» в суд направят ещё 51 иск.Среди ответчиков, например, бывший руководитель российского подразделения Oracle Communications Евгений Дрякин — с него хотят взыскать 8,4 млн рублей. Ещё 9,3 млн рублей требуют от от Алексея Курочки, который работал старшим управляющим директором Oracle Cloud Systems в России и СНГ. Общая сумма 15 исков — 50 млн рублей.Как объясняет Непомнящий, сотрудники получили премии уже после марта 2022 года, когда компания объявила об уходе из России. Согласно отзыву конкурсного управляющего, Oracle намеренно в 2022 году выплачивала своим сотрудникам высокие премии, из-за чего конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась.Среди клиентов Oracle были ФНС, Казначейство, Минфин, Минтранс, ЦБ, «Почта России», «Газпромбанк», «Ростелеком», ВТБ и другие.В декабре 2022 года ИТ-компания «Крок» потребовала признать «Оракл компьютерное оборудование» банкротом. В феврале 2023-го суд постановил изучить финансовое положение компании и назначил временного управляющего, а в августе признал её банкротом. Кроме «Крок» среди кредиторов — дистрибьюторы «Форс», «Марвел-дистрибуция», а также «Альфа-банк», «Сбер», «Мегафон» и другие.В июле 2024 Непомнящий также рассказывал, что «Оракл компьютерное оборудование» так и не выплатила 1,43 млрд рублей долгов российским компаниям. По его словам, деньги компания вывела за границу в 2022 году, а оборудование утилизировала.Фото: Reuters #новости #oracle
Эти требователи забористый такой стафф курят) истребовать премии сотрудников - двухлетней давности. Это вообще как бьётся со здравым смыслом?🤣 уши сьеденного оленя делить пытаются?)
Это нормально, если что. На то он и конкурсный управляющий, чтобы соки выдавить. Однако, надо смотреть на природу премий. Вероятно, есть возможность для взыскания (не приказом или лНПА оформлена).
Нормально все, представь у тебя признаки банкротства, а ты деньги пускаешь не на выплату долгов, а на премии ключевому персоналу.
Отстаньте от Алексея Курочки - ему и так с этой фамилией всю жизнь жить.
В ростиксе его примут с радостью
потребовали вернуть
И ведь вернут, еще и с процентами. И все будет как бы добровольно.
Я думаю большинство адекватных сотрудников с такими премиями уже из страны свалило и кукиш только покажут в ответ на эти запросы. Ничего им не будет.