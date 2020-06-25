Компания согласилась соблюдать условия, выставленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

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Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует из опубликованных документов суда. Компания согласилась на несколько условий:

Вернуть около $1,2 млрд покупателям токенов криптовалюты Gram. Всего компания привлекла в ходе двух раундов ICO $1,7 млрд.

Компания обязалась за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определенных цифровых активов в течение трёх лет.

Также она должна будет выплатить штраф SEC в размере $18,5 млн.

Компания планировала запустить блокчейн-проект TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года, однако в октябре SEC добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты.

Регулятор считает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами: раскрыть информацию о финансовом положении, бизнесе, менеджменте и рисках в соответствии с законодательством США.

Из-за претензий SEC компания предложила инвесторам подождать запуска проекта до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений в проект. В январе, во время судебных слушаний, стало известно, что у Telegram осталось ещё $1,3 млрд из средств частных инвесторов.