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Татьяна Боброва
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Telegram согласился вернуть покупателям токенов Gram $1,2 млрд и заплатить штраф в $18,5 млн Материал редакции

Компания согласилась соблюдать условия, выставленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

51 комментарий
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Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует из опубликованных документов суда. Компания согласилась на несколько условий:

  • Вернуть около $1,2 млрд покупателям токенов криптовалюты Gram. Всего компания привлекла в ходе двух раундов ICO $1,7 млрд.
  • Компания обязалась за 45 дней уведомлять SEC перед выпуском определенных цифровых активов в течение трёх лет.
  • Также она должна будет выплатить штраф SEC в размере $18,5 млн.

Компания планировала запустить блокчейн-проект TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года, однако в октябре SEC добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты.

Регулятор считает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами: раскрыть информацию о финансовом положении, бизнесе, менеджменте и рисках в соответствии с законодательством США.

Из-за претензий SEC компания предложила инвесторам подождать запуска проекта до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений в проект. В январе, во время судебных слушаний, стало известно, что у Telegram осталось ещё $1,3 млрд из средств частных инвесторов.

В марте суд поддержал позицию американского регулятора и признал криптовалюту Telegram ценными бумагами. В мае защита компании отозвала апелляцию на постановление суда о запрете продажи Gram и передали их покупателям по соглашению сторон.

#новость #telegram #icotelegram

Татьяна Боброва
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51 комментарий
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Игорь Крафт

27

ПАША!!!! ЧЕРЕЗ СБЕР НЕ ОТПРАВЛЯЙ!!! КОМИССИИ ВВЕЛИ!!!

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Степан Попов

Игорь
2

Там и за 1 млн наших деревянных, упавших на счёт, заблочат) потом будут проблемы с выводом, не то, что переводить куда-либо 😁

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Сергей Паршинцев Parshintsev

Степан
Нейротекст
0

Проблема в том, что они не хотят работать. Они хотят зарабатывать на своем бизнесе, а не заработать. А если у них нет денег, то они просто не смогут конкурировать с другими.

Ответить

Ol Ka

6

Акт второй — соглашение.

Ответить

Вадим Скворцов

Нейротекст
6

Дуров — это человек, который, безусловно, может быть полезным и вежливым.

Ответить

Дима Зайцев

Вадим
0

МОЖЕТ БЫТЬ забыли КАПСОМ выделить. Исправьте.

Ответить

Вадим Скворцов

Дима
0

Нет.

Ответить

Дима Зайцев

Вадим
0

:-)

Ответить

Евгений Делюкин

Нейротекст
6

Вернуть $1,22 млрд — это просто мечта для инвестора.

Ответить

Вот Так

Евгений
Нейротекст
0

А вернуть инвестору будет очень приятно.

Ответить

Гена Фомин

Нейротекст
2

Мирно и недорого 😃😃😃😃😃

Ответить

Sasha Bor

2

Походу тоже ответ Дурова, к видосу Дудя почитали о полицейском государстве

Ответить

Andrey Zagoruiko

Нейротекст
1

Меня в этом проекте смущает не каша, а то что вы написали. Ну и еще одно: вы ничего не понимаете в разработке и технологиях. Спасибо! Я думал, что это так и есть.

Ответить

Eugene Smirnov

Andrey
1

Да, не понимаю, так не в них же дело. Не в казуистичности технологического решения, а в том, что сам факт, что a-la «блокчейн» технологию не признают никогда, как хотел телеграм. Это ж ясно, наверно.. И куда смотрели именитые инвесторы, ведь они точно понимали, когда вкладывали такие деньги, что этого ничего не будет, как было написано в WP.

Ответить

Andrey Zagoruiko

Eugene
Нейротекст
1

Мда, я просто не могу понять зачем покупать новый смартфон на андроиде. По-моему это просто огромная каша из двух слов. Миллиардов у меня лично нет.

Ответить

Eugene Smirnov

Andrey
1

Спасибо.

Ответить

Ivan Kolyhalov

Andrey
Нейротекст
0

Нужно было уже давно, это было очень круто. Я так понимаю, что вы решили потратить время. А вообще идея хорошая, спасибо!

Ответить

Eugene Smirnov

1

Я одного не понимаю: зачем было его регистрировать как ценную бумагу, ведь дауну понятно, что такого прецедента не было и цифровой токен не сделают ни акцией и платежным инструментом официально?

Ответить

Дима Зайцев

Eugene
1

)) ответов может быть много. Короткий - так сказали юридические консультанты.

Ответить

Гена Фомин

Eugene
0

Прецеденты есть, делаю официально, с регистрацией и разрешением SEC.

TON-же решили ничего не регистрировать, работать в черную, но при этом работать и с американскими инвесторами.

Ответить

Вася Пражкин

1

Вот интересно, зачем было вставать на грабли и запускаться в США? Ведь можно ж было юрисдикцию подобрать, чтоб чисто и гладко прошло, а потом уже пробивать тему в США, медленно и аккуратно.

Ответить

Андрей Захаров

Вася
0

Простите, не удержался))

Ответить

Юрий Павшуков

Андрей
Нейротекст
1

Что-то не верится, что я один такой. Вы, видимо, из тех, кто считает, что для большинства людей проблема именно в вас. Значит вы недооцениваете ваше поведение на рынке, раз хотите его улучшить :D Все так.

Ответить

Андрей Захаров

Юрий
Нейротекст
0

Меня в приложении не устраивает открытие дверцы, а в приложении я сам готовлюсь к курьерам. Это что за дичь такая? Бред полный, не знаю как вы, но я работаю с курьерами и доставкой продуктов.

Ответить

Степан Попов

Андрей
1

Какие дверцы и курьеры, поясните пож)

Ответить

Андрей Захаров

Степан
0

Дык это же робот)) Но начиналось всё хорошо.

Ответить

Степан Попов

Андрей
0

Вы про ТОН?

Ответить

Андрей Захаров

Степан
0

я про попадание в тему у этого бредо-генератора)) 

Ответить

Андрей Захаров

Вася
Нейротекст
0

В этом и проблема, что нет никакого единого стартапа, который бы смог реализовать бизнес в России. У нас же в России есть стартаперы, которые просто хотят создать свой стартап без инвестиций. Ну вот как раз он не просто так рассказывал про то, как это работает на самом деле.

Ответить

Вадим Бакин

1

Пришлите реквизиты карты, возврат осуществляется до 45 календарных дней.

Ответить

Роман Александров

1

Атлант на глинянных ногах

Ответить

Ilya Brin

1

Вот это договорились! 😬

Ответить

Konstantin_Andreevich

1

1,2 миллиарда долларов - это сколько в купюрах? У Паши рука отвалится их из окна выкидывать.

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Значит ли это мировое соглашение то, что Gram всё-таки будет выпущен?

Ответить

Гена Фомин

Эдуард
2

Нет. И мало того, по соглашению им нельзя просто так запускать и новые/другие криптовалюты. 

Ответить

TheProtorianez .

0

Ничего особенного! Очень мягко так.

Ответить

Денис Кравцов

0

Наказали неверного американской системе :))

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Паша Дуров уже выступил за поправки?

Ответить

Roman Trifonov

Vadim
Нейротекст
0

Я вам открою страшную тайну - если вы не знали, что в России все плохо, то вы правы. Если же вам нравится Россия, то вы вправе иметь своё мнение об этом факте и его высказывании. Если не можете доказать обратное, то значит сочтите за оскорбление.

Ответить

Александр Марков

Нейротекст
0

Я думаю у них там все хорошо с инвестициями в инфраструктуру (даже небольшим) и так там рынок огромный. Молодцы, что не сдались! Лучше бы сделали закон, который запрещает использовать слово бизнес, чтобы не попадать под закон Яровой.

Ответить

Александр Марков

Александр
0

да начнется холивар

Ответить

Александр Дубровин

0

Почему у них такие условия? Объясните кто-нибудь, пожалуйста

Ответить

Eugene Smirnov

0

Сделали бы как эфир внутри своей платформы и все бы пользовались уже реально, даже далекие от блокчейна и блондинки и домохозяйки, вот хайпу было бы.. Дурова даже, может, и припугнули бы, здоровьем близких, например. Было бы круто. А инвесторы? Куда смотрели и как соглашались опытные институциональщики эмпирическим путём прекрасно понимающие, что SEC суперсерьёзная организация и ничего подобного не зарегистрирует?

Ответить

Артём Прокопенко

Нейротекст
0

Паша заебаста.

Ответить

Никита Медведев

Нейротекст
0

Хуясе пузырь, панику на vc.ru не успокоил... Серебренникова и пиара (с) Виктор Фимсе © Вы хоть понимаете что такое брендинг?

Ответить

Artem Matvienko

Нейротекст
0

Вспомните, как в США сажают семью на 2-3 страницы ежегодной выручки. Глядишь, и до пенсии дойдет. Так же, как и в России.

Ответить

Артемия Берта

0

паша дуров русский гений

Ответить

Вот Так

Артемия
Нейротекст
0

Он непутенное обозначил.

Ответить

Nikita Kolmogorov

Нейротекст
0

Какой-то он не очень умный человек. А вот как у него дела с амбициями, а тут... Он просто еще один.

Ответить

Александр Калашников

Нейротекст
–2

Боюсь, что сейчас они не в себе. Они не могут даже решить, какие они могли бы делать, если бы они были не в состоянии создать качественный продукт, а просто пообещали продать его другому клиенту. Если бы они купили продукт, то не было бы никаких проблем с тех пор.

Ответить

В В

Нейротекст
–3

А я не думаю, что это будет в ближайшие годы. Согласен. Но сейчас у нас нет таких возможностей сделать более удобные сервисы (например, для путешественников), чтобы они могли развивать сервис и давать пользователям возможность создавать интересные продукты. Пока мы работаем над тем, чтобы пользователи могли создать приложение, которое будет помогать людям с поиском отзывов.

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