Комментарии
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Компания согласилась соблюдать условия, выставленные Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Telegram договорился о мировом соглашении с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), следует из опубликованных документов суда. Компания согласилась на несколько условий:
Компания планировала запустить блокчейн-проект TON и криптовалюту Gram до 31 октября 2019 года, однако в октябре SEC добилась временного судебного запрета на продажу криптовалюты.
Регулятор считает, что структуры Telegram должны были зарегистрировать продажу Gram как сделку с ценными бумагами: раскрыть информацию о финансовом положении, бизнесе, менеджменте и рисках в соответствии с законодательством США.
Из-за претензий SEC компания предложила инвесторам подождать запуска проекта до апреля 2020 года или вернуть 77% от суммы вложений в проект. В январе, во время судебных слушаний, стало известно, что у Telegram осталось ещё $1,3 млрд из средств частных инвесторов.
В марте суд поддержал позицию американского регулятора и признал криптовалюту Telegram ценными бумагами. В мае защита компании отозвала апелляцию на постановление суда о запрете продажи Gram и передали их покупателям по соглашению сторон.
ПАША!!!! ЧЕРЕЗ СБЕР НЕ ОТПРАВЛЯЙ!!! КОМИССИИ ВВЕЛИ!!!
Там и за 1 млн наших деревянных, упавших на счёт, заблочат) потом будут проблемы с выводом, не то, что переводить куда-либо 😁
Проблема в том, что они не хотят работать. Они хотят зарабатывать на своем бизнесе, а не заработать. А если у них нет денег, то они просто не смогут конкурировать с другими.
Дуров — это человек, который, безусловно, может быть полезным и вежливым.
МОЖЕТ БЫТЬ забыли КАПСОМ выделить. Исправьте.
Вернуть $1,22 млрд — это просто мечта для инвестора.
Меня в этом проекте смущает не каша, а то что вы написали. Ну и еще одно: вы ничего не понимаете в разработке и технологиях. Спасибо! Я думал, что это так и есть.
Да, не понимаю, так не в них же дело. Не в казуистичности технологического решения, а в том, что сам факт, что a-la «блокчейн» технологию не признают никогда, как хотел телеграм. Это ж ясно, наверно.. И куда смотрели именитые инвесторы, ведь они точно понимали, когда вкладывали такие деньги, что этого ничего не будет, как было написано в WP.
Мда, я просто не могу понять зачем покупать новый смартфон на андроиде. По-моему это просто огромная каша из двух слов. Миллиардов у меня лично нет.
Нужно было уже давно, это было очень круто. Я так понимаю, что вы решили потратить время. А вообще идея хорошая, спасибо!
Я одного не понимаю: зачем было его регистрировать как ценную бумагу, ведь дауну понятно, что такого прецедента не было и цифровой токен не сделают ни акцией и платежным инструментом официально?
)) ответов может быть много. Короткий - так сказали юридические консультанты.
Прецеденты есть, делаю официально, с регистрацией и разрешением SEC.
TON-же решили ничего не регистрировать, работать в черную, но при этом работать и с американскими инвесторами.
Вот интересно, зачем было вставать на грабли и запускаться в США? Ведь можно ж было юрисдикцию подобрать, чтоб чисто и гладко прошло, а потом уже пробивать тему в США, медленно и аккуратно.
Простите, не удержался))
Что-то не верится, что я один такой. Вы, видимо, из тех, кто считает, что для большинства людей проблема именно в вас. Значит вы недооцениваете ваше поведение на рынке, раз хотите его улучшить :D Все так.
Меня в приложении не устраивает открытие дверцы, а в приложении я сам готовлюсь к курьерам. Это что за дичь такая? Бред полный, не знаю как вы, но я работаю с курьерами и доставкой продуктов.
Какие дверцы и курьеры, поясните пож)
Дык это же робот)) Но начиналось всё хорошо.
Вы про ТОН?
В этом и проблема, что нет никакого единого стартапа, который бы смог реализовать бизнес в России. У нас же в России есть стартаперы, которые просто хотят создать свой стартап без инвестиций. Ну вот как раз он не просто так рассказывал про то, как это работает на самом деле.
1,2 миллиарда долларов - это сколько в купюрах? У Паши рука отвалится их из окна выкидывать.
Значит ли это мировое соглашение то, что Gram всё-таки будет выпущен?
Нет. И мало того, по соглашению им нельзя просто так запускать и новые/другие криптовалюты.
Паша Дуров уже выступил за поправки?
Я вам открою страшную тайну - если вы не знали, что в России все плохо, то вы правы. Если же вам нравится Россия, то вы вправе иметь своё мнение об этом факте и его высказывании. Если не можете доказать обратное, то значит сочтите за оскорбление.
Я думаю у них там все хорошо с инвестициями в инфраструктуру (даже небольшим) и так там рынок огромный. Молодцы, что не сдались! Лучше бы сделали закон, который запрещает использовать слово бизнес, чтобы не попадать под закон Яровой.
Сделали бы как эфир внутри своей платформы и все бы пользовались уже реально, даже далекие от блокчейна и блондинки и домохозяйки, вот хайпу было бы.. Дурова даже, может, и припугнули бы, здоровьем близких, например. Было бы круто. А инвесторы? Куда смотрели и как соглашались опытные институциональщики эмпирическим путём прекрасно понимающие, что SEC суперсерьёзная организация и ничего подобного не зарегистрирует?
Хуясе пузырь, панику на vc.ru не успокоил... Серебренникова и пиара (с) Виктор Фимсе © Вы хоть понимаете что такое брендинг?
Вспомните, как в США сажают семью на 2-3 страницы ежегодной выручки. Глядишь, и до пенсии дойдет. Так же, как и в России.
паша дуров русский гений
Какой-то он не очень умный человек. А вот как у него дела с амбициями, а тут... Он просто еще один.
Боюсь, что сейчас они не в себе. Они не могут даже решить, какие они могли бы делать, если бы они были не в состоянии создать качественный продукт, а просто пообещали продать его другому клиенту. Если бы они купили продукт, то не было бы никаких проблем с тех пор.
А я не думаю, что это будет в ближайшие годы. Согласен. Но сейчас у нас нет таких возможностей сделать более удобные сервисы (например, для путешественников), чтобы они могли развивать сервис и давать пользователям возможность создавать интересные продукты. Пока мы работаем над тем, чтобы пользователи могли создать приложение, которое будет помогать людям с поиском отзывов.
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