Путин подписал законы о легализации майнинга, запрете треш-стримов и обработке персональных данных

Собрали вместе несколько важных изменений. Легализация майнингаВступит в силу через десять дней после опубликования — с 18 августа 2024 года, но майнить можно с ноября 2024-го.Заниматься майнингом смогут юрлица и ИП, включённые в реестр Минцифры. Физлица смогут добывать криптовалюту без включения в реестр, если не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления.Компаниям и предпринимателям нельзя совмещать майнинг с деятельностью, связанной с распределением и куплей-продажей электроэнергии. У правительства есть право запрещать майнинг в отдельных регионах страны для регулирования энергопотребления.Майнеры обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг будет вести учёт адресов, через которые идут подозрительные транзакции.Также подписан закон-«спутник» — вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Он позволяет проводить трансграничные расчёты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов. Утверждать их будет ЦБ, он также будет регулятором: сможет устанавливать порядок допуска к торгам и его прекращения, требования к организаторам торгов и другое.Запрет треш-стримовВступает в силу со дня опубликования — то есть с 8 августа 2024 года.Он запрещает так называемые треш-стримы. Ими будут считаться распространение информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также содержит изображение противоправных действий, в том числе насилия, и распространяется из хулиганских, корыстных и «иных низменных побуждений».Ограничивать доступ к сайтам с такими стримами будет Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры.В Уголовном кодексе распространение треш-стримов будет считаться отягчающим обстоятельством, если во время них совершили такие преступления: убийство, умышленное причинение вреда здоровью — лёгкой, средней и тяжёлой степени; побои; истязание; угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью; похищение человека; незаконное лишение свободы; использование рабского труда.Если нет признаков уголовного преступления, будут назначать штрафы: от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — для физлиц, от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч до 1 млн рублей — для юрлиц.Обработка персональных данныхВступает в силу со дня опубликования, но часть основных положений начнёт работать с 1 сентября 2025 года.Компании и госорганы по требованию Минцифры будут передавать в государственную информационную систему (ГИС) имеющиеся у них персональные данные клиентов. До передачи их нужно будет предварительно обезличить. Согласие пользователей не нужно.Из данных сформируют дата-сеты под «конкретные случаи», которые определит правительство, — выгрузить их из ГИС нельзя, но можно на них обучать и тестировать нейросети. Первыми доступ к наборам получат госорганы и подведомственные им организации, а спустя год после передачи данных — все остальные, кого одобрит правительственная комиссия.Не смогут получить доступ иностранные организации и российские компании с «преимущественно иностранным участием».Обрабатывать данные запрещено, если это может привести к «оскорблению нравственности», нарушению прав и законных интересов россиян, причинению вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, нацбезопасности и другим «охраняемым законом ценностям». Также нельзя передавать результаты обработки иностранцам и зарубежным компаниям.Порядок работы с ГИС и список данных, которые нужно предоставить для дата-сетов, определит правительство. Контролировать меры защиты информации будут ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю).У правительства Москвы будет отдельная региональная информационная система. В ней также будут обрабатываться и биометрические данные — без согласия их субъекта. Передавать данные могут все подведомственные правительству Москвы организации, а также те, кто находится под прямым или косвенным контролем мэрии. Обезличивать предварительно ничего не нужно.#новости #законы
Интересно после запрета треш стримов что будут показывать федеральные каналы
Скорее интересно, когда в итоге будет мирные переговоры, как они покажут, что все было по плану и вообще все это не зря
А когда в отставку?
Пока смерть не разлучит со властью
в 2036.
Ну можешь прямо щас. А МЭЛ - вечен.