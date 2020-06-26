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Лиана Липанова
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Минэкономики предложило обрабатывать биометрические данные россиян без письменного согласия в качестве эксперимента Материал редакции

Согласие на обработку останется обязательным, но «неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде», говорят в ведомстве.

26 комментариев
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Минэкономики разработало поправки к законопроекту о «регуляторных песочницах», которые предполагают внесение исключений в закон «О персональных данных». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный документ.

Согласно поправкам, компании смогут обрабатывать биометрические персональные данные россиян без их письменного согласия в некоторых случаях, установленных программой экспериментального правового режима. Например, удалённо подтверждать личность с помощью биометрии и без согласия на бумаге можно будет при покупке SIM-карт без посещения салона.

При этом согласие на обработку биометрии останется обязательным, но «в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге», говорят в ведомстве. Кроме того, к компаниям, участвующим в эксперименте, будут предъявляться повышенные требования, добавили в Минэкономики.

Сейчас для обработки биометрии в основном нужно письменное согласие, объясняет учредитель Ассоциации российских специалистов по защите данных Алексей Мунтян. Другие способы получения согласия потенциально могут быть опасными —пользователь может потерять контроль за обработкой своих данных, добавил он.

В случае утечки биометрию заменить невозможно, поэтому такие послабления могут быть рискованными для гражданина, соглашается заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев.

Компенсировать опасность можно с помощью введения права на заявление, по которому оператор биометрических данных будет обязан прекратить обработку этих данных навсегда, говорит Мунтян. Кроме того, Минэкономики само могло бы выступить гарантом сохранности персональные данных — у государства достаточно ресурсов для этого, считает директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман.

В июне 2020 года Минэкономики предложило разрешить операторам связи самим идентифицировать абонентов при удалённой продаже SIM-карт. Ранее Минкомсвязи предлагало проверять абонентов только через государственные биометрические системы.

#новость #персональныеданные #биометрия

Лиана Липанова
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Владлен Субботин

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Да здравствует цифровой концлагерь!
Следующий шаг - введение социального рейтинга, как в Китае.

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Андрей Деревянко

Владлен
0

Этот рейтинг есть везде. И перед устройством на работу вас проверят в соцсетях и кредитный скоринг тоже учитывает ваши контакты. Можно бесконечно накидывать про «цифровое рабство», «цифровой концлагерь», но это разговоры ни о чём

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Владлен Субботин

Андрей
7

Меня нет в соцсетях)
При устройстве на работу - ради бога. Рекомендателей я указываю.
Можно бесконечно говорить, что «цифровой концлагерь - ни о чем», только вот уйгуры Китая с вами не согласятся)

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Kot Wild

Андрей
5

Соцсети,кредитный скоринг))))при устройстве на работу вас проверят на судимость и на косяки на прошлой работе,щас соцсети у половины закрыты,чего там проверять?

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Андрей Деревянко

Kot
0

Сейчас скоринг очень много информации из соцсетей учитывает. У тому же из топовых соцсетей нет ни одной полностью закрытой

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Dmitry Starzev

7

Скотный двор

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Антон

5

Ебанутая страна с тупыми законами. 

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Милан Art

3

«Без письменного согласия» - что-то мне кажется, что в голосовании по поправкам в Конституцию эксперимент уже запущен))

Ответить

Ильяс Гарифуллин

3

Следующая новость: "Минэкономики предложило в качестве эксперимента вернуть крепостное право в нескольких регионах"

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Андрей Деревянко

1

Честно говоря, запарился везде подписывать бесполезные бумажки о передаче ПД.
И толку в них не вижу

UPD всплывашки «мы используем куки» в этот же котёл

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Alexey Praskovin

Андрей
6

И толку в них не вижу

Толк в них есть. Когда вас спамят персонализованными предложениями, если вы попытаетесь жаловаться, вам ответят, что от вас поступило согласие с "включая передачу третьим лицам для любых целей". Очень удобно.

Ответить

Владлен Субботин

Андрей
2

Письменное согласие - единственный законный препон на пути слива биометрических баз данных.

Ответить

Андрей Деревянко

Владлен
0

А вы их регистрируете где-то? Чтобы потом можно было предъявить что подписывал/не подписывал?

Ответить

Владлен Субботин

Андрей
2

Классическая демагогия)
Сейчас если в какой-то организации используют мои биометрические данные, а потом не могут найти мое письменное согласие - я легко могу их засудить.
Теперь это будет сложнее, если вообще возможно.

Ответить

Андрей Деревянко

Владлен
0

На основании чего определено, что демагогия классическая?
И про «легко могу засудить» - у вас наверное и прецеденты есть?

Ответить

Владлен Субботин

Андрей
0

Ст. 13.11 КоАП.

Ответить

Vladislav S

Нейротекст
1

Цифровой Гулаг старика кабаева уже не за горами, а за счёт налогоплательщиков.

Ответить

Владлен Субботин

Vladislav
6

А мне нравится ход мысли ИИ))

Ответить

Help lawyer

2

И референдум неконструктивно проводить и "вертолетные" деньги - неконструктивно. Конструктивно только налоговую нагрузку вводить и мусор закапывать.

Ответить

Yan Purvenes

1

Может в качестве эксперимента гражани будут выбирать кого из чиновников можно поведать, каждую пятницу?) По закону сделать правки для того, что бы было право на это

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Роман Александров

0

Больше данных богу данных

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Игорь Крафт

0

Будем отправлять СМС НА НОМЕР 900! СЛОВО "ДА"!

Ответить

Я не скажу свое имя машине

0

 неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде

Угу, в половину ведомств все еще надо носить ссаную бумажку на подпись и это все еще конструктивно

Ответить

Michael Tretyak

0

Затрахали уже со своими «экспериментами», каждый из которых подразумевает фактическое поражение граждан в правах. То Социальный Мониторинг. То кривой цифровой паспорт. Теперь сбор биометрии без согласия. Над собой в первую очередь пускай их ставят.

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Вася Пражкин

0

Так, скоро и голосовать кивком головы можно будет.

Ответить

Alexandr Leibowitz

0

Прежде чем комментировать, прочитайте хотя бы подзаголовок:
"Согласие на обработку останется обязательным, но «неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде», говорят в ведомстве".

Никто не отменяет необходимость дать согласие, просто оно будет в другой форме. Увидели кликбейтный заголовок в стиле ленты.ру, и бросились ругаться.

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