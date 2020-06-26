Согласие на обработку останется обязательным, но «неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде», говорят в ведомстве.

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Минэкономики разработало поправки к законопроекту о «регуляторных песочницах», которые предполагают внесение исключений в закон «О персональных данных». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный документ.

Согласно поправкам, компании смогут обрабатывать биометрические персональные данные россиян без их письменного согласия в некоторых случаях, установленных программой экспериментального правового режима. Например, удалённо подтверждать личность с помощью биометрии и без согласия на бумаге можно будет при покупке SIM-карт без посещения салона.

При этом согласие на обработку биометрии останется обязательным, но «в эпоху цифровой экономики неконструктивно требовать его исключительно в письменном виде на бумаге», говорят в ведомстве. Кроме того, к компаниям, участвующим в эксперименте, будут предъявляться повышенные требования, добавили в Минэкономики.

Сейчас для обработки биометрии в основном нужно письменное согласие, объясняет учредитель Ассоциации российских специалистов по защите данных Алексей Мунтян. Другие способы получения согласия потенциально могут быть опасными —пользователь может потерять контроль за обработкой своих данных, добавил он.

В случае утечки биометрию заменить невозможно, поэтому такие послабления могут быть рискованными для гражданина, соглашается заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев.

Компенсировать опасность можно с помощью введения права на заявление, по которому оператор биометрических данных будет обязан прекратить обработку этих данных навсегда, говорит Мунтян. Кроме того, Минэкономики само могло бы выступить гарантом сохранности персональные данных — у государства достаточно ресурсов для этого, считает директор Deloitte Legal в СНГ Екатерина Портман.