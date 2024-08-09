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Евгения Евсеева
Право

Разработчик платёжного сервиса PayQR подал иск к «Сберу» на 2,9 млрд рублей из-за «сходного» обозначения аналогичного сервиса

Система платежей от банка называется «Плати QR».

  • 22 июля 2024 года ООО «ФИТ» подало иск к «Сбербанку» на 2,9 млрд рублей, 29 июля суд принял его к производству, следует из картотеки арбитражных дел. Заседание назначено на 11 октября. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».
  • Издание выяснило, что спор возник из-за обозначения системы, позволяющей оплачивать покупки по QR-коду. ФИТ в 2014 году разработала сервис для бесконтактной оплаты PayQR, а в 2016 году зарегистрировала знак в Роспатенте.
  • В этом же году с компанией вёл переговоры «Сбер» о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества. Сейчас у банка работает собственная система платежей по QR-коду — «Плати QR», к которой он подключает другие организации.
  • ФИТ утверждает, что с 2021 года направляла «Сберу» претензии о нарушении исключительных прав на знак PayQR, так как банк использовал на сайте и в рекламе «сходные» фразы — «Плати QR» и SberPay QR. Поначалу «Сбер» соглашался с частью требований, например, удалял из адресов сайтов элемент «payqr», но затем стал их игнорировать. На досудебное требование он не ответил, поэтому ФИТ подала иск.
  • Для подтверждения «сходства» компания приводит несколько доказательств. Например, исследование «Левада-центра» показало, что от 32% до 44% респондентов путают названия. Также ФИТ ссылается на заключение некого доктора филологических наук, который говорит, что фразы PayQR и «ПлатиQR» имеют один и тот же смысл и одинаково воспринимаются русскоязычными гражданами.
  • Сходство обозначений «до степени смешения» подтвердил и патентный поверенный из Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности, а искусствоведческая экспертиза пришла к выводу, что «Сбер» использует «похожие дизайнерские решения».
  • Подачу иска «Коммерсанту» подтвердил основатель и гендиректор ФИТ Глеб Марков и заявил, что компания ожидает «удовлетворения требований в полном объёме». При этом он допустил, что стороны могут заключить мировое соглашение. В «Сбере» изданию не ответили.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты называют случай «интересным и значимым» для практики, но прогнозировать исход дела затрудняются — так как только суд будет решать, действительно ли между знаками есть сходство.

#новости #сбербанк #qr

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6 комментариев
Случай

Поначалу «Сбер» соглашался с частью требований, например, удалял из адресов сайтов элемент «payqr», но затем стал их игнорироватьНу, действительно, если ничего не делают, то можно и дальше нарушать

Вспомнилось, как сбер одним из последних ввел переводы по СБП(без комиссии), да и то, спрятал очень далеко настройки. Все для людей.

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Слегка Придурковатый

Чот ерунда какая-то.

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Дима Винник

Нормальная практика. Кто-то первый осваивает технологию, получает на нее патент. Все остальные обязаны платить, если хотят пользоваться подобным функционалом. В развитых странах часть компаний, типа нокии живут за счет патентов, потому что не заплатив им условные эпл не могут юзать 5g в своих телефонах. Технология казалось бы открытая, но те компании, кто первый получил патенты и сделал свои наработки, те и получают все деньги.

У нас многие кампании забивают на это и в целом патентные войны пока далеки до нас. Но ситуация из-за таких дел потихоньку меняется.

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Антон Храмченко

По-моему тут не больше 2,7млрд, загнули ФИТ требования

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Vlad Larionov

Пацаны вообще ребята, к успеху идут — Владимир Горбунов, Вячеслав Семенчук, Глеб Марков, как они так лихо всё делают 😱😱😱

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Натан

Название и функционал одинаковы (если только сбер не заявит, что в его сервисе оплата происходит прямо с банковского счёта, минуя карту). А так брендирование и фирменные цвета разные.. Посмотрим, посмотрим

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