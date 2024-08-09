Разработчик платёжного сервиса PayQR подал иск к «Сберу» на 2,9 млрд рублей из-за «сходного» обозначения аналогичного сервиса

Система платежей от банка называется «Плати QR». 22 июля 2024 года ООО «ФИТ» подало иск к «Сбербанку» на 2,9 млрд рублей, 29 июля суд принял его к производству, следует из картотеки арбитражных дел. Заседание назначено на 11 октября. Внимание на это обратил «Коммерсантъ».Издание выяснило, что спор возник из-за обозначения системы, позволяющей оплачивать покупки по QR-коду. ФИТ в 2014 году разработала сервис для бесконтактной оплаты PayQR, а в 2016 году зарегистрировала знак в Роспатенте.В этом же году с компанией вёл переговоры «Сбер» о совместном развитии рынка бесконтактных платежей, но в итоге отказался от сотрудничества. Сейчас у банка работает собственная система платежей по QR-коду — «Плати QR», к которой он подключает другие организации.ФИТ утверждает, что с 2021 года направляла «Сберу» претензии о нарушении исключительных прав на знак PayQR, так как банк использовал на сайте и в рекламе «сходные» фразы — «Плати QR» и SberPay QR. Поначалу «Сбер» соглашался с частью требований, например, удалял из адресов сайтов элемент «payqr», но затем стал их игнорировать. На досудебное требование он не ответил, поэтому ФИТ подала иск.Для подтверждения «сходства» компания приводит несколько доказательств. Например, исследование «Левада-центра» показало, что от 32% до 44% респондентов путают названия. Также ФИТ ссылается на заключение некого доктора филологических наук, который говорит, что фразы PayQR и «ПлатиQR» имеют один и тот же смысл и одинаково воспринимаются русскоязычными гражданами.Сходство обозначений «до степени смешения» подтвердил и патентный поверенный из Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности, а искусствоведческая экспертиза пришла к выводу, что «Сбер» использует «похожие дизайнерские решения».Подачу иска «Коммерсанту» подтвердил основатель и гендиректор ФИТ Глеб Марков и заявил, что компания ожидает «удовлетворения требований в полном объёме». При этом он допустил, что стороны могут заключить мировое соглашение. В «Сбере» изданию не ответили.Опрошенные «Ъ» эксперты называют случай «интересным и значимым» для практики, но прогнозировать исход дела затрудняются — так как только суд будет решать, действительно ли между знаками есть сходство.#новости #сбербанк #qr
Поначалу «Сбер» соглашался с частью требований, например, удалял из адресов сайтов элемент «payqr», но затем стал их игнорироватьНу, действительно, если ничего не делают, то можно и дальше нарушать
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Вспомнилось, как сбер одним из последних ввел переводы по СБП(без комиссии), да и то, спрятал очень далеко настройки. Все для людей.
Чот ерунда какая-то.
Нормальная практика. Кто-то первый осваивает технологию, получает на нее патент. Все остальные обязаны платить, если хотят пользоваться подобным функционалом. В развитых странах часть компаний, типа нокии живут за счет патентов, потому что не заплатив им условные эпл не могут юзать 5g в своих телефонах. Технология казалось бы открытая, но те компании, кто первый получил патенты и сделал свои наработки, те и получают все деньги.
У нас многие кампании забивают на это и в целом патентные войны пока далеки до нас. Но ситуация из-за таких дел потихоньку меняется.
По-моему тут не больше 2,7млрд, загнули ФИТ требования
Пацаны вообще ребята, к успеху идут — Владимир Горбунов, Вячеслав Семенчук, Глеб Марков, как они так лихо всё делают 😱😱😱
Название и функционал одинаковы (если только сбер не заявит, что в его сервисе оплата происходит прямо с банковского счёта, минуя карту). А так брендирование и фирменные цвета разные.. Посмотрим, посмотрим