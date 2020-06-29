Банки — крупные покупатели программного обеспечения, основные расходы из-за возврата НДС понесут они, утверждают в компаниях.

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Банкиры выступили против отмены с 2021 года льгот по НДС на продажу исключительных прав и лицензий на пользование программным обеспечением, пишет «Коммерсантъ».

Участники рынка считают, что они больше всех пострадают, указывает газета. По оценкам банков, их платежи при отмене нулевого НДС составят около половины доходов бюджета. Всего в 2021 году от этой меры правительство рассчитывает получить 42,5 млрд рублей.

В «Тинькофф-банке» рассказали «Коммерсанту», что отмена льгот не учитывает реалии рынка. Банки уже во многом стали ИТ-компаниями, но они не могут претендовать на льготы в ИТ-сегменте, отметили в организации.

В ВТБ считают, что возврат НДС на продажу ПО замедлит развитие их ИТ-инфрастуктуры. Он приведёт к значительному удорожанию программного обеспечения, «а это ощутимая статья расходов», сообщил изданию представитель банка. По подсчётам экспертов, иностранное ПО подорожает в среднем на 16,67%.

В «Открытии» полагают, что инициатива правительства снижает мотивацию развития технологий. Отмена льготы критична на фоне перехода банков на использование отечественного ПО, рассказал изданию представитель Qiwi.

Центробанк, Минфин и Минсвязи не ответили на запросы издания. 29 июня 2020 года налоговый манёвр в рамках поддержки ИТ-отрасли будут обсуждать на совещании у главы Минцифры Максута Шадаева, отмечает газета.