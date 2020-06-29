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Банки — крупные покупатели программного обеспечения, основные расходы из-за возврата НДС понесут они, утверждают в компаниях.
Банкиры выступили против отмены с 2021 года льгот по НДС на продажу исключительных прав и лицензий на пользование программным обеспечением, пишет «Коммерсантъ».
Участники рынка считают, что они больше всех пострадают, указывает газета. По оценкам банков, их платежи при отмене нулевого НДС составят около половины доходов бюджета. Всего в 2021 году от этой меры правительство рассчитывает получить 42,5 млрд рублей.
В «Тинькофф-банке» рассказали «Коммерсанту», что отмена льгот не учитывает реалии рынка. Банки уже во многом стали ИТ-компаниями, но они не могут претендовать на льготы в ИТ-сегменте, отметили в организации.
В ВТБ считают, что возврат НДС на продажу ПО замедлит развитие их ИТ-инфрастуктуры. Он приведёт к значительному удорожанию программного обеспечения, «а это ощутимая статья расходов», сообщил изданию представитель банка. По подсчётам экспертов, иностранное ПО подорожает в среднем на 16,67%.
В «Открытии» полагают, что инициатива правительства снижает мотивацию развития технологий. Отмена льготы критична на фоне перехода банков на использование отечественного ПО, рассказал изданию представитель Qiwi.
Центробанк, Минфин и Минсвязи не ответили на запросы издания. 29 июня 2020 года налоговый манёвр в рамках поддержки ИТ-отрасли будут обсуждать на совещании у главы Минцифры Максута Шадаева, отмечает газета.
Минкомсвязь предложила отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на ПО и прав пользования им по лицензии на фоне налогового манёвра в ИТ-отрасли — снижения налога на прибыль с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%.
Как бы это всех потом не коснулось. Банки цену поднимут на услуги в итоге.
Путин уже не знает из какого кармана взять и в какой карман положить, чтобы максимально спокойно обнулиться. Что бы не случилось, после курултая хан всех обложит новыми податями. Кризис в самом разгаре, а великодержавные расходы на сараи в Сирии или грядущее присоединение Беларуси еще никто не отменял
Бедные бедные банки, так жалко их, почти по миру пускают... 🤦🏻♂️😁
Себя пожалейте, они в цену продукта это заложат и все, благо конкуренции в банковском секторе кот наплакал.
Это же свойство народа: банки плохие, перекупы плохие, торгаши обманщики, журналисты - подлюги. А потом такие: "Ой, а где продукты на полках? Ой, а где свобода слова? Ой, а что это у меня в попе? Шампанское от нукеров хана?"
Вперёд гнать на банки! Ругайте их! Вот гонлоны, дают денег на квартиры и зарабатывают! Процент высокий, выше чем на западе (пох на инфляцию, экономику 3го мира и тп, это сложно понимать) вот банкиры плохие!! Гон на их бизнес ничем не отличается от BLM дичи
Нельзя вот так раз и отменить льготы.
Странная позиция: "Не, мы платить не хотим" :-)
Банки и так живут неплохо со своими неадекватными комиссиями за воздух. Государственная задача то, поднять индустрию IT.
участники рынка выступили против отмены льгот
В какой стране живут, это уже лет 15 как "неконструктивно" и вообще провокация
Банки зло. Ничего не производят только крадут время людей, и вообще им надо запретить зарабатывать на перекладывании бумажек.
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