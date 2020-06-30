В 2018 году американский бренд был запрещён в Израиле из-за высокого содержания никотина в жидкости для курения.

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Продукция американского производителя электронных сигарет Juul может попасть под запрет, если в российском законопроекте об обороте этой продукции сохранится ограничение предельной доли никотина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию доработанной версии документа.

До 4 июля 2020 года Госдума планирует одобрить во втором чтении версию законопроекта, в которой под запрет попадает продажа устройств с жидкостями, где доля никотина превышает 20 мг, рассказал газете источник на рынке.

Запрет может коснуться одного из крупнейших игроков — американской компании Juul, которая вышла на российский рынок в 2018 году. Доля никотина в её продукции достигает 50 мг, указывает газета. Принятие законопроекта вынудит компанию уйти с рынка или снизить долю никотина в устройствах, рассказал изданию источник.

Гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский опасается, что продукция со сниженной долей никотина не понравится потребителям, пишет газета.

Juul

Под запрет могут попасть и электронные сигареты Logic Compact производства Japan Tobacco International (JTI), отмечает «Коммерсантъ». В жидкости для её устройств содержание никотина варьируется от 10,5 мг до 50 мг.

Директор по связям с органами власти JTI в России Василий Груздев в беседе с изданием назвал это ограничение научно необоснованным, отметив, что содержание никотина относится к техническому, а не законодательному регулированию.

В изначальной версии законопроекта в отношении электронных сигарет авторы предлагали ввести те же ограничения, что и в отношении обычных, за исключением выкладки на витрины и продажи с помощью промоакций, напоминает издание.

Пункт об ограничении доли никотина был в одном из вариантов поправок к закону, но государственно-правовое управление администрации президента их не приняло, указывает газета. В заключительной версии законопроекта он всё же сохранился.

В последней версии также есть полный запрет на продажу некурительной никотиносодержащей продукции — никпэков, добавляет издание.

Законопроект о регулировании электронных сигарет разработала группа членов Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским. Госдума поддержала документ в первом чтении в декабре 2019 года.

В 2018 году продукция Juul была запрещена в Израиле. Министр здравоохранения Израиля заявил, что доля никотина в смесях Juul превышает 20 мг на миллилитр и представляет серьёзный риск для здоровья граждан.