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В 2018 году американский бренд был запрещён в Израиле из-за высокого содержания никотина в жидкости для курения.
Продукция американского производителя электронных сигарет Juul может попасть под запрет, если в российском законопроекте об обороте этой продукции сохранится ограничение предельной доли никотина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию доработанной версии документа.
До 4 июля 2020 года Госдума планирует одобрить во втором чтении версию законопроекта, в которой под запрет попадает продажа устройств с жидкостями, где доля никотина превышает 20 мг, рассказал газете источник на рынке.
Запрет может коснуться одного из крупнейших игроков — американской компании Juul, которая вышла на российский рынок в 2018 году. Доля никотина в её продукции достигает 50 мг, указывает газета. Принятие законопроекта вынудит компанию уйти с рынка или снизить долю никотина в устройствах, рассказал изданию источник.
Гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский опасается, что продукция со сниженной долей никотина не понравится потребителям, пишет газета.
Под запрет могут попасть и электронные сигареты Logic Compact производства Japan Tobacco International (JTI), отмечает «Коммерсантъ». В жидкости для её устройств содержание никотина варьируется от 10,5 мг до 50 мг.
Директор по связям с органами власти JTI в России Василий Груздев в беседе с изданием назвал это ограничение научно необоснованным, отметив, что содержание никотина относится к техническому, а не законодательному регулированию.
В изначальной версии законопроекта в отношении электронных сигарет авторы предлагали ввести те же ограничения, что и в отношении обычных, за исключением выкладки на витрины и продажи с помощью промоакций, напоминает издание.
Пункт об ограничении доли никотина был в одном из вариантов поправок к закону, но государственно-правовое управление администрации президента их не приняло, указывает газета. В заключительной версии законопроекта он всё же сохранился.
В последней версии также есть полный запрет на продажу некурительной никотиносодержащей продукции — никпэков, добавляет издание.
Законопроект о регулировании электронных сигарет разработала группа членов Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским. Госдума поддержала документ в первом чтении в декабре 2019 года.
В 2018 году продукция Juul была запрещена в Израиле. Министр здравоохранения Израиля заявил, что доля никотина в смесях Juul превышает 20 мг на миллилитр и представляет серьёзный риск для здоровья граждан.
В январе 2020 года производитель сигарет Marlboro, Altria Group, списала $4,1 млрд инвестиций в Juul на фоне снижения её оценки с $38 млрд до $12 млрд. Ранее, в октябре 2019 года, компания списала $4,5 млрд инвестиций.
И айкос запретить, вечно воняет как будто кошки ссали
Бухать можно, курить нельзя.
Пытать можно, голосовать нельзя.
Научите меня как жить батюшка, я же тупой, сам не решу чем грешить.
Кто сказал, что курить нельзя? Кури, просто травись меньше
Депутаты, займитесь важными делами. Как человек сдохнет он сам решит.
Это важное дело. Здоровье нации
Давно пора. Нужно помогать наркоманам вылечиваться
Начни с алкоголя
И им тоже надо заниматься
не тоже, а с них, надо начать
дык приоритезация страдает
Нет, надо начинать с курения. Там больше вреда. Не только человеку, но и окружающим
Помощь это когда он решил, но не может и нуждается по Воле своей. А эт уже называется «Принуждение»
Ничего, наркоманы все равно найдут дозу. Закажут из-за границы.
А обычным людям вред снизим
Вечно кто-то пытается решить за тебя..
Ничего, наркоманы все равно найдут дозу. А обычным людям соблазны давать не нужно
А наркомонав будет определят комиссия, назовем ее наркоисполком.
И пусть наркоисполком решит какое кол-во сообщений в комментариях, является признаком зависимости от портала. А то глядишь испортят наших русских детей принадлежащих стране по консутитуции
Есть уже комиссия. Дума называется
Ага ага.. Бургеры тоже, едоманы кг набирают, надо за них решить, сами то.. нарки куле
И решают, представляете? Путем разных ГОСТов и пропаганды ЗОЖ.
Но отличие бургеров от курения в том, что курение напрямую приводит к болезням. А нездоровая еда - только опосредованно
Кто сказал, что прямо влияет? Влияет много что и психологическое состояние, которое порой и находит выход в курении, еде и тд
Ахуевшие мрази... - Выражаю крайнюю степень неуважения к тупым пидарасам которые придумали этот закон. Какого хуя они лезут туда, куда их никто лезть не просил?..
к тупым прожавшим минус - отношусь так же. Если тебе что-то не нравится - напиши что, а не веди себя как крыса.
Не нравится поток хамства без четких аргументов. Маргиналить иди к своим дружкам на стройку
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