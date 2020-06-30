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Галина Мубаракшина
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Авторы законопроекта об электронных сигаретах ограничили содержание никотина в них — под запрет может попасть Juul Материал редакции

В 2018 году американский бренд был запрещён в Израиле из-за высокого содержания никотина в жидкости для курения.

29 комментариев
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Продукция американского производителя электронных сигарет Juul может попасть под запрет, если в российском законопроекте об обороте этой продукции сохранится ограничение предельной доли никотина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию доработанной версии документа.

До 4 июля 2020 года Госдума планирует одобрить во втором чтении версию законопроекта, в которой под запрет попадает продажа устройств с жидкостями, где доля никотина превышает 20 мг, рассказал газете источник на рынке.

Запрет может коснуться одного из крупнейших игроков — американской компании Juul, которая вышла на российский рынок в 2018 году. Доля никотина в её продукции достигает 50 мг, указывает газета. Принятие законопроекта вынудит компанию уйти с рынка или снизить долю никотина в устройствах, рассказал изданию источник.

Гендиректор Juul Labs в России Виктор Украинский опасается, что продукция со сниженной долей никотина не понравится потребителям, пишет газета.

Juul

Под запрет могут попасть и электронные сигареты Logic Compact производства Japan Tobacco International (JTI), отмечает «Коммерсантъ». В жидкости для её устройств содержание никотина варьируется от 10,5 мг до 50 мг.

Директор по связям с органами власти JTI в России Василий Груздев в беседе с изданием назвал это ограничение научно необоснованным, отметив, что содержание никотина относится к техническому, а не законодательному регулированию.

В изначальной версии законопроекта в отношении электронных сигарет авторы предлагали ввести те же ограничения, что и в отношении обычных, за исключением выкладки на витрины и продажи с помощью промоакций, напоминает издание.

Пункт об ограничении доли никотина был в одном из вариантов поправок к закону, но государственно-правовое управление администрации президента их не приняло, указывает газета. В заключительной версии законопроекта он всё же сохранился.

В последней версии также есть полный запрет на продажу некурительной никотиносодержащей продукции — никпэков, добавляет издание.

Законопроект о регулировании электронных сигарет разработала группа членов Совета Федерации во главе с Валерием Рязанским. Госдума поддержала документ в первом чтении в декабре 2019 года.

В 2018 году продукция Juul была запрещена в Израиле. Министр здравоохранения Израиля заявил, что доля никотина в смесях Juul превышает 20 мг на миллилитр и представляет серьёзный риск для здоровья граждан.

В январе 2020 года производитель сигарет Marlboro, Altria Group, списала $4,1 млрд инвестиций в Juul на фоне снижения её оценки с $38 млрд до $12 млрд. Ранее, в октябре 2019 года, компания списала $4,5 млрд инвестиций.

#новость #juul

Галина Мубаракшина
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0
29 комментариев
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Dennis Gerasimov

4

И айкос запретить, вечно воняет как будто кошки ссали

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Sasha Korablyov

Dennis
4

И кошкам запретить ссать, вечно воняют будто айкос

Ответить

Артём Ледяйкин

Dennis
–1

Почистить попробуй!

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Руслан Абрамов

5

Бухать можно, курить нельзя.
Пытать можно, голосовать нельзя.
Научите меня как жить батюшка, я же тупой, сам не решу чем грешить.

Ответить

Андрей Викторович

Руслан
0

Кто сказал, что курить нельзя? Кури, просто травись меньше

Ответить

Help lawyer

Андрей
1

А акциз плати больше

Ответить

Lifar Sk.

0

Депутаты, займитесь важными делами. Как человек сдохнет он сам решит.

Ответить

Андрей Викторович

Lifar
1

Это важное дело. Здоровье нации

Ответить

Help lawyer

Андрей
1

Меньше налогоплательщиков - меньше налогов

Ответить

Андрей Викторович

1

Давно пора. Нужно помогать наркоманам вылечиваться

Ответить

Руслан Абрамов

Андрей
0

Начни с алкоголя 

Ответить

Андрей Викторович

Руслан
1

И им тоже надо заниматься

Ответить

Руслан Абрамов

Андрей
1

не тоже, а с них, надо начать
дык приоритезация страдает 

Ответить

Андрей Викторович

Руслан
1

Нет, надо начинать с курения. Там больше вреда. Не только человеку, но и окружающим

Ответить

Dmitrii Bugrov

Андрей
0

Помощь это когда он решил, но не может и нуждается по Воле своей. А эт уже называется «Принуждение»

Ответить

Андрей Викторович

Dmitrii
0

Ничего, наркоманы все равно найдут дозу. Закажут из-за границы.
А обычным людям вред снизим

Ответить

Dmitrii Bugrov

–1

Вечно кто-то пытается решить за тебя..

Ответить

Андрей Викторович

Dmitrii
–2

Ничего, наркоманы все равно найдут дозу. А обычным людям соблазны давать не нужно

Ответить

Руслан Абрамов

Андрей
1

А наркомонав будет определят комиссия, назовем ее наркоисполком. 
И пусть наркоисполком решит какое кол-во сообщений в комментариях, является признаком зависимости от портала. А то глядишь испортят наших русских детей принадлежащих стране по консутитуции

Ответить

Андрей Викторович

Руслан
0

Есть уже комиссия. Дума называется

Ответить

Dmitrii Bugrov

Андрей
0

Слава кпсс

Ответить

Dmitrii Bugrov

Андрей
0

Ага ага.. Бургеры тоже, едоманы кг набирают, надо за них решить, сами то.. нарки куле

Ответить

Андрей Викторович

Dmitrii
0

И решают, представляете? Путем разных ГОСТов и пропаганды ЗОЖ.
Но отличие бургеров от курения в том, что курение напрямую приводит к болезням. А нездоровая еда - только опосредованно

Ответить

Dmitrii Bugrov

Андрей
0

Кто сказал, что прямо влияет? Влияет много что и психологическое состояние, которое порой и находит выход в курении, еде и тд

Ответить

Андрей

Dmitrii
0

Есть множество исследований. То, что вы не в курсе, еще раз подтверждает, что надо ограничивать курение, тк сами курильщики, как истинные наркоманы, не понимают вреда

Ответить

Dmitrii Bugrov

Андрей
0

Есть много исследований.. Сошлитесь на конкретные, для предмета

Ответить

Григорий Белолипецкий

–3

Ахуевшие мрази... - Выражаю крайнюю степень неуважения к тупым пидарасам которые придумали этот закон. Какого хуя они лезут туда, куда их никто лезть не просил?..

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Григорий Белолипецкий

Григорий
–1

к тупым прожавшим минус - отношусь так же. Если тебе что-то не нравится - напиши что, а не веди себя как крыса.

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Андрей Викторович

Григорий
0

Не нравится поток хамства без четких аргументов. Маргиналить иди к своим дружкам на стройку

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