За два месяца бесплатным доступом воспользовались примерно 500 тысяч абонентов, оценили власти.
- Минкомсвязи продлит эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе абонента до 31 декабря 2020 года, передаёт РБК со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
- «Сервис востребован, но мы не видим гигантского объема бесплатного трафика. Страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», — заявил он.
- За два месяца проведения эксперимента бесплатным доступом воспользовались около 500 тысяч абонентов, а самыми востребованными стали соцсети, рассказал Шадаев.
- Эксперимент начался с 1 апреля 2020 года и должен был завершиться 1 июля. В список входит 391 сайт, включая «ВКонтакте», ТАСС, Ozon и другие.
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Serge Tikhonenko
Телеграм без санкций - это тоже бесплатная опция?)
mik mSerge
Нет это подарок на 1 июля. голосуй за поправки и получишь безлимитный доступ, безлимитного царя итд
Георгий Беглорян
Минкомсвязи продлит бесплатный доступ к социально значимым сайтам до конца 2020 года
За счет операторов и абонентов которые платят?
Maxim SergeevichГеоргий
Ага. Как и нерабочая самоизоляция с сохранением зарплаты. Щедрость за чужой счет
Артём Палённый
Т. е. 500 тысяч абонентов не платили жалкие 500 руб. за интернет, но пользовались бесплатными сайтами? Не верю!
Виталий КорольковАртём
некоторые на траффике сидят, вот может это они?
Eduard
И карантин заодно. Фить ха!
Евгений Широков
Вот ВК, озоны и прочее можно было бы не включать в программу. Лучше бы Вики, библиотеки, и другое более полезное включили