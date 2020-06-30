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Лиана Липанова
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Минкомсвязи продлит бесплатный доступ к социально значимым сайтам до конца 2020 года Материал редакции

За два месяца бесплатным доступом воспользовались примерно 500 тысяч абонентов, оценили власти.

  • Минкомсвязи продлит эксперимент с бесплатным доступом к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе абонента до 31 декабря 2020 года, передаёт РБК со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.
  • «Сервис востребован, но мы не видим гигантского объема бесплатного трафика. Страхи операторов, связанные с тем, что абоненты будут массово выбирать социальный доступ, не оправдались», — заявил он.
  • За два месяца проведения эксперимента бесплатным доступом воспользовались около 500 тысяч абонентов, а самыми востребованными стали соцсети, рассказал Шадаев.
  • Эксперимент начался с 1 апреля 2020 года и должен был завершиться 1 июля. В список входит 391 сайт, включая «ВКонтакте», ТАСС, Ozon и другие.

#новость #минкомсвязи #доступныйинтернет

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Serge Tikhonenko

5

Телеграм без санкций - это тоже бесплатная опция?)

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mik m

Serge
4

Нет это подарок на 1 июля. голосуй за поправки и получишь безлимитный доступ, безлимитного царя итд

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Георгий Беглорян

2

Минкомсвязи продлит бесплатный доступ к социально значимым сайтам до конца 2020 года

За счет операторов и абонентов которые платят? 

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Maxim Sergeevich

Георгий
0

Ага. Как и нерабочая самоизоляция с сохранением зарплаты. Щедрость за чужой счет

Ответить

Артём Палённый

0

Т. е. 500 тысяч абонентов не платили жалкие 500 руб. за интернет, но пользовались бесплатными сайтами? Не верю!

Ответить

Виталий Корольков

Артём
0

некоторые на траффике сидят, вот может это они?

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Eduard

0

И карантин заодно. Фить ха!

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Евгений Широков

0

Вот ВК, озоны и прочее можно было бы не включать в программу. Лучше бы Вики, библиотеки, и другое более полезное включили

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