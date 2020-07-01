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Право
Лиана Липанова
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Суд в Петербурге не признал кражей «завладение» криптовалютой на 55 млн рублей из-за «отсутствия правового статуса» Материал редакции

Российское законодательство ещё не регулирует цифровые активы — соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2018 году, но с тех пор он прошёл только первое чтение.

15 комментариев
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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга исключил из объёма обвинения «завладение» криптовалютой на сумму более 55 млн рублей, так как российское законодательство ещё не регулирует цифровые активы.

Речь идёт о деле в отношении Петра Пирона и Евгения Пригожина, которые в 2018 году под угрозой пыток заставили потерпевшего перечислить им 5 млн рублей, а также 99,7 биткоинов и другую криптовалюту на общую сумму 55 млн рублей по курсу на 3 июня 2018 года.

Суд посчитал, что «криптовалюта не является предметом преступления против собственности».

Из информации Банка России следует, что по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. С учетом положений ст. 209 и ст. 128 Гражданского Кодекса, ст. 158 Уголовного Кодекса, криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории России, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств.

объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В результате суд удовлетворил иск потерпевшего частично — на 5 млн рублей. Пригожина приговорили к 8 годам лишения свободы, Пирона — к 10 годам. «В остальной части иск оставлен без рассмотрения и за Ш. признано право на удовлетворение иска в рамках гражданского судопроизводства», — добавили в суде.

Минфин внёс в Госдуму законопроект о цифровых активах, регулирующий криптовалюту в России, ещё в марте 2018 года. С тех пор документ прошёл только первое чтение. Ко второму чтению его представили в начале июня 2020 года.

#новость #криптовалюты

Лиана Липанова
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15 комментариев
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Люц Шнайдер

13

Криптоинвестор: Криптовалюта — это не деньги. Ничего я государству не должен
Государство: Ну ок

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Evgeny Terentev

2

Получается при продаже криптовалюты налогов тоже нет. Нет криптовалюты - нет налогов.

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Artem Gruzdev

Evgeny
4

При продаже криптовалюты за обычную валюту у вас появляется обычная валюта, а это уже интересно государству.

Ответить

Ware Wow

2

Евгения Пригожина приговорили к 8 годам лишения свободы

Смешное совпадение...

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Artem Gruzdev

Ware
2

Новость из прекрасной России будущего. Только 8 годами он не отделается.

Ответить

Ware Wow

Artem
1

скорее героя России и академика РАН присвоят

Ответить

Artem Gruzdev

2

Справедливо. Криптовалюта - это настоящая частная собственность, которая принадлежит тому, кто в состоянии сам ее защитить. Других примеров настоящей частной собственности в современном мире, пожалуй, и не найти.

Обычная валюта - это имитация частной собственности: государство может ее защитить, но может и отобрать.

Ответить

Ренат Смольный

1

Пока будут сидеть, глядишь крипта подрастет (если не уйдет с рынка). В общем выйдут или с голой жопой или миллиардерами

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Ilya Matvienko

1

Каеф вообще! Прикиньте, выходят такие с тюряги через 10 лет, а альты поднялись, иксы сделали, биток так вообще! Каеф) И не продадут в падении. Ну а higher lows, higher highs всегда работали)

Ответить

Николай Глущенко

0

Я конечно не эксперт, но электронная картинка собственностью признаётся, электронное приложение - тоже. Что мешает признать собственностью биткоин, даже если не признавать его денежной единицей?

Ответить

Ware Wow

Николай
1

плохой прецедент был бы для государства

Ответить

Николай Глущенко

Ware
0

Ага. А советскому союзу было опасно признавать частную собственность. Не похоже правда чтобы её непризнание его спасло) Пытаться затормозить лопасти мельницы, вместо того чтобы отпустить её и использовать даровую энергию - это заведомо проигрышный путь.

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Люц Шнайдер

Николай
1

Достаточно почитать комментарии под новостями на эту тему, чтобы понять, как сами держатели крипты относятся к тому, что на их "деньги", например, может налоговая глаз положить. Или как вы хотите чтобы это работало? 

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Николай Глущенко

Люц
0

Я противник любых теневых схем и полулегальных абузов, потому с моей точки зрения чем раньше криптовалюту признают полноценным имуществом - тем лучше. Да, это сложно, непонятно и неудобно, но прятать голову в песок это не выход.

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Andrei Bodakin

0

"Криптовалюта есть? А если найду?" - скоро во все темных Питерских дворах. 

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