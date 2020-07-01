Российское законодательство ещё не регулирует цифровые активы — соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2018 году, но с тех пор он прошёл только первое чтение.

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга исключил из объёма обвинения «завладение» криптовалютой на сумму более 55 млн рублей, так как российское законодательство ещё не регулирует цифровые активы.

Речь идёт о деле в отношении Петра Пирона и Евгения Пригожина, которые в 2018 году под угрозой пыток заставили потерпевшего перечислить им 5 млн рублей, а также 99,7 биткоинов и другую криптовалюту на общую сумму 55 млн рублей по курсу на 3 июня 2018 года.

Суд посчитал, что «криптовалюта не является предметом преступления против собственности».

Из информации Банка России следует, что по виртуальным валютам отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. С учетом положений ст. 209 и ст. 128 Гражданского Кодекса, ст. 158 Уголовного Кодекса, криптовалюта не является предметом преступления против собственности, в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных денежных средств не подпадает ни под одну из категорий, не является признанным средством платежа на территории России, законодателем отнесена к суррогатам денежных средств. объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В результате суд удовлетворил иск потерпевшего частично — на 5 млн рублей. Пригожина приговорили к 8 годам лишения свободы, Пирона — к 10 годам. «В остальной части иск оставлен без рассмотрения и за Ш. признано право на удовлетворение иска в рамках гражданского судопроизводства», — добавили в суде.