Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Российское законодательство ещё не регулирует цифровые активы — соответствующий законопроект внесли в Госдуму в 2018 году, но с тех пор он прошёл только первое чтение.
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга исключил из объёма обвинения «завладение» криптовалютой на сумму более 55 млн рублей, так как российское законодательство ещё не регулирует цифровые активы.
Речь идёт о деле в отношении Петра Пирона и Евгения Пригожина, которые в 2018 году под угрозой пыток заставили потерпевшего перечислить им 5 млн рублей, а также 99,7 биткоинов и другую криптовалюту на общую сумму 55 млн рублей по курсу на 3 июня 2018 года.
Суд посчитал, что «криптовалюта не является предметом преступления против собственности».
В результате суд удовлетворил иск потерпевшего частично — на 5 млн рублей. Пригожина приговорили к 8 годам лишения свободы, Пирона — к 10 годам. «В остальной части иск оставлен без рассмотрения и за Ш. признано право на удовлетворение иска в рамках гражданского судопроизводства», — добавили в суде.
Минфин внёс в Госдуму законопроект о цифровых активах, регулирующий криптовалюту в России, ещё в марте 2018 года. С тех пор документ прошёл только первое чтение. Ко второму чтению его представили в начале июня 2020 года.
Криптоинвестор: Криптовалюта — это не деньги. Ничего я государству не должен
Государство: Ну ок
Получается при продаже криптовалюты налогов тоже нет. Нет криптовалюты - нет налогов.
При продаже криптовалюты за обычную валюту у вас появляется обычная валюта, а это уже интересно государству.
Евгения Пригожина приговорили к 8 годам лишения свободы
Смешное совпадение...
Новость из прекрасной России будущего. Только 8 годами он не отделается.
Справедливо. Криптовалюта - это настоящая частная собственность, которая принадлежит тому, кто в состоянии сам ее защитить. Других примеров настоящей частной собственности в современном мире, пожалуй, и не найти.
Обычная валюта - это имитация частной собственности: государство может ее защитить, но может и отобрать.
Пока будут сидеть, глядишь крипта подрастет (если не уйдет с рынка). В общем выйдут или с голой жопой или миллиардерами
Каеф вообще! Прикиньте, выходят такие с тюряги через 10 лет, а альты поднялись, иксы сделали, биток так вообще! Каеф) И не продадут в падении. Ну а higher lows, higher highs всегда работали)
Я конечно не эксперт, но электронная картинка собственностью признаётся, электронное приложение - тоже. Что мешает признать собственностью биткоин, даже если не признавать его денежной единицей?
Ага. А советскому союзу было опасно признавать частную собственность. Не похоже правда чтобы её непризнание его спасло) Пытаться затормозить лопасти мельницы, вместо того чтобы отпустить её и использовать даровую энергию - это заведомо проигрышный путь.
Достаточно почитать комментарии под новостями на эту тему, чтобы понять, как сами держатели крипты относятся к тому, что на их "деньги", например, может налоговая глаз положить. Или как вы хотите чтобы это работало?
Я противник любых теневых схем и полулегальных абузов, потому с моей точки зрения чем раньше криптовалюту признают полноценным имуществом - тем лучше. Да, это сложно, непонятно и неудобно, но прятать голову в песок это не выход.
"Криптовалюта есть? А если найду?" - скоро во все темных Питерских дворах.
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