Суд в Москве продлил арест Аяза Шабутдинова до 16 октября 2024 года

Основателя «Like Центра» обвиняют в особо крупном мошенничестве.Следователь объяснил продление тем, что иначе инфоблогер может попытаться надавить на свидетелей, избавиться от доказательств или скрыться, так как у него есть паспорт Сент-Люсии, резидентство в ОАЭ и виза США, а до задержания он «систематически менял адреса проживания».«В ближайшие месяцы» следствие планирует завершить работу с потерпевшими, получить заключения по экспертизам, изучить другие потенциальные дела, а также предъявить обвинение «в окончательной редакции». На момент заседания Шабутдинова обвиняют в 92 мошеннических эпизодах.Защита подчёркивала, что «авторитетные исследователи сферы предпринимательской деятельности» провели экспертизу курсов «Like Центра» и установили: они «соответствовали стандартам допобразования и имели высокую образовательную ценность».Бизнес «легален», а недовольными остались всего 92 человека из 50 тысяч прошедших обучение, подчеркнул адвокат Шабутдинова. Блогер вину не признаёт.Если человек двоечник и не выполнял домашнее задание, это не повод держать меня под стражей. Аяз Шабутдинов, цитата по «Известиям»Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции МосквыОснователя «Like Центра» Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по делу — самого Шабутдинова и его возможного соучастника, Василия Алексеева (его дело выделят в отдельное производство). В апреле 2024 года суд наложил арест ещё на часть активов бизнесмена.Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест инфоблогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Сам Шабутдинов назвал уголовное дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям», а позже объявил о запуске нового инфокурса прямиком из СИЗО — «без work hard» и «ущерба для себя и мира».#новости #аязшабутдинов
СУД сказал Аязу: "Осенний интенсив который изменит твою жизнь на до и после"
А еще "Аяз, вы издеваетесь? Суд дает вам чёткий арест, а вам лень посидеть?"
Аяз гений - даже будучи в тюрьме, умудряется заработать на рекламе Педгринлмагеля
Блин, ржу не могу))) друг, это лучшая шутка за сегодня, которую я прочитал!
Каеф. Сиди мошенник, думай стоил ли твой короткий подъем пятнашки тюряги.