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Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: часть компаний задумалась о выходе из списка системообразующих из-за избыточной отчётности Материал редакции

Компании вынуждены регулярно передавать данные, но это не гарантирует господдержку, пожаловались участники списка.

11 комментариев
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Участники списка системообразующих компаний, которые получили господдержку, вынуждены регулярно отправлять разнообразные данные о бизнесе региональным и федеральным властям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

В числе таких сведений — финансовые, операционные, HR-показатели, в том числе данные, которые относятся к коммерческой тайне, рассказали изданию представители компаний. Раз в три дня получатели господдержки должны проводить стресс-тесты для оценки рисков, указывает газета.

Компании обязаны регистрироваться в государственной информационной системе промышленности или топливно-энергетического комплекса (ГИСП или ГИС ТЭК) и еженедельно обновлять финансово-экономические показатели. Если организация отказывается, рассмотрение её заявки на помощь «приостанавливают».

В Nissan рассчитывали пополнить оборотные средства и компенсировать зарплаты, но до сих пор не смогли воспользоваться господдержкой из-за сложного отбора и «избыточных требований», рассказали в компании.

Около 15 участников из разных отраслей отправили заявки на рассрочку по налогам и субсидии. Они должны были пройти три этапа согласования, но в итоге помощь получил только «Аэрофлот», рассказал изданию источник.

В Минэкономики газете сообщили, что системообразующие компании получили 139 льготных кредитов на 130 млрд рублей. Всего в списке 1335 организаций, напоминает издание.

Перечень создан в первую очередь для того, чтобы отслеживать ситуацию, а при появлении проблем оперативно вмешаться, пояснил газете источник, близкий к правительству. Чиновники признают, что инструмент работает только для тех, кому дадут индивидуальные поручения или встанет реальная угроза банкротства, отметил другой источник издания.

Многие компании хотели бы выйти из списка, но боятся имиджевых потерь, утверждает газета. Некоторые всё же попросили исключить их, не желая регистрироваться в ГИСП, отмечает издание. Есть компании, которые планируют обратиться за помощью позже, когда начнётся «реальный спад».

#новость #господдержка

Галина Мубаракшина
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0
11 комментариев
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Яна Кашаева

9

У нас господдержка как самка богомола

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Sergey K

Яна
6

Ога, только самка богомола жрет ПОСЛЕ спаривания, а наша господдержка - ДО.

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Яна Кашаева

Sergey
0

Согласна, это они бессовестно делают

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Dmitry Ryzhov

Яна
1

общался с выборкой бизнесов из разных стран (США, Турция, Европа). ВСЕ говорят, что бегут от госконтрактов и работы с государством. Говорят про избыточную отчётность, контроль, неадекватные требования и т.д. Может мне "повезло"

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Даниил Орел

Dmitry
0

нет, всё так

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Anton Smets

4

Многие компании хотели бы выйти из списка, но боятся имиджевых потерь, утверждает газета.

Не волнуйтесь, в глазах адекватной части общества вы наоборот приобретёте поддержку.

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Вася Пражкин

Anton
5

Ну да, лайк на VC. Жаль, что его в деньги нельзя конвертировать.

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Ильяс Гарифуллин

Вася
0

НУ судя по статье оно и так в деньги не конвертируется

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Ivano Digital

0

хотим просто получать деньги и госзаказы, но ни за что не отвечать

Ответить

dr.Olleh

0

Тот момент, когда лучше ничего не делать, чем строчить отчёты.

Так и погибает инициатива и энтузиазм, способные вытащить хромую лошадь из болота.

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Dmitrii Bugrov

0

«Сегодня попробовал метод кнута и пряника.
Понравилось.
Но пряником бить неудобно.»

(С) 45 татуировок менеджера

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