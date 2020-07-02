Компании вынуждены регулярно передавать данные, но это не гарантирует господдержку, пожаловались участники списка.

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Участники списка системообразующих компаний, которые получили господдержку, вынуждены регулярно отправлять разнообразные данные о бизнесе региональным и федеральным властям, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

В числе таких сведений — финансовые, операционные, HR-показатели, в том числе данные, которые относятся к коммерческой тайне, рассказали изданию представители компаний. Раз в три дня получатели господдержки должны проводить стресс-тесты для оценки рисков, указывает газета.

Компании обязаны регистрироваться в государственной информационной системе промышленности или топливно-энергетического комплекса (ГИСП или ГИС ТЭК) и еженедельно обновлять финансово-экономические показатели. Если организация отказывается, рассмотрение её заявки на помощь «приостанавливают».

В Nissan рассчитывали пополнить оборотные средства и компенсировать зарплаты, но до сих пор не смогли воспользоваться господдержкой из-за сложного отбора и «избыточных требований», рассказали в компании.

Около 15 участников из разных отраслей отправили заявки на рассрочку по налогам и субсидии. Они должны были пройти три этапа согласования, но в итоге помощь получил только «Аэрофлот», рассказал изданию источник.

В Минэкономики газете сообщили, что системообразующие компании получили 139 льготных кредитов на 130 млрд рублей. Всего в списке 1335 организаций, напоминает издание.

Перечень создан в первую очередь для того, чтобы отслеживать ситуацию, а при появлении проблем оперативно вмешаться, пояснил газете источник, близкий к правительству. Чиновники признают, что инструмент работает только для тех, кому дадут индивидуальные поручения или встанет реальная угроза банкротства, отметил другой источник издания.