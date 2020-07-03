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Галина Мубаракшина
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«Ъ»: главе РВК Александру Повалко предъявили ещё одно обвинение — об инвестициях в стартап в предбанкротном состоянии Материал редакции

Александр Повалко утверждает, что базовый договор о покупке ценных бумаг стартапа был заключён до его прихода в компанию, пишет газета.

Дополнено в 9:25 Адвокат Александра Повалко опроверг информацию о предъявлении второго эпизода обвинения гендиректору РВК, пишет ТАСС. По словам адвоката Георгия Антонова, следствие предъявило обвинение только по одному эпизоду, которое было уточнено. Уголовное дело было возбуждено из-за невозврата $3 млн инвестиций. Но в обвинении фигурирует другая сумма ущерба — $600 тысяч, пояснил он.
  • Следствие предъявило новое обвинение гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, пишет «Коммерсантъ».
  • К уголовному делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий был добавлен эпизод об инвестициях в американскую компанию Alion Energy, которая на момент заключения базового договора с «дочкой» РВК находилась в предбанкротном состоянии, указывает газета.
  • Следствие считает, что в апреле 2017 года «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц» Повалко перечислил $600 тысяч на счёт Alion. Процедура не была согласована с инвестиционным комитетом РВК, его правлением или советом директоров. Инвестиции не вернулись.
  • Гендиректор РВК не согласен с обвинениями, пишет газета. Александр Повалко указывает, что базовый договор о покупке ценных бумаг Alion был заключён и подготовлен до его назначения на должность главы РВК. По его словам, правление решило прекратить инвестиции лишь в середине 2017 года, но договор предусматривал, что в этом случае компания потеряет и ранее вложенные средства (РВК финансировала Alion с 2012 года), отмечает газета.
  • Повалко находится под домашним арестом с июня 2020 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями из-за невозврата $3 млн от продажи доли в стартапе Soft Machines. Часть средств Повалко перечислил Alion, хотя должен был вернуть их на счёт РВК, рассказывали источники «Ведомостей».

#новость #рвк

Галина Мубаракшина
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11 комментариев
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V S

10

Любой стартап находится в предбанкротном состоянии. У многих даже нет выручки. Кажется что смотреть на один стартап в фонде уже неправильно.

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Денис Демидов

V
1

Почему с инвестиционным комитетом не согласовал? Чай не три копейки для РФ.

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Денис Демидов

0

Вор не он, а тот кто предложил государству венчуром заниматься, когда даже дорог нормальных не хватает и другой инфраструктуры, где государство хоть что-то может.

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Sergey SSh

Денис
1

удивительно почему уже в 2020м году Россия прям конкретно не запустит модернизацию старой инфраструктуры. Обновить все дороги в стране было бы спасение...Хотя всё равно в итоге деньги утекут за границу, так как на все заработанные пойдут покупать порше, тойоты, айфоны

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Денис Демидов

Sergey
0

Там хоть половина утечет, а не все как в гос. "венчуре"

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Pavel Golubev

Sergey
0

Вы не поверите, но существует нац. проект "безопасные и качественные дороги", который именно для этого и придумали https://bkdrf.ru/programs

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Тарас Погребняк

Денис
0

Кейнс 

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Денис Демидов

Тарас
–1

Это как раз про дороги и прочие понятные для государства проекты.
Также надо учесть для кого Кейнс писал свою систему - для крупнейшей экономики, сначала британской, потом американской, а не для банановых типа нашей, где все гос. деньги так или иначе оказываются в офшоре.

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Sergey SSh

0

а если б случайно взлетело, то носили на руках и писали в каждой газетёнке про успешный успех гениального инвестора. вобщем как всегда

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Денис Демидов

Sergey
0

Таких, у кого может взлететь, не назначат в гос. контору, так как он не поделится с кем следует, все в дело направит, на взлет.

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