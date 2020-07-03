«Ъ»: главе РВК Александру Повалко предъявили ещё одно обвинение — об инвестициях в стартап в предбанкротном состоянии
Материал редакции
Александр Повалко утверждает, что базовый договор о покупке ценных бумаг стартапа был заключён до его прихода в компанию, пишет газета.
Следствие предъявило новое обвинение гендиректору Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко, пишет «Коммерсантъ».
К уголовному делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий был добавлен эпизод об инвестициях в американскую компанию Alion Energy, которая на момент заключения базового договора с «дочкой» РВК находилась в предбанкротном состоянии, указывает газета.
Следствие считает, что в апреле 2017 года «с целью извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц» Повалко перечислил $600 тысяч на счёт Alion. Процедура не была согласована с инвестиционным комитетом РВК, его правлением или советом директоров. Инвестиции не вернулись.
Гендиректор РВК не согласен с обвинениями, пишет газета. Александр Повалко указывает, что базовый договор о покупке ценных бумаг Alion был заключён и подготовлен до его назначения на должность главы РВК. По его словам, правление решило прекратить инвестиции лишь в середине 2017 года, но договор предусматривал, что в этом случае компания потеряет и ранее вложенные средства (РВК финансировала Alion с 2012 года), отмечает газета.
Повалко находится под домашним арестом с июня 2020 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями из-за невозврата $3 млн от продажи доли в стартапе Soft Machines. Часть средств Повалко перечислил Alion, хотя должен был вернуть их на счёт РВК, рассказывали источники «Ведомостей».
V S
Любой стартап находится в предбанкротном состоянии. У многих даже нет выручки. Кажется что смотреть на один стартап в фонде уже неправильно.
Денис ДемидовV
Почему с инвестиционным комитетом не согласовал? Чай не три копейки для РФ.
Денис Демидов
Вор не он, а тот кто предложил государству венчуром заниматься, когда даже дорог нормальных не хватает и другой инфраструктуры, где государство хоть что-то может.
Sergey SShДенис
удивительно почему уже в 2020м году Россия прям конкретно не запустит модернизацию старой инфраструктуры. Обновить все дороги в стране было бы спасение...Хотя всё равно в итоге деньги утекут за границу, так как на все заработанные пойдут покупать порше, тойоты, айфоны
Денис ДемидовSergey
Там хоть половина утечет, а не все как в гос. "венчуре"
Pavel GolubevSergey
Вы не поверите, но существует нац. проект "безопасные и качественные дороги", который именно для этого и придумали https://bkdrf.ru/programs
Тарас ПогребнякДенис
Кейнс
Денис ДемидовТарас
Это как раз про дороги и прочие понятные для государства проекты.
Также надо учесть для кого Кейнс писал свою систему - для крупнейшей экономики, сначала британской, потом американской, а не для банановых типа нашей, где все гос. деньги так или иначе оказываются в офшоре.
Sergey SSh
а если б случайно взлетело, то носили на руках и писали в каждой газетёнке про успешный успех гениального инвестора. вобщем как всегда
Денис ДемидовSergey
Таких, у кого может взлететь, не назначат в гос. контору, так как он не поделится с кем следует, все в дело направит, на взлет.