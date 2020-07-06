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Галина Мубаракшина
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«Интерфакс»: Минфин обсуждает отмену нулевого НДС только для иностранных компаний Материал редакции

Отмена льготы для российского бизнеса повлечёт рост его расходов, предупреждали эксперты и участники рынка.

  • Минфин обсуждает возможность отмены нулевой ставки НДС на продажу программного обеспечения (ПО) в рамках закона о налоговом манёвре в ИТ-отрасли только для зарубежных компаний, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.
  • Министерство сформирует позицию по этому вопросу после разъяснений Минэкономразвития. Его интересует, повлияет ли отмена льготы на правовое равенство всех иностранных компаний в России, уточнил источник. Минфин уже отправил запрос в Минэкономразвития.
  • В конце июня 2020 года Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на ПО и прав пользования им по лицензии на фоне налогового манёвра в ИТ-отрасли. В 2021 году это принесёт бюджету дополнительно 42,5 млрд рублей, подсчитали в министерстве. Правительство поручило проработать вопрос Минфину и Минэкономразвития.
  • Льгота действует при покупке программного обеспечения в интернете и магазинах приложений: покупатели получают лицензию на пользование им, пояснял «Коммерсанту» зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов. Она распространяется на ПО всех компаний, включая иностранные, подчёркивал Семенов.
  • Банки выступили против инициативы Минкомсвязи — они указали, что возврат НДС в размере 20% на ПО приведёт к существенному росту их расходов и замедлит развитие инфраструктуры. Эксперты подсчитали, что иностранное ПО в России в таком случае подорожает в среднем на 16,67%.
  • С января 2017 года зарегистрированные за рубежом ИТ-компании обязаны платить НДС в размере 18% (с 1 января 2019 года — 20%) за оказание электронных услуг и продажу ПО. В 2018 году «налог на Google» принёс бюджету доходы в размере 12 млрд рублей.

#новость #ндс #налоги

Галина Мубаракшина
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Vladislav S

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Ахахаха, вот вам и триумф обнуленного. То ли ещё будет, обвал рубля, вторая волна короны, экономический кризис 

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Андрей Викторович

Vladislav
0

НДФЛ 15% для всех работников

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Дмитрий

Vladislav
0

Вы новость тоже похоже не читали? Просто «власть плохая» по умолчанию?😀

Ответить

Дмитрий

2

В рамках поддержки отечественного ПО вполне логично.

Ответить

Yuriy Chekashkin

Дмитрий
1

Ага, интересно: Яндекс, Тинькофф, Касперский, Мэйл будут считаться отечественным ПО..?

Ответить

Дмитрий

Yuriy
0

Смотря какое ПО они будут продавать 🤷🏼‍♂️

Ответить

Yuriy Chekashkin

Дмитрий
1

Своё) они ж вроде все с иностранными юр  лицами

Ответить

Дмитрий

Yuriy
0

Разработка тут зарегистирована у большинства.

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Nanokassa_ru

2

Льготы по процентам теперь обратно назад вернут?) туда сюда) в итоге похоже и ндс будет и льготы отменят) все как обычно

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Дмитрий

Nanokassa_ru
0

Вы новость то читали вообще или по инерции рассуждаете?)

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Leo Uvarov

Дмитрий
–1

"Минфин обсуждает" - где тут новость?

Ответить

Дмитрий

Leo
0

Вот это поворот 🤦🏼‍♂️Крыть нечем, расходимся)

Ответить

Сергей Щукин

–2

Мне не кажется, что правовое равенство иностранных компаний важно в этом вопросе. Лучше помочь нашим разработчикам - глядишь - может и ОС свою дождёмся 😬

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Victor Radchenko

Сергей
4

IT несовместимы с изоляционизмом и стратегией осажденной крепости.
No future.

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Кирилл Макеев

Victor
1

Самый богатый человек Китая посмеялся с тебя

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Leo Uvarov

Кирилл
0

Китай развивается за счет торговли с внешним миром. Алибаба занимается этим же.

Ответить

Дмитрий

Victor
0

А при чём тут изоляция? Просто преференции местному ПО.
В какой-то стране этого нет?)

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Путачок

0

Похоже на крик отчаяния

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Alexey Ivanov

0

Создадут здесь юрлицо с 2 табуретками.

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Дмитрий

Alexey
0

Не так всё просто.

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