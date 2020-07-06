Отмена льготы для российского бизнеса повлечёт рост его расходов, предупреждали эксперты и участники рынка.
- Минфин обсуждает возможность отмены нулевой ставки НДС на продажу программного обеспечения (ПО) в рамках закона о налоговом манёвре в ИТ-отрасли только для зарубежных компаний, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- Министерство сформирует позицию по этому вопросу после разъяснений Минэкономразвития. Его интересует, повлияет ли отмена льготы на правовое равенство всех иностранных компаний в России, уточнил источник. Минфин уже отправил запрос в Минэкономразвития.
- В конце июня 2020 года Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на ПО и прав пользования им по лицензии на фоне налогового манёвра в ИТ-отрасли. В 2021 году это принесёт бюджету дополнительно 42,5 млрд рублей, подсчитали в министерстве. Правительство поручило проработать вопрос Минфину и Минэкономразвития.
- Льгота действует при покупке программного обеспечения в интернете и магазинах приложений: покупатели получают лицензию на пользование им, пояснял «Коммерсанту» зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов. Она распространяется на ПО всех компаний, включая иностранные, подчёркивал Семенов.
- Банки выступили против инициативы Минкомсвязи — они указали, что возврат НДС в размере 20% на ПО приведёт к существенному росту их расходов и замедлит развитие инфраструктуры. Эксперты подсчитали, что иностранное ПО в России в таком случае подорожает в среднем на 16,67%.
- С января 2017 года зарегистрированные за рубежом ИТ-компании обязаны платить НДС в размере 18% (с 1 января 2019 года — 20%) за оказание электронных услуг и продажу ПО. В 2018 году «налог на Google» принёс бюджету доходы в размере 12 млрд рублей.
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"author_name": "Галина Мубаракшина",
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Vladislav S
Ахахаха, вот вам и триумф обнуленного. То ли ещё будет, обвал рубля, вторая волна короны, экономический кризис
Андрей ВикторовичVladislav
НДФЛ 15% для всех работников
ДмитрийVladislav
Вы новость тоже похоже не читали? Просто «власть плохая» по умолчанию?😀
Дмитрий
В рамках поддержки отечественного ПО вполне логично.
Yuriy ChekashkinДмитрий
Ага, интересно: Яндекс, Тинькофф, Касперский, Мэйл будут считаться отечественным ПО..?
ДмитрийYuriy
Смотря какое ПО они будут продавать 🤷🏼♂️
Yuriy ChekashkinДмитрий
Своё) они ж вроде все с иностранными юр лицами
ДмитрийYuriy
Разработка тут зарегистирована у большинства.
Nanokassa_ru
Льготы по процентам теперь обратно назад вернут?) туда сюда) в итоге похоже и ндс будет и льготы отменят) все как обычно
ДмитрийNanokassa_ru
Вы новость то читали вообще или по инерции рассуждаете?)
Leo UvarovДмитрий
"Минфин обсуждает" - где тут новость?
ДмитрийLeo
Вот это поворот 🤦🏼♂️Крыть нечем, расходимся)
Сергей Щукин
Мне не кажется, что правовое равенство иностранных компаний важно в этом вопросе. Лучше помочь нашим разработчикам - глядишь - может и ОС свою дождёмся 😬
Victor RadchenkoСергей
IT несовместимы с изоляционизмом и стратегией осажденной крепости.
No future.
Кирилл МакеевVictor
Самый богатый человек Китая посмеялся с тебя
Leo UvarovКирилл
Китай развивается за счет торговли с внешним миром. Алибаба занимается этим же.
ДмитрийVictor
А при чём тут изоляция? Просто преференции местному ПО.
В какой-то стране этого нет?)
Путачок
Похоже на крик отчаяния
Alexey Ivanov
Создадут здесь юрлицо с 2 табуретками.
ДмитрийAlexey
Не так всё просто.