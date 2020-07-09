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Лиана Липанова
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Онлайн-кинотеатры попросили распространить на них налоговые льготы как у ИТ-компаний Материал редакции

В таких видеосервисах работает много программистов, но это не ИТ-бизнес в чистом виде.

4 комментария
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Ассоциация юристов России (АЮР) направила в правительство, Минкомсвязи, Роскомнадзор, Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу и Госдуму заключение, подготовленное вместе с онлайн-кинотеатрами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию заключения.

В документе предлагается распространить на видеосервисы налоговые льготы, которые в конце июня предложил Владимир Путин для ИТ-компаний. Речь идёт о бессрочном снижении ставки налога на прибыль с 20% до 3% и ставки страховых взносов с 14% до 7,6%. Минкомсвязи предложило компенсировать эти льготы отказом от нулевого НДС на продажу ПО.

Онлайн-кинотеатры также описали критерии видеосервисов для получения налоговых льгот. Например, более половины аудитории сервиса должна находиться в России.

Кроме того, иностранные видеоплатформы должны будут открывать в России представительства или работать вместе с местным партнёром, чтобы создать равные условия и решить вопрос налогообложения зарубежных онлайн-кинотеатров, говорится в документе.

Примерно половина персонала онлайн-кинотеатра ivi — это программисты и разработчики, в tvzavr — около трети, рассказали компании. Это не ИТ-бизнес в чистом виде, но и не производители контента, объясняет гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Вся поддержка идёт мимо нас». Снижение страховых взносов позволит предлагать конкурентоспособные зарплаты, добавил Бырдин.

#новость #онлайнкинотеатр

Лиана Липанова
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4 комментария
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Антон

6

Тоже прошу налоговую обнулить мне налоги и забыть про меня.

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Mikhail Bobko

2

На шашлычные тоже надо распространить - там в обед программисты бывают и обсуждают свои гениальные идеи

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Тасманчик

Mikhail
0

Да на всех надо было распространить такую инновацию, а то выбрали по-быстрому с первого листа и уже отчитались что всем помогли. Премьер же в налоговой работал, что не мог быстро раскидать помощь на реальный сектор экономики. Видимо в налоговой тоже не читал реальные бумажки по доходности от налогов, только отчёты на верх носил. Наверняка инфа есть с каких секторов приходит налог вовремя и где налоги растут с прибыли, а где нет.

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Alligator TV

1

Так он всем разрешит, вы главное в национальной юрисдикции регистрируйтесь! А не в иностранных! Ибо чистка уже началась!

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