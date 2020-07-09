В таких видеосервисах работает много программистов, но это не ИТ-бизнес в чистом виде.

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Ассоциация юристов России (АЮР) направила в правительство, Минкомсвязи, Роскомнадзор, Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу и Госдуму заключение, подготовленное вместе с онлайн-кинотеатрами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию заключения.

В документе предлагается распространить на видеосервисы налоговые льготы, которые в конце июня предложил Владимир Путин для ИТ-компаний. Речь идёт о бессрочном снижении ставки налога на прибыль с 20% до 3% и ставки страховых взносов с 14% до 7,6%. Минкомсвязи предложило компенсировать эти льготы отказом от нулевого НДС на продажу ПО.

Онлайн-кинотеатры также описали критерии видеосервисов для получения налоговых льгот. Например, более половины аудитории сервиса должна находиться в России.

Кроме того, иностранные видеоплатформы должны будут открывать в России представительства или работать вместе с местным партнёром, чтобы создать равные условия и решить вопрос налогообложения зарубежных онлайн-кинотеатров, говорится в документе.