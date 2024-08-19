Суд продлил арест основателю агрегатора экскурсий «Спутник» Александру Киму до 21 ноября 2024 года

Он проходит подозреваемым по делу о гибели восьми человек во время прогулки по подземным коллекторам в Москве.О продлении Александру Киму ареста на три месяца рассказал автор The Edinorog Дмитрий Филонов, который присутствовал на заседании. Арест на тот же период продлили и организатору экскурсии Никите Дубасу.Следствие завершилось в июле 2024 года, пишет Филонов. Тогда же обвиняемым продлили арест до 21 августа. Теперь сторона защиты изучает материалы дела, которое состоит из 25 томов. По словам Кима, он уже ознакомился со всеми доказательствами следствия.«Спутник» — сервис для поиска и бронирования экскурсий, основанный Кимом. В августе 2023 года группа из восьми человек отправилась на прогулку по подземным коллекторам Неглинки в Москве. Выбраться они не смогли: проходы затопило ливнем. Среди погибших были двое несовершеннолетних.Следственный комитет завёл уголовное дело, Кима и Дубаса задержали. Ещё один подозреваемый по делу — глава компании «Авангард» Александр Лазовский. Как сообщали в СК, он улетел в ОАЭ, его объявили в розыск.С августа 2023-го Ким находится под арестом. Прокуратура предъявила ему и Дубасу обвинение по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Опрошенные РБК диггеры поясняли: организаторы экскурсии, вероятно, не учли погодные условия.Освободить Кима просили в Российском союзе туриндустрии. Там отмечали, что агрегатор лишь оказывал услуги «по информированию граждан».В июне 2024 года суд заочно арестовал четвёртого фигуранта дела — бывшего гендиректора сервиса продажи экскурсий Tripster Бориса Плотицу, который покинул страну.#новости #спутник
Основатель Кухни на районе тоже в СИЗО или это другое?
основатель кухни не в сизо, а под домашним арестом.
основатель кухни не в сизо, а под домашним арестом.
основатель кухни не в сизо, а под домашним арестом.
основатель кухни не в сизо, а под домашним арестом.
основатель кухни не в сизо, а под домашним арестом.
Основатель сизо не на кухне, а под домашним арестом