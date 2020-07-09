Минкомсвязи предлагало отменить нулевой НДС для поставщиков ПО, чтобы компенсировать льготы для ИТ-отрасли.

В закладки

На встрече с представителями российской ИТ-отрасли в Иннополисе премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о налоговом манёвре для ИТ-компаний: снижении ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%.

Согласно презентации премьера, правительство предлагает освободить от уплаты НДС компании, которые продают права на использование программ из перечня российского ПО, по лицензионным договорам и по модели SaaS. Сейчас компании получают льготу по НДС на продажу исключительных прав и лицензий на пользование программным обеспечением.

Презентация Михаила Мишустина о налоговом манёвре в ИТ-отрасли

В июне 2020 года президент России Владимир Путин предложил снизить налог на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%.

Чтобы компенсировать расходы на налоговый манёвр, Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС для поставщиков программного обеспечения с 2021 года.