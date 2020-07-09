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Галина Мубаракшина
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Правительство предложило сохранить нулевой НДС для разработчиков продуктов из реестра российского ПО Материал редакции

Минкомсвязи предлагало отменить нулевой НДС для поставщиков ПО, чтобы компенсировать льготы для ИТ-отрасли.

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На встрече с представителями российской ИТ-отрасли в Иннополисе премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил о налоговом манёвре для ИТ-компаний: снижении ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%.

Согласно презентации премьера, правительство предлагает освободить от уплаты НДС компании, которые продают права на использование программ из перечня российского ПО, по лицензионным договорам и по модели SaaS. Сейчас компании получают льготу по НДС на продажу исключительных прав и лицензий на пользование программным обеспечением.

Презентация Михаила Мишустина о налоговом манёвре в ИТ-отрасли

В июне 2020 года президент России Владимир Путин предложил снизить налог на прибыль для ИТ-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%.

Чтобы компенсировать расходы на налоговый манёвр, Минкомсвязи предложило отменить нулевой НДС для поставщиков программного обеспечения с 2021 года.

Против этой меры, в частности, выступили банки, для которых ПО — большая статья расходов. В начале июля источник «Интерфакса» сообщил, что Минфин обсуждает отмену льготы по НДС только для зарубежных компаний.

#новость #ндс #ит #налоги

Галина Мубаракшина
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