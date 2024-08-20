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Полина Лааксо
Право

Мосбиржа оспорит санкции со стороны США

И запросит разъяснение о «применении генеральных лицензий при разблокировке активов».

  • О планах группы, куда входят одноимённая торговая платформа, Национальный расчётный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), рассказал «Клуб защиты инвесторов» — это организация, которую Мосбиржа создала в 2022 году, чтобы помогать участникам торговых рынков в условиях санкций.
  • Юридическим консультантом группы выступает «Степ Форвард», а самого клуба — Delcredere. Стороны помогут с линией защиты и обращением в Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC). Оно и ввело санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД 12 июня 2024 года.
  • Генеральная лицензия OFAC, продлённая до 12 октября 2024 года, «потенциально дозволяет» разблокировать активы на счетах НКЦ в американских банках JP Morgan Chase и BNY Mellon, говорится в презентации Delcredere. Но американские контрагенты заявили, что российские лица воспользоваться ею не смогут. В том числе поэтому Мосбирже нужны дополнительные разъяснения.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • После санкций со стороны Минюста США Мосбиржа остановила торги долларом США и евро, а ЦБ — торги гонконгским долларом. Тогда же регулятор заявил: для установки официальных курсов доллара и евро к рублю будут использовать банковские отчёты и данные платформ внебиржевых торгов.

#новости #санкции #сша #мосбиржа

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33 комментария
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Почему Мосбиржа идет против того, что является пользой для государства? (Санкции только на пользу как известно)

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5
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Предприниматель и поэт

Такое передергивание унылое, вообще влом даже комментировать

3
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Айдар Габдрахманов

Толку 0,01%

10
1
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Иван Иванов

неважно. если вообще ничего не делать, то ничего и не получится.

4
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Русский князь

Немного не так: толку 0,000000000000000000000000000000000000000%.

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xsignes

Тот редкий случай, когда здесь не хватает комментария Дебила с ржущей гифкой.

5
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Предприниматель и поэт

Почему, такой комментарий тут есть, просто без гифки

1
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