Мосбиржа оспорит санкции со стороны США

И запросит разъяснение о «применении генеральных лицензий при разблокировке активов».О планах группы, куда входят одноимённая торговая платформа, Национальный расчётный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ), рассказал «Клуб защиты инвесторов» — это организация, которую Мосбиржа создала в 2022 году, чтобы помогать участникам торговых рынков в условиях санкций.Юридическим консультантом группы выступает «Степ Форвард», а самого клуба — Delcredere. Стороны помогут с линией защиты и обращением в Управление Минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC). Оно и ввело санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД 12 июня 2024 года.Генеральная лицензия OFAC, продлённая до 12 октября 2024 года, «потенциально дозволяет» разблокировать активы на счетах НКЦ в американских банках JP Morgan Chase и BNY Mellon, говорится в презентации Delcredere. Но американские контрагенты заявили, что российские лица воспользоваться ею не смогут. В том числе поэтому Мосбирже нужны дополнительные разъяснения.Источник фото: РБКПосле санкций со стороны Минюста США Мосбиржа остановила торги долларом США и евро, а ЦБ — торги гонконгским долларом. Тогда же регулятор заявил: для установки официальных курсов доллара и евро к рублю будут использовать банковские отчёты и данные платформ внебиржевых торгов.#новости #санкции #сша #мосбиржа
Почему Мосбиржа идет против того, что является пользой для государства? (Санкции только на пользу как известно)
Такое передергивание унылое, вообще влом даже комментировать
Толку 0,01%
неважно. если вообще ничего не делать, то ничего и не получится.
Немного не так: толку 0,000000000000000000000000000000000000000%.
Тот редкий случай, когда здесь не хватает комментария Дебила с ржущей гифкой.
Почему, такой комментарий тут есть, просто без гифки