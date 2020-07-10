Так срок окупаемости дата-центров можно сократить в среднем до 7,5 года вместо 11 лет, говорят в «Ростелекоме».
- Вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков направил главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву письмо, согласно которому отрасль хранения и обработки данных нуждается в господдержке. В этом случае «Ростелеком» выступает как центр компетенции федерального проекта «Информационная инфраструктура», то есть представляет рынок центров обработки данных (ЦОД) в целом, передают «Ведомости» со ссылкой на Глазкова.
- Среди предложенных мер поддержки — перемещение данных из ведомственных дата-центров в коммерческие, субсидирование 20% затрат на строительство ЦОДов, налоговые льготы и снижение тарифов на электроэнергию. Сейчас около 25% от эксплуатационных расходов занимает электроэнергия, говорится в письме.
- Кроме того, срок окупаемости дата-центров можно сократить в среднем до 7,5 года вместо 11 лет за счёт снижения налога на прибыль для их операторов, налога на недвижимость, имущество и прочих прямых налогов, перечисляет Глазков.
- По его словам, это поможет пережить последствия пандемии и решить глобальные проблемы отрасли, в частности, нехватку запаса ёмкостей из-за дороговизны создания дата-центров.
- Российский рынок инфраструктуры дата-центров сейчас составляет 36 млрд рублей в год, а рынок облачных сервисов ЦОДов — 86 млрд рублей, оценивает «Ростелеком». Без отсутствия господдержки к 2024 году выручка операторов дата-центров составит примерно 104 млрд рублей, а поддержка поможет увеличить эту сумму до 117 млрд рублей в год, говорит Глазков.
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Дмитрий Сташевский
Забавный факт - сервер в Германии обойдется Вам в 2-3 раза дешевле, чем в России.
Можем сравнить железо и цены того же хецнера и vscale.io . Там, где хецнер хочет 11 евро, vscale запросит 3 200 руб.
Нет смысла субсидировать Российские ДЦ - они тупо дорогие, и именно из-за этого на них не так много народу, как хотелось бы. Если бы не закон об обязательном хранении данных россиян в рф, то было бы у них клиентов еще меньше.
Конкурируй либо закрывайся.
Гриша БабкинДмитрий
А тут дело совсем не в конкуренции, ее больше нет. Кто контролировать будет данные и использовать.
Дмитрий СташевскийГриша
Контролировать данные...
Из альфа банка сливается 40кк записей людей из-за конфига эластика.
То приложение для ковидников так же предоставляло данные фактически в открытом виде.
О каком контроле может быть речь, если госы и окологосы не могут их нормально обезопасить?
Учительнице из Урюпинска абсолютно не интересно с сервера какой страны ее паспорт будет скачен и продан за 4 цента.
Гриша БабкинДмитрий
Более глобальный контроль. Вот задай себе вопрос, почему данные о перемещениях граждан в Москве во время карантина с QR кодами транслировались в реальном времени на сервер в Эстонии и сервер НАТО в Германии.
Джамил МеджидовДмитрий
С отдыхом тоже самое. Заграницей отдыхать лучше в плане сервиса и дешевле. Это видимо во всех отраслях :)
Alex Marvell
Письма они направляют🤦🏻♂️ Когда уже поймёте никому ни до чего в этой стране дела нет и не будет. Сколько можно...
Сергей СергеевAlex
А в какой есть?
Джамил МеджидовСергей
В стране чудес! Где никто ничего не делает, не борется за свои права, не направляет писем, ведь все и так понятно - при этом живут они лучше всех в мире!
Гриша Бабкин
Да все уже ясно, разворуют все и размоют Но и к лучшему, цифровой концлагерь никому не нужен. Аминь.