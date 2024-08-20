Верховный суд признал законным приговор основателю бывшей Group-IB Илье Сачкову

Его осудили по делу о госизмене.Кассационную жалобу оставили без удовлетворения, сообщило ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Процесс прошёл в закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены.Предпринимателя задержали в 2021 году и обвинили в выдаче сведений, составляющих гостайну. В июле 2023-го его признали виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), приговорили к 14 годам колонии строгого режима и назначили штраф в 500 тысяч рублей.Уже в октябре того же года приговор признал законным Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Тогда защита Сачкова и заявила, что оспорит решение в кассационной инстанции.Вину Сачков не признавал и говорил: «Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу Родине».Архивное фото. Илья Сачков — в центре. Источник: московские суды общей юрисдикцииПо неподтверждённым данным, дело связывали с показаниями бывшего сотрудника Group-IB Никиты Кислицина от 2014 года, в которых тот, пытаясь избежать тюрьмы в США, передал агентам ФБР «много информации на русских хакеров и хакеров в погонах». По словам Кислицина, делал он это с одобрения Сачкова. В июне 2023 года в канале Сачкова появилась запись, в которой сообщалось, что его якобы оговорил бывший руководитель Центра информационной безопасности ФСБ. Того приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Сачков был свидетелем.Таня БоброваОфлайн29.09.2021Кто такой Илья Сачков, чем занимается его компания Group-IB и первые теории про дело о госизмене Одна из версий — связь с делом топ-менеджера Group-IB Никиты Кислицина, который якобы сотрудничал с ФБР несколько лет назад.#новости #groupib #ильясачков
Бей своих, чтобы чужие боялись.
Ну нельзя исключать, что и сливал, правды мы не узнаем
Нда уж, настоящий враг 🌚
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек
(С) Наутилус помпилиус
Не усидел на двух стульях, Илюша. А тебе говорили уезжай
Так там тоже бы накуканили)
Очередь на Верхний Ларс снова появилась?