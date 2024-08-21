Пострадавшие от ботулизма готовят коллективный иск к «Кухне на районе»

Сервис уже выплачивает компенсации, но не все согласны с суммами. Коллективные иски к компании готовит около 20 пострадавших от массового отравления блюдами «Кухни на районе», сообщили «Ведомостям» в юридическом сервисе Destra Legal. Первые иски собираются подавать в ближайшие две недели.Они планируют обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 тысяч до 2 млн рублей на человека — в зависимости от тяжести заболевания и его последствий, а также потерянного дохода во время лечения и расходов на лекарства.«Кухня на районе» в досудебном порядке уже выплачивает компенсации — их общая сумма достигла 3 млн рублей. Но в Destra Legal говорят, что не все согласны с той суммой, которую предлагает сервис, поэтому хотят через суд взыскать больший размер компенсации.Фото: «Кухня на районе»Случаи ботулизма в Москве и Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане зафиксировали в середине июня 2024 года. 24 июня источники «Известий» и Telegram-канала «112» также сообщили о случаях в Ярославской и Костромской областях, а управление Роспотребнадзора — в Тамбовской области. Завозной случай зарегистрировали и в Санкт-Петербурге.По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К». В «Кухне на районе» заявили, что в сообщении ведомства говорится о поставщике консервированной фасоли «Савон-К». Сам сервис временно приостановил работу, затем суд также постановил приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток.Следственный комитет завёл уголовное дело и сообщил о задержании главы «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елены Машковой и гендиректора «Савон-К» Владимира Шина, а также повара последней Карима Норматова. Лозин, Машкова и Шин — под домашним арестом, Норматов — под стражей.Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек. Двое скончались.Полина ЛааксоЕда20 июняОтравления в «Кухне на районе»: что известно о случаях ботулизма в Москве, Казани и Нижнем Новгороде С симптомами ботулизма госпитализировали 301 человека. Известно об одном летальном исходе.#кухнянарайоне #новости
Имеют полное право. Но у нас суды ушерб крайне скудно считают.
Где так запопукуся? Ботулизм для тебя всё ещё смешное слово?
Если я не ошибаюсь, то писали, что от Кухни пострадало более 300 человек. То есть в среднем кухня решила по 10 к выплатить пострадавшим? Мерзкая конечно конторка.
Ну типа "деньги за салат мы готовы вернуть, что вам ещё нужно???"
ну их можно понять, я бы точно также поступила, их здоровью нанесен огромный ущерб, время потеряно, плюс это заболевание ,которое имеет долгосрочные последствия
Есть десятилетиями проверенный инструмент для подобных случаев - страховка гражданской ответственности,
но нет!
"нах...я денюжку тратить, мы стартаперы, ничего не случится, не надо этих ваших разводов"
Если подумать, было бы неплохо чтоб общепит работал по схеме организаций СМР/ПМН - через СРО и фонд ответственности
Оказывается ничего ни забылось, а только начинается, это что теперь им придется еще и компенсацию выплачивать