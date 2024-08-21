Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Путешествия
Маркетплейсы
Техника
Мнения
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Пострадавшие от ботулизма готовят коллективный иск к «Кухне на районе»

Сервис уже выплачивает компенсации, но не все согласны с суммами.

  • Коллективные иски к компании готовит около 20 пострадавших от массового отравления блюдами «Кухни на районе», сообщили «Ведомостям» в юридическом сервисе Destra Legal. Первые иски собираются подавать в ближайшие две недели.
  • Они планируют обратиться в суд с требованиями о компенсации морального вреда в размере от 100 тысяч до 2 млн рублей на человека — в зависимости от тяжести заболевания и его последствий, а также потерянного дохода во время лечения и расходов на лекарства.
  • «Кухня на районе» в досудебном порядке уже выплачивает компенсации — их общая сумма достигла 3 млн рублей. Но в Destra Legal говорят, что не все согласны с той суммой, которую предлагает сервис, поэтому хотят через суд взыскать больший размер компенсации.
Фото: «Кухня на районе»
Фото: «Кухня на районе»
  • Случаи ботулизма в Москве и Подмосковье, Нижегородской области и Татарстане зафиксировали в середине июня 2024 года. 24 июня источники «Известий» и Telegram-канала «112» также сообщили о случаях в Ярославской и Костромской областях, а управление Роспотребнадзора — в Тамбовской области. Завозной случай зарегистрировали и в Санкт-Петербурге.
  • По данным Роспотребнадзора, причиной заражения стал «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основные изготовители — «Локалкитчен» и «Савон-К». В «Кухне на районе» заявили, что в сообщении ведомства говорится о поставщике консервированной фасоли «Савон-К». Сам сервис временно приостановил работу, затем суд также постановил приостановить работу «Кухни на районе» на 90 суток.
  • Следственный комитет завёл уголовное дело и сообщил о задержании главы «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елены Машковой и гендиректора «Савон-К» Владимира Шина, а также повара последней Карима Норматова. Лозин, Машкова и Шин — под домашним арестом, Норматов — под стражей.
  • Всего от ботулизма в 11 регионах пострадали 417 человек. Двое скончались.
Полина Лааксо
Еда
Отравления в «Кухне на районе»: что известно о случаях ботулизма в Москве, Казани и Нижнем Новгороде

С симптомами ботулизма госпитализировали 301 человека. Известно об одном летальном исходе.

Источник фото: «Кухня на районе»

#кухнянарайоне #новости

10
10 комментариев
Вадим Д.

Имеют полное право. Но у нас суды ушерб крайне скудно считают.

Где так запопукуся? Ботулизм для тебя всё ещё смешное слово?

4
Ответить
Укладчик стекловаты

Если я не ошибаюсь, то писали, что от Кухни пострадало более 300 человек. То есть в среднем кухня решила по 10 к выплатить пострадавшим? Мерзкая конечно конторка.

2
Ответить
Александр Привалов

Ну типа "деньги за салат мы готовы вернуть, что вам ещё нужно???"

Ответить
Наталья Калинина

ну их можно понять, я бы точно также поступила, их здоровью нанесен огромный ущерб, время потеряно, плюс это заболевание ,которое имеет долгосрочные последствия

1
Ответить
Иван Хаманн

Есть десятилетиями проверенный инструмент для подобных случаев - страховка гражданской ответственности,
но нет!
"нах...я денюжку тратить, мы стартаперы, ничего не случится, не надо этих ваших разводов"

Ответить
Иван Хаманн

Если подумать, было бы неплохо чтоб общепит работал по схеме организаций СМР/ПМН - через СРО и фонд ответственности

Ответить
Edward Dette

Оказывается ничего ни забылось, а только начинается, это что теперь им придется еще и компенсацию выплачивать

Ответить