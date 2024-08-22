ФАС признала ненадлежащей совместную телерекламу «Яндекс Еды» и «Альфа-банка»

В ней обещали 50% кешбэка при оплате в «Еде» любой картой банка.Максимальная сумма кешбэка составляла всего 500 рублей, но об этом сообщалось «недоступным для восприятия способом». Дело возбудили в июле 2024 года в ответ на жалобу пользователя.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила, что потребители «получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки». Теперь компании должны «прекратить нарушение закона о рекламе», иначе придётся выплатить штрафы.Источник фото: «РИА Новости»В сентябре 2021 года ФАС признала ненадлежащей телерекламу «Райффайзенбанка» об акции «Кешбэк на всё», в которой тот не указал исключения. В октябре 2023 года обязала банк за свой счёт разместить в прайм-тайм ролик, опровергающий условия акции.Евгения ЕвсееваМаркетинг17 июня«Кешбэк не на всё»: «Райффайзенбанк» по требованию ФАС разместил рекламу, опровергающую свою акцию Её в течение недели показывали по «РЕН-ТВ».#новости #фас #альфабанк #яндекседа
Ой, ВТБ вообще писало, что при оформлении карты они предоставляют 30 миллионов рублей переводов без комиссии себе. И время акции ограничено. То есть, написали в акции то, что по закону должно быть.
Я им написал в поддержку об этом, что они оборзели. Больше я этой плашки у себя не видел)
Военком! Когда соберешься отправлять мне повестку на госуслуги, учти: это будет сообщение недоступным для восприятия способом. Я туда не захожу.
Туда и не надо заходить, заходить придется в военкомат.
Так и не понял на что ФАС возбудился, лучше бы с ценами в магазинах разобрались и с постоянным ростом цен на авиабилеты
Правильно. Даешь справедливые цены на все!! Совсем эти капиталисты буржуи кулаки оборзели
цены на международне перевозки из-за наших растут, они сокращают число рейсов иностранным АК и те поднимают цены