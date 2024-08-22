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Полина Лааксо
Право

ФАС признала ненадлежащей совместную телерекламу «Яндекс Еды» и «Альфа-банка»

В ней обещали 50% кешбэка при оплате в «Еде» любой картой банка.

  • Максимальная сумма кешбэка составляла всего 500 рублей, но об этом сообщалось «недоступным для восприятия способом». Дело возбудили в июле 2024 года в ответ на жалобу пользователя.
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключила, что потребители «получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки». Теперь компании должны «прекратить нарушение закона о рекламе», иначе придётся выплатить штрафы.
Источник фото: «<a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;url=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20240724%2Falfa-bank-1961703323.html&amp;psig=AOvVaw3zJRzZBxnfMsg-Xyh_IxuF&amp;ust=1724408519460000&amp;source=images&amp;cd=vfe&amp;opi=89978449&amp;ved=0CBcQjhxqFwoTCLCox7uwiIgDFQAAAAAdAAAAABAE" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В сентябре 2021 года ФАС признала ненадлежащей телерекламу «Райффайзенбанка» об акции «Кешбэк на всё», в которой тот не указал исключения. В октябре 2023 года обязала банк за свой счёт разместить в прайм-тайм ролик, опровергающий условия акции.
Евгения Евсеева
Маркетинг
«Кешбэк не на всё»: «Райффайзенбанк» по требованию ФАС разместил рекламу, опровергающую свою акцию

Её в течение недели показывали по «РЕН-ТВ».

#новости #фас #альфабанк #яндекседа

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17 комментариев
Максим Иванов

Ой, ВТБ вообще писало, что при оформлении карты они предоставляют 30 миллионов рублей переводов без комиссии себе. И время акции ограничено. То есть, написали в акции то, что по закону должно быть.
Я им написал в поддержку об этом, что они оборзели. Больше я этой плашки у себя не видел)

9
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Griby Lenina

Военком! Когда соберешься отправлять мне повестку на госуслуги, учти: это будет сообщение недоступным для восприятия способом. Я туда не захожу.

7
2
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Blood Borne

Туда и не надо заходить, заходить придется в военкомат.

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Dmitry
7
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Дуайт Шрут

Так и не понял на что ФАС возбудился, лучше бы с ценами в магазинах разобрались и с постоянным ростом цен на авиабилеты

5
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Иван Иванов

Правильно. Даешь справедливые цены на все!! Совсем эти капиталисты буржуи кулаки оборзели

7
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Научный микроскоп

цены на международне перевозки из-за наших растут, они сокращают число рейсов иностранным АК и те поднимают цены

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