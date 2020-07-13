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Галина Мубаракшина
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«Модульбанк» и его сооснователь Олег Лагута подали друг на друга в суд из-за сервиса «МодульДеньги» Материал редакции

Стороны хотят оспорить законность сделок по продаже и покупке сервиса.

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«Модульбанк» и сооснователь банка Олег Лагута в начале июля 2020 года обратились в суд с исками друг к другу. Стороны оспаривают правомерность сделок по продаже банку сервиса для малого и среднего бизнеса «МодульДеньги» и его дальнейшую передачу в частную собственность.

Претензии Олега Лагуты

В августе 2018 года учредивший «МодульДеньги» Лагута и «Модульбанк» заключили договор купли-продажи 100% сервиса по цене уставного капитала — за 10 тысяч рублей, говорится в иске (копия имеется в распоряжении vc.ru). Позже, следуя рекомендации Центробанка, «Модульбанк» увеличил уставной капитал до 5 млн рублей.

Как рассказал vc.ru представитель истца, основной акционер «Модульбанка» Артём Аветисян посоветовал ему включить «МодульДеньги» в проект по продаже банка — это якобы увеличило бы стоимость актива на 200-300 млн рублей. «Неформально, на уровне договорённостей, предполагалось, что при продаже «Модульбанка» я получу деньги за актив как акционер», — пояснил vc.ru Олег Лагута.

После ареста сотрудников Baring Vostok из-за растраты в банке «Восточный», крупным акционером которого также выступает Аветисян, сделка по продаже «Модульбанка» не состоялась. Аветисян отказался продавать «МодульДеньги» обратно Лагуте и предложил распределить доли в сервисе, утверждает представитель истца.

«Аветисян предложил продать 20% гендиректору «МодульДенег» Леониду Шевченко, а остальные доли разделить между собой, акционером «Модульбанка» Шерзодом Юсуповым, а также мной, Новиковым и Петровым. Их доли для простоты оформили на меня, а доли Шевченко и Аветисяна, которые не хотели быть официальными совладельцами, — на Акобирхона Салихбаева», — добавил Лагута. По данным Seldon Basis, сейчас 48% владеет Лагута, 20% Шевченко, 32% — «Модульбанк».

В июне 2019 года Лагута выкупил 48% в сервисе уже за 3 млн рублей, с учётом увеличения уставного капитала «МодульДенег» с 10 тысяч до 5 млн рублей.

Лагута считает, что Аветисян ввёл его в заблуждение, убеждая продать и выкупить обратно доли в «МодульДеньгах». В иске сооснователь банка указал, что сделки были притворными, поскольку были направлены на увеличение уставного капитала компании. Он попросил суд взыскать с «Модульбанка» 3 млн рублей на фоне признания ничтожными сделок по продаже сервиса и выкупу доли в нём. В июне 2020 года предприниматель направил в банк письма о расторжении сделок с ним.

Требования «Модульбанка»

Иск банка к Лагуте касается сделок, совершённых в период руководства компанией Андрея Петрова и Олега Лагуты, рассказали vc.ru в пресс-службе «Модульбанка».

«МодульДеньги», будучи дочерней компанией банка, были выведены в собственность Лагуты и третьих лиц с нарушением корпоративных процедур, пояснил представитель банка. Он отказался отказался сообщать другие подробности иска.

Ещё один иск банк направил в адрес гендиректора «МодульДенег» Леонида Шевченко. «При всём уважении к Леониду банк не может подавать иски выборочно в зависимости от своих симпатий, — отметили в пресс-службе компании. — К сожалению, по вине бывших топ-менеджеров сделка с Шевченко также должна быть проверена судом на законность, с целью снятия рисков для банка».

Конфликт основателей с «Модульбанком»

Бывшие топ-менеджеры «Сбербанка» Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров запустили «Модульбанк» в 2014 году. Банк специализируется на услугах для малого и среднего бизнеса.

В январе 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что крупнейший акционер банка Артём Аветисян планирует продать свою долю, чтобы поучаствовать в допэмиссии акций банка «Восточный».

В декабре 2019 года основатели банка рассказали, что продадут свои доли и перейдут на работу в «Восточный». Один из источников «Ведомостей» предполагал, что из-за конфликта Аветисяна с фондом Baring Vostok долю в «Модульбанке» вряд ли купят.

Лагута, Новиков и Петров заключили с Аветисяном соглашение о расторжении трудовых договоров. По их расчётам, в рамках соглашения банк должен был выплатить им в общей сложности 435 млн. В апреле 2020 года сооснователи компании попросили суд взыскать эти деньги с «Модульбанка». Истцы указывали, что банк выплатил им только часть суммы — 45 млн рублей.

В мае основатели подали иск к Артёму Аветисяну, который безвозмездно получил от них акции компании. Лагута, Новиков и Петров считают, что при передаче акций не был учтён рост стоимости компании, из-за чего Аветисян необоснованно обогатился на 658 млн рублей.

#новость #модульбанк

Галина Мубаракшина
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Sergey Nikolaevich Gerasimov

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Всегда знал, что адекватные и нормальные люди хороший сервис создать не могут.

У них одни суды друг с другом, то одни судились, теперь другие.
Такое ощущение, что самый богатый акционер выживает основателей сервиса. Причём каким-то примитивным образом.

Вот и доверяй им деньги. Между собой не могут разобраться, а клиенту при случае, так тем более ничего не получить и не возместить.

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