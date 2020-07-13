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Галина Мубаракшина
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«Коммерсантъ»: ФАС намерена проверить Tele2 из-за повышения части тарифов на 10% во время пандемии Материал редакции

Если служба докажет нарушение со стороны оператора, на Tele2 могут наложить оборотный штраф.

  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать расследование в отношении оператора связи Tele2 из-за роста тарифов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
  • 12 мая 2020 года Tele2 повысила стоимость своих услуг на 10% для более чем 11 млн абонентов, указывает газета. По данным на 2019 год, всего услугами компании пользовались 44,6 млн человек. ФАС не устроили экономические обоснования повышения цен, утверждает источник издания.
  • 10 июня служба выдала компании предупреждение и потребовала в течение двух недель вернуть тарифы на прежний уровень, пишет газета. Tele2 не сообщила об исполнении требования — в июле ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили изданию в ведомстве. В Tele2 отказались от комментариев.
  • В соответствии с КоАП, компанию могут оштрафовать на 50-500 тысяч рублей за то, что она не сообщила об исполнении требований ФАС, рассказала газете руководитель антимонопольной практики адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Екатерина Смирнова. Если ФАС докажет, что Tele2 злоупотребила доминирующим положением на рынке, она может наложить штраф в размере 1-15% годовой выручки компании за услуги.
  • По оценкам информационно-аналитического агентства Content Review, в первом полугодии 2020 года Tele2 внесла «наибольший вклад в рост тарифов» среди операторов мобильной связи: минимальные расценки компании выросли на 13%, пишет газета.
  • У Tele2 достаточно аргументов для защиты своей позиции, если оператор не снизил тарифы в установленный срок, рассказал изданию член московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. Компании вынуждены повышать цены с учётом инфляции, курсов валют и регуляторных требований, добавил руководитель Content Review Сергей Половников.

#новость #tele2 #тарифы

Галина Мубаракшина
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8 комментариев
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Слава Мак

5

Мегафон мне повышал тарифы и на 30-40% и чето их никто не проверяет
А теле2 с их нищенскими ценами решили вдруг проверить 🤔
Не в ту сторону воюете

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Константин Пашков

2

Пусть МТС проверят, которые увеличили мой тариф на 50% ссылаясь на "пользование акцией". То есть с 2018 года к меня была акция, а теперь абонентская плата выросла.
А договор они предоставить не могут))

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Алексей Штейн

Константин
3

я после такого оформил переход на другого оператора, мне сразу позвонили и предложили безлимит на все за 348р в месяц, один год-полет нормальный

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Максим Степанов

0

Кстати да, согласен с комментирующими, драконовских повышений от Теле 2 не замечал, а про МТС от  знакомых много чего слышал

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Антон

0

МТС тоже поднимал тарифы 

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Влад Окс

0

У Tele 2 приемлимые цены и не возникают ситуации с неизвестными платными услугами, а о повышении цен на тарифы всех операторов говорили несколько месяцев назад. 

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Stas Korg

0

Большую тройку никто не тронет, а вот виртуальных операторов на потеху толпы можно и поюзать , лол и кек

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Александр Дайверов

0

Видимо МТС это "свои", их проверять не надо

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