Если служба докажет нарушение со стороны оператора, на Tele2 могут наложить оборотный штраф.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать расследование в отношении оператора связи Tele2 из-за роста тарифов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
- 12 мая 2020 года Tele2 повысила стоимость своих услуг на 10% для более чем 11 млн абонентов, указывает газета. По данным на 2019 год, всего услугами компании пользовались 44,6 млн человек. ФАС не устроили экономические обоснования повышения цен, утверждает источник издания.
- 10 июня служба выдала компании предупреждение и потребовала в течение двух недель вернуть тарифы на прежний уровень, пишет газета. Tele2 не сообщила об исполнении требования — в июле ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщили изданию в ведомстве. В Tele2 отказались от комментариев.
- В соответствии с КоАП, компанию могут оштрафовать на 50-500 тысяч рублей за то, что она не сообщила об исполнении требований ФАС, рассказала газете руководитель антимонопольной практики адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Екатерина Смирнова. Если ФАС докажет, что Tele2 злоупотребила доминирующим положением на рынке, она может наложить штраф в размере 1-15% годовой выручки компании за услуги.
- По оценкам информационно-аналитического агентства Content Review, в первом полугодии 2020 года Tele2 внесла «наибольший вклад в рост тарифов» среди операторов мобильной связи: минимальные расценки компании выросли на 13%, пишет газета.
- У Tele2 достаточно аргументов для защиты своей позиции, если оператор не снизил тарифы в установленный срок, рассказал изданию член московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин. Компании вынуждены повышать цены с учётом инфляции, курсов валют и регуляторных требований, добавил руководитель Content Review Сергей Половников.
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Слава Мак
Мегафон мне повышал тарифы и на 30-40% и чето их никто не проверяет
А теле2 с их нищенскими ценами решили вдруг проверить 🤔
Не в ту сторону воюете
Константин Пашков
Пусть МТС проверят, которые увеличили мой тариф на 50% ссылаясь на "пользование акцией". То есть с 2018 года к меня была акция, а теперь абонентская плата выросла.
А договор они предоставить не могут))
Алексей ШтейнКонстантин
я после такого оформил переход на другого оператора, мне сразу позвонили и предложили безлимит на все за 348р в месяц, один год-полет нормальный
Максим Степанов
Кстати да, согласен с комментирующими, драконовских повышений от Теле 2 не замечал, а про МТС от знакомых много чего слышал
Антон
МТС тоже поднимал тарифы
Влад Окс
У Tele 2 приемлимые цены и не возникают ситуации с неизвестными платными услугами, а о повышении цен на тарифы всех операторов говорили несколько месяцев назад.
Stas Korg
Большую тройку никто не тронет, а вот виртуальных операторов на потеху толпы можно и поюзать , лол и кек
Александр Дайверов
Видимо МТС это "свои", их проверять не надо