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Артур Томилко
Право

Минфин США ввёл санкции против ИТ-компаний «Диасофт», «Атол», «Центр финансовых решений» и MTS Red

Всего в список внесли 400 физлиц и организаций.

  • Документ опубликован на сайте Минфина США. Помимо российских граждан и юрлиц, под санкции попали физлица и компании из Беларуси, Турции, Австрии, Китая, Швейцарии и других стран.
  • В частности, санкции ввели против российских компаний, поставляющих решения для российского финсектора, обратило внимание Frank Media. Среди них — производитель оборудования для приёма платежей «Атол», разработчик ПО для дистанционного банковского обслуживания «Диасофт» и «Центр финансовых решений».
  • В санкционный список также внесли «дочку» МТС, которая разрабатывает решения в сфере кибербезопаности, MTS Red.
  • В числе других ИТ-компаний, попавших под санкции, — Digital Security (ООО «Диджитал комплаенс», ООО «Диджитал секьюрити сервисис», ООО «Кибер сервис»), «Базальт СПО», «Рустех», «Софт плюс», «Цифра» и группа компаний ЦРТ.

#новости #санкции

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52 комментария
Вадим Д.

Атол-то чем помешал?!

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Super 72

Это российская компания, проводит платежи.
Цель санкций- остановка платежей. Чтобы условный Ваня не заплатил в магазине за хлеб. Тогда он поймёт, что США мощные, раз такое может и их надо слушаться

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Zloy Marketolog

"ибо неча"

5
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Андрей Комягин

Они давно просто по алфавитному указателю вводят пока строки в их эксель табличке не закончатся

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1
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S.Capusta

А еще, кроме Атол, там интересный момент - ЦФТ. Они до сих пор акционеры Золотой Короны. Как бы их переводы на этом не закончились.
Переходим на Koronapay.

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Po...

Ибо Нех!

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Севернее Северной Кореи

Почему не пишите, что чпокнули прокладки для поставки подсанкционных товаров? Плюс юр. лица в Эмиратах? Санкции же не работают. Значит, это будет на пользу и для развития. Ок. Спасибо.
p.s. Китайцам всё сильнее начинают бить по рукам. Скоро хером по губам им начнут бить, а не водить.

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