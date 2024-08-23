Минфин США ввёл санкции против ИТ-компаний «Диасофт», «Атол», «Центр финансовых решений» и MTS Red

Всего в список внесли 400 физлиц и организаций.Документ опубликован на сайте Минфина США. Помимо российских граждан и юрлиц, под санкции попали физлица и компании из Беларуси, Турции, Австрии, Китая, Швейцарии и других стран.В частности, санкции ввели против российских компаний, поставляющих решения для российского финсектора, обратило внимание Frank Media. Среди них — производитель оборудования для приёма платежей «Атол», разработчик ПО для дистанционного банковского обслуживания «Диасофт» и «Центр финансовых решений».В санкционный список также внесли «дочку» МТС, которая разрабатывает решения в сфере кибербезопаности, MTS Red.В числе других ИТ-компаний, попавших под санкции, — Digital Security (ООО «Диджитал комплаенс», ООО «Диджитал секьюрити сервисис», ООО «Кибер сервис»), «Базальт СПО», «Рустех», «Софт плюс», «Цифра» и группа компаний ЦРТ.#новости #санкции
Атол-то чем помешал?!
Это российская компания, проводит платежи.
Цель санкций- остановка платежей. Чтобы условный Ваня не заплатил в магазине за хлеб. Тогда он поймёт, что США мощные, раз такое может и их надо слушаться
"ибо неча"
Они давно просто по алфавитному указателю вводят пока строки в их эксель табличке не закончатся
А еще, кроме Атол, там интересный момент - ЦФТ. Они до сих пор акционеры Золотой Короны. Как бы их переводы на этом не закончились.
Переходим на Koronapay.
Ибо Нех!
Почему не пишите, что чпокнули прокладки для поставки подсанкционных товаров? Плюс юр. лица в Эмиратах? Санкции же не работают. Значит, это будет на пользу и для развития. Ок. Спасибо.
p.s. Китайцам всё сильнее начинают бить по рукам. Скоро хером по губам им начнут бить, а не водить.