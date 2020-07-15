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Галина Мубаракшина
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Apple выиграла дело против Еврокомиссии о неуплате налогов в Ирландии на €13 млрд Материал редакции

Регулятор не смог доказать, что компания получила преимущества, платя налоги по льготной ставке.

3 комментария
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Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворять иск Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд ($14,9 млрд) из-за получения налоговых льгот в Ирландии, пишет CNBC.

Еврокомиссия не смогла доказать, что компания получила преимущества перед другими участниками рынка, которые платили налоги по обычной ставке, постановил суд.

Компания не платила налоги с прибыли от продаж в двух ирландских структурах, относя их к головному офису, заявила комиссия в 2016 году. Офис Apple существовал только на бумаге, утверждал регулятор. При этом в период с 2003 по 2014 годы эффективная ставка корпоративного налога на прибыль Apple в Европе была снижена с 1% до 0,005%.

Еврокомиссия потребовала, чтобы правительство Ирландии взыскало с Apple недополученные средства. Ирландия и Apple обжаловали решение в суде.

Участники разбирательства могут оспорить судебное решение в течение двух месяцев, указывает издание. Дело с участием Apple особенно важно на фоне дискуссий о том, должны ли ИТ-компании платить в Евросоюзе отдельный «цифровой налог», отмечает CNBC.

#новость #apple #налоги

Галина Мубаракшина
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Yury Kotov

1

Apple ракета 🚀, закупаемся в 16:30 кто в теме 🙂

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Denis Kiselev

1

 до 0,005%

Нда. Такой уровень налогообложения нам и не снился! 

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BearStrikesBack

0

Две картинки, чтобы охуеть, так скажем.

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