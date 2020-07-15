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Регулятор не смог доказать, что компания получила преимущества, платя налоги по льготной ставке.
Европейский суд общей юрисдикции отказался удовлетворять иск Еврокомиссии о взыскании с Apple €13 млрд ($14,9 млрд) из-за получения налоговых льгот в Ирландии, пишет CNBC.
Еврокомиссия не смогла доказать, что компания получила преимущества перед другими участниками рынка, которые платили налоги по обычной ставке, постановил суд.
Компания не платила налоги с прибыли от продаж в двух ирландских структурах, относя их к головному офису, заявила комиссия в 2016 году. Офис Apple существовал только на бумаге, утверждал регулятор. При этом в период с 2003 по 2014 годы эффективная ставка корпоративного налога на прибыль Apple в Европе была снижена с 1% до 0,005%.
Еврокомиссия потребовала, чтобы правительство Ирландии взыскало с Apple недополученные средства. Ирландия и Apple обжаловали решение в суде.
Участники разбирательства могут оспорить судебное решение в течение двух месяцев, указывает издание. Дело с участием Apple особенно важно на фоне дискуссий о том, должны ли ИТ-компании платить в Евросоюзе отдельный «цифровой налог», отмечает CNBC.
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