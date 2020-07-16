Инвестор сообщил о вложениях в казанский сервис доставки здорового питания Magic Menu, а потом обвинил основателя стартапа во лжи. Сам основатель обвинения отрицает, а инвестиции не признаёт.

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14 июля 2020 года предприниматель Виктор Кох сообщил, что казанский сервис доставки здорового питания Magic Menu привлёк $120 тысяч от группы частных инвесторов, включая компанию Коха, при оценке в $500 тысяч. Он указывал, что раунд не завершён, а закрытие сделки запланировано на третий квартал 2020 года.

Однако Telegram-каналы The Edinorog и «Фудтех» обратили внимание, что сделка вызывает сомнения: например, в базе СПАРК нет данных о новых инвесторах.

15 июля Виктор Кох рассказал vc.ru, что основатель Magic Menu Артем Андреев предоставил инвесторам недостоверные сведения о финансовых показателях, прогнозах и других данных о стартапе. Кроме того, торговая марка Magic Menu принадлежит не предпринимателю, а другому лицу — Артему Круглову. В связи с этим инвесторы решили отозвать инвестиции и передать документы юристам для разбирательства, говорится в заявлении.

Сам Андреев не согласен с обвинениями: в беседе с vc.ru он заявил, что никаких инвестиций не было, а Кох выступал как консультант.

Как появилась Magic Menu

Под одним названием Magic Menu работают два сервиса — один в Санкт-Петербурге, созданный предпринимателем Артемом Кругловым вместе с женой-диетологом, другой — в Казани, который запустил Андреев. В разговоре с vc.ru он рассказал, что начинал работу как франчайзи Круглова.

Артем Круглов подтвердил vc.ru, что Андреев был его франчайзи, однако в марте 2020 года партнёры разорвали отношения из-за «низкого качества предоставляемых им услуг».

«Нам сложно было аргументированно объяснять его клиентам и недовольным сотрудникам, что мы разные юрлица и это не мы ведем деятельность в Казани. Неоднократные обращения к Артему самому решать спорные ситуации не увенчались успехом. Для исключения независящих от нас репутационных рисков было принято такое решение», — пояснил Круглов.

По его словам, после этого Андреев решил продолжить развивать бизнес под названием Magic Menu самостоятельно. При этом осенью 2019 года стороны подписали договор о передаче торговой марки Андрееву. Андреев утверждает, что сделал первый платёж и планирует завершить выкуп до осени 2020 года.

По словам Круглова, бывший франчайзи сорвал условия по срокам выкупа, и договор утратил силу. Теперь он намерен обратиться в суд и запретить Андрееву работать под названием Magic Menu.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Меджик меню» было зарегистрировано в 2017 году, а Круглов значится в нём единственным учредителем.

На Андреева зарегистрировано ИП и ООО «Мм Управление», созданное в мае 2020 года. Также у предпринимателя есть ООО «Мейджик меню», 50% в котором принадлежит ему, ещё 50% — ООО «Ланс», единственный владелец которого Владимир Волошко. Андреев отказался пояснить vc.ru, кто такой Волошко.

По данным картотеки дел, в марте 2020 года «Ланс» подало иск «о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита» на 700 тысяч рублей к «Мейджик меню» и Андрееву. Однако суд вернул заявление истцу.

Что говорят Андреев и Кох о сделке

Виктор Кох рассказал vc.ru, что его компания подписала NDA/SA (соглашение о неразглашении) с ООО «Мм Управление», после чего должен был быть подписан договор о трансфере средств. В это же время Кох сообщил об инвестициях в Magic Menu.

Однако после этого, по словам Коха, выяснилось, что Андреев предоставлял недостоверные сведения о показателях проекта — метрики своего ИП выдавая за метрики сервиса. Кроме того, Андреев якобы скрыл тот факт, что основатель проекта — Артем Круглов, которому и принадлежат права на торговую марку, а также «укрыл суды и реальную картину развития бизнеса и другие составляющие». «Аналитик наш может и ошибся, но он исходил из входящих данных», — добавил Кох.

Андреев пояснил, что сервис в Казани работал на ИП, поэтому и были показаны его метрики. Компания «Мм Управление» создавалась для работы в Казани, Набережных Челнах и в будущих точках, а также привлечения в него инвестора. В оферте на сайте magicmenu.site также указано ИП Андреева.