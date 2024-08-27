Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Крипто
Маркетинг
Сервисы
Путешествия
Личный опыт
Маркетплейсы
Мнения
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Право

Правительство упростило правила аккредитации для малых ИТ-компаний

Для стартапов, созданных менее трёх лет назад, отменили критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности.

  • Правительство России упростило порядок получения аккредитации для малых технологических компаний, постановление подписал Михаил Мишустин.
  • В Минцифры перечислили изменения. В частности, для стартапов, включённых в реестр малых технологических компаний и созданных менее трёх лет назад, отменили критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности. Сейчас для получения аккредитации доля должна превышать 30% выручки.
  • Заявления на ежегодное подтверждение аккредитации будут принимать только в электронном виде через Госуслуги. Проверка по уровню зараплаты будут проводить по двум кварталам вместо пяти.
  • Если компания получила аккредитацию в год создания, она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения. ИT-компании из «новых регионов» смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам — льгота будет действовать до 1 июля 2025 года.
  • Аккредитация, в частности, позволяет ИТ-компании получить льготы по налогам и кредитам, временное освобождение от проверок и другое.

#новости #минцифры

22
6
6 комментариев
David G.

Аккредитация, в частности, позволяет ИТ-компании получить льготы по налогам и кредитам, временное освобождение от проверок и другое. -было бы больше смысла,если бы была еще льготная ипотека в Москве и СПБ

1
Ответить
Mike V. Gorbunov

Льготная ипотека в этих городах как раз не нужна. И так всё из регионов высосали.

3
Ответить
Запопу Кусь

Стране нужны рабочие руки, а не айтишники 💁‍♀️

Сидеть в мягком кресле и стучать по клавишам - много ума не надо 💁‍♀️

А что айтишник будет делать если прорвёт трубу или вырубится свет? Ничего 💁‍♀️

Ответить
Mike V. Gorbunov

Он напишет комментарий на vc

2
Ответить
Дед Мазай и зануды

Первыйнах.

PS: однако походу жесткая нехватка айтишки в стране. Надо увеличивать запросы по зп

1
Ответить
Энтони Лавджой

90% айтишников - бесполезное говно

Ответить