Правительство упростило правила аккредитации для малых ИТ-компаний

Для стартапов, созданных менее трёх лет назад, отменили критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности.Правительство России упростило порядок получения аккредитации для малых технологических компаний, постановление подписал Михаил Мишустин.В Минцифры перечислили изменения. В частности, для стартапов, включённых в реестр малых технологических компаний и созданных менее трёх лет назад, отменили критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности. Сейчас для получения аккредитации доля должна превышать 30% выручки.Заявления на ежегодное подтверждение аккредитации будут принимать только в электронном виде через Госуслуги. Проверка по уровню зараплаты будут проводить по двум кварталам вместо пяти.Если компания получила аккредитацию в год создания, она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения. ИT-компании из «новых регионов» смогут получить аккредитацию независимо от среднемесячного размера выплат сотрудникам — льгота будет действовать до 1 июля 2025 года.Аккредитация, в частности, позволяет ИТ-компании получить льготы по налогам и кредитам, временное освобождение от проверок и другое.#новости #минцифры
Аккредитация, в частности, позволяет ИТ-компании получить льготы по налогам и кредитам, временное освобождение от проверок и другое. -было бы больше смысла,если бы была еще льготная ипотека в Москве и СПБ
Льготная ипотека в этих городах как раз не нужна. И так всё из регионов высосали.
Стране нужны рабочие руки, а не айтишники 💁♀️
Сидеть в мягком кресле и стучать по клавишам - много ума не надо 💁♀️
А что айтишник будет делать если прорвёт трубу или вырубится свет? Ничего 💁♀️
Он напишет комментарий на vc
Первыйнах.
PS: однако походу жесткая нехватка айтишки в стране. Надо увеличивать запросы по зп
90% айтишников - бесполезное говно