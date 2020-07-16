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Право
Лиана Липанова
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Депутаты предложили штрафовать на сумму до 15 млн рублей владельцев сайтов за отказ удалять незаконную информацию Материал редакции

Удалять информацию чаще всего отказываются YouTube, Twitter и Instagram, указывают авторы законопроекта.

15 комментариев
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Депутаты от «Единой России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о введении штрафов для владельцев сайтов за отказ удалять информацию. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас законодательство обязывает провайдеров хостинга и владельцев сайтов ограничивать доступ к информации, признанной незаконной на территории России, но ответственности за отказ не предусмотрено, говорится в пояснительной записке.

  • Штраф для физлиц может составить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 100 тысяч до 200 тысяч).
  • Для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей ( при повторном нарушении — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей).
  • Для компаний — от 800 тысяч до 4 млн рублей (при повторном нарушении — от 4 млн до 8 млн рублей).

В случае с информацией, содержащей призывы к экстремизму, детскую порнографию или способы изготовления и получения наркотиков, штрафы составят:

  • Для физлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 200 тысяч до 500 тысяч).
  • Для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей ( при повторном нарушении — от 800 тысяч до 1 млн рублей).
  • Для компаний — от 3 млн до 8 млн рублей (при повторном нарушении — от 8 млн до 15 млн рублей).

Например, в апреле 2020 года Роскомнадзор обнаружил около 20 тысяч случаев размещения незаконной информации, говорят авторы законопроекта. Согласно пояснительной записке, часто незаконную информацию не удаляют зарегистрированные за рубежом компании.

Так, к апрелю 2020 года YouTube, несмотря на требования Роскомнадзора, не удалил более 10 тысяч страниц с запрещённой информацией, Twitter и Instagram — больше 1,4 тысячи, Facebook— 362 страницы, говорится в записке.

#новость #законы

Лиана Липанова
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15 комментариев
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Андрей Викторович

37

1. Принимаем закон, что любая информация против депутатов, незаконная
2. Принимаем закон, штрафующий тех, кто распространяет такую информацию
...
PROFIT, а точнее диктатура

Ответить

Anton Smets

Андрей
5

Зато можно прикольную селфи из автозака сделать.

Ответить

Arthur Niazyan

Anton
2

Это тоже платная услуга. Арест on demand, говорят Лошадь постоянная клиентша :)

Ответить

Anton Smets

Arthur
1

Ну да, ещё шанс в тиндере кого-нибудь поймать хороший :)

Ответить

Антон

10

Какие умные в стране депутаты. Зарплату себе урезать не хотят с льготами?

Ответить

Владислав Медведев

Антон
1

Причем 15 лямов для них не деньги, вот они и подумали о таком штрафе))

Ответить

Alik Ganiev

6

У депутата спрашивают:
- А правда, что все вырученные деньги пойдут на помощь деткам?
- Все мы чьи-то детки...

Ответить

Денис Середов

3

Оо веселье продолжается. Под общую гребёнку ого го смогут наворотить если примут ) чудные наши деятели ...

Ответить

Иван Роман

3

Есть только их мнение и неправильное. Чего ожидать ещё от нашей власти?

Ответить

Михаил Сидоренко

3

Налог на мнение

Ответить

Андрей Иванов

1

Да давайте уже за каждый опубликованный «нитакой» материал про депутата 15 миллионов сразу ему в карман. Назовём «депутатские отчисления».

Ответить

Evil Pechenka

1

После голосования бешенный принтер включился на полную мощность, надо до 2024 зачистить инфополе. 

Ответить

Stas Sokolov

0

Подбираются к Ютубу, изверги!

Ответить

Ales Sharaev

0

Это безусловно будет способствовать развитию площадок в Ru-сегменте (нет)

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Konstantin Voronov

0

«но ответственности за отказ не предусмотрено»

А блокировка ресурса это не ответственность? У нас разве двойное наказание допустимо?

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