Удалять информацию чаще всего отказываются YouTube, Twitter и Instagram, указывают авторы законопроекта.

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Депутаты от «Единой России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о введении штрафов для владельцев сайтов за отказ удалять информацию. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас законодательство обязывает провайдеров хостинга и владельцев сайтов ограничивать доступ к информации, признанной незаконной на территории России, но ответственности за отказ не предусмотрено, говорится в пояснительной записке.

Штраф для физлиц может составить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 100 тысяч до 200 тысяч).

Для должностных лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей ( при повторном нарушении — от 500 тысяч до 800 тысяч рублей).



Для компаний — от 800 тысяч до 4 млн рублей (при повторном нарушении — от 4 млн до 8 млн рублей).

В случае с информацией, содержащей призывы к экстремизму, детскую порнографию или способы изготовления и получения наркотиков, штрафы составят:

Для физлиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (при повторном нарушении — от 200 тысяч до 500 тысяч).

Для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей ( при повторном нарушении — от 800 тысяч до 1 млн рублей).



Для компаний — от 3 млн до 8 млн рублей (при повторном нарушении — от 8 млн до 15 млн рублей).



Например, в апреле 2020 года Роскомнадзор обнаружил около 20 тысяч случаев размещения незаконной информации, говорят авторы законопроекта. Согласно пояснительной записке, часто незаконную информацию не удаляют зарегистрированные за рубежом компании.