Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Удалять информацию чаще всего отказываются YouTube, Twitter и Instagram, указывают авторы законопроекта.
Депутаты от «Единой России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский внесли в Госдуму законопроект о введении штрафов для владельцев сайтов за отказ удалять информацию. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.
Сейчас законодательство обязывает провайдеров хостинга и владельцев сайтов ограничивать доступ к информации, признанной незаконной на территории России, но ответственности за отказ не предусмотрено, говорится в пояснительной записке.
В случае с информацией, содержащей призывы к экстремизму, детскую порнографию или способы изготовления и получения наркотиков, штрафы составят:
Например, в апреле 2020 года Роскомнадзор обнаружил около 20 тысяч случаев размещения незаконной информации, говорят авторы законопроекта. Согласно пояснительной записке, часто незаконную информацию не удаляют зарегистрированные за рубежом компании.
Так, к апрелю 2020 года YouTube, несмотря на требования Роскомнадзора, не удалил более 10 тысяч страниц с запрещённой информацией, Twitter и Instagram — больше 1,4 тысячи, Facebook— 362 страницы, говорится в записке.
1. Принимаем закон, что любая информация против депутатов, незаконная
2. Принимаем закон, штрафующий тех, кто распространяет такую информацию
...
PROFIT, а точнее диктатура
Зато можно прикольную селфи из автозака сделать.
Это тоже платная услуга. Арест on demand, говорят Лошадь постоянная клиентша :)
Какие умные в стране депутаты. Зарплату себе урезать не хотят с льготами?
Причем 15 лямов для них не деньги, вот они и подумали о таком штрафе))
У депутата спрашивают:
- А правда, что все вырученные деньги пойдут на помощь деткам?
- Все мы чьи-то детки...
Оо веселье продолжается. Под общую гребёнку ого го смогут наворотить если примут ) чудные наши деятели ...
Да давайте уже за каждый опубликованный «нитакой» материал про депутата 15 миллионов сразу ему в карман. Назовём «депутатские отчисления».
После голосования бешенный принтер включился на полную мощность, надо до 2024 зачистить инфополе.
«но ответственности за отказ не предусмотрено»
А блокировка ресурса это не ответственность? У нас разве двойное наказание допустимо?
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