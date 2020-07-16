Льготы получат компании, не меньше 90% выручки которых приходится на ИТ.

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом манёвре для ИТ-компаний и сферы микроэлектроники. Если документ примут, с 2021 года отрасль бессрочно получит следующие льготы:

Налог на прибыль снизится с 20% до 3%: в федеральный бюджет — 3%, в региональный — 0%.

Страховые взносы — с 14% до 7,6%: на обязательное пенсионное страхование — 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5%, на обязательное медицинское страхование — 0,1%.

Льготы смогут получить компании с государственной аккредитацией Минкомсвязи как ИТ-компании, со штатом не менее семи человек, а также на ИТ должно приходиться не меньше 90% выручки.

Снижение налога на прибыль обойдётся бюджету в 32 млрд рублей в год, говорится в финансов-экономическом обосновании законопроекта. Компенсировать выпадающие доходы планируется за счёт частичной отмены нулевого НДС на продажу ПО.

Льготу больше не смогут получать компании, не включённые в реестр разработчиков российского ПО. Кроме того, полный НДС будут платить все компании, которые продают программы, позволяющие собирать информацию о клиентах в интернете в рекламных целях.

Снижение страховых взносов для ИТ-компаний обойдётся в 24,7 млрд рублей внебюджетных фондов в 2021 году, 26,4 млрд рублей в 2022 году, 28,3 млрд рублей в 2023 году. Затраты от снижения страховых взносов для сферы микроэлектроники в 2021-2024 годах составят 80,4 млрд рублей.