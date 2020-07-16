Комментарии
в пользу общения при помощи мемов
Льготы получат компании, не меньше 90% выручки которых приходится на ИТ.
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом манёвре для ИТ-компаний и сферы микроэлектроники. Если документ примут, с 2021 года отрасль бессрочно получит следующие льготы:
Льготы смогут получить компании с государственной аккредитацией Минкомсвязи как ИТ-компании, со штатом не менее семи человек, а также на ИТ должно приходиться не меньше 90% выручки.
Снижение налога на прибыль обойдётся бюджету в 32 млрд рублей в год, говорится в финансов-экономическом обосновании законопроекта. Компенсировать выпадающие доходы планируется за счёт частичной отмены нулевого НДС на продажу ПО.
Льготу больше не смогут получать компании, не включённые в реестр разработчиков российского ПО. Кроме того, полный НДС будут платить все компании, которые продают программы, позволяющие собирать информацию о клиентах в интернете в рекламных целях.
Снижение страховых взносов для ИТ-компаний обойдётся в 24,7 млрд рублей внебюджетных фондов в 2021 году, 26,4 млрд рублей в 2022 году, 28,3 млрд рублей в 2023 году. Затраты от снижения страховых взносов для сферы микроэлектроники в 2021-2024 годах составят 80,4 млрд рублей.
23 июня Владимир Путин предложил снизить налог на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%. 24 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа министерства сообщил, что Минкомсвязи предложило компенсировать налоговый манёвр для ИТ отказом от нулевого НДС на продажу ПО.
Правильно компании делают, что открывают бизнес в других странах.
Ой, уж точно не из-за налога. Пусть хоть 40 процентов ндс берут, лишь бы бизнес не пиздили и в лес не увозили.
Это пиздец. Был налог 0% для всех, стал для избранных 3%, для остальных 20%. А преподносят как «снижение» и «льготы».
Ограничение в минимум 7 работников мне не понятно
Берешь 6 родственников в штат на 1/8 ставки, платишь каждому по 2к и пользуешься льготами
Одно из условий аккредитации ИТ компании минимум 7 сотрудников
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