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Лиана Липанова
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом манёвре для ИТ-отрасли и пояснило отмену нулевого НДС Материал редакции

Льготы получат компании, не меньше 90% выручки которых приходится на ИТ.

8 комментариев
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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом манёвре для ИТ-компаний и сферы микроэлектроники. Если документ примут, с 2021 года отрасль бессрочно получит следующие льготы:

  • Налог на прибыль снизится с 20% до 3%: в федеральный бюджет — 3%, в региональный — 0%.
  • Страховые взносы — с 14% до 7,6%: на обязательное пенсионное страхование — 6%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5%, на обязательное медицинское страхование — 0,1%.

Льготы смогут получить компании с государственной аккредитацией Минкомсвязи как ИТ-компании, со штатом не менее семи человек, а также на ИТ должно приходиться не меньше 90% выручки.

Снижение налога на прибыль обойдётся бюджету в 32 млрд рублей в год, говорится в финансов-экономическом обосновании законопроекта. Компенсировать выпадающие доходы планируется за счёт частичной отмены нулевого НДС на продажу ПО.

Льготу больше не смогут получать компании, не включённые в реестр разработчиков российского ПО. Кроме того, полный НДС будут платить все компании, которые продают программы, позволяющие собирать информацию о клиентах в интернете в рекламных целях.

Снижение страховых взносов для ИТ-компаний обойдётся в 24,7 млрд рублей внебюджетных фондов в 2021 году, 26,4 млрд рублей в 2022 году, 28,3 млрд рублей в 2023 году. Затраты от снижения страховых взносов для сферы микроэлектроники в 2021-2024 годах составят 80,4 млрд рублей.

23 июня Владимир Путин предложил снизить налог на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 3%, а ставки страховых взносов — с 14% до 7,6%. 24 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа министерства сообщил, что Минкомсвязи предложило компенсировать налоговый манёвр для ИТ отказом от нулевого НДС на продажу ПО.

#новость #ит #господдержка

Лиана Липанова
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8 комментариев
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Антон

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Правильно компании делают, что открывают бизнес в других странах. 

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Kirill Smolin

Антон
0

Ой, уж точно не из-за налога. Пусть хоть 40 процентов ндс берут, лишь бы бизнес не пиздили и в лес не увозили.

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Алексей Трухин

0

Это пиздец. Был налог 0% для всех, стал для избранных 3%, для остальных 20%. А преподносят как «снижение» и «льготы».

Ответить

Eugene Basov

Алексей
2

Это когда? Я что-то пропустил

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Eugene Basov

0

Ограничение в минимум 7 работников мне не понятно

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Kirill Smolin

Eugene
1

Берешь 6 родственников в штат на 1/8 ставки, платишь каждому по 2к и пользуешься льготами

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Елена Уткина

Eugene
0

Одно из условий аккредитации ИТ компании минимум 7 сотрудников

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Pavel Osadchuk

Елена
0

среднесписочное (т.е. официально в штате) в течении 9 месяцев

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