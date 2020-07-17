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Галина Мубаракшина
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Разработчик AlterOffice подал в суд на Минкомсвязи из-за исключения его приложений из реестра отечественного ПО Материал редакции

В Минкомсвязи считают, что приложения копируют LibreOffice, в компании — что конкуренты ввели ведомство в заблуждение.

  • Производитель пакета офисных приложений AlterOffice «Алми партнер» в июле 2020 года подал иск к Минкомсвязи — компания просит признать незаконным исключение AlterOffice из реестра отечественного программного обеспечения (ПО), пишет «Коммерсантъ».
  • На момент подачи заявки ПО соответствовало всем требованиям, необходимым для включения в реестр, рассказал изданию председатель правления «Алми партнер» Михаил Лебедев. Он полагает, что сотрудников Минкомсвязи ввели в заблуждение эксперты, связанные с конкурентами.
  • Для вступления в реестр компания должна обладать исключительными правами на продукт, рассказали газете эксперты рынка. AlterOffice — незначительно модифицированная LibreOffice, которая распространяется на условиях свободной лицензии, указал изданию гендиректор компании-разработчика ПО «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
  • Минкомсвязи получило судебные документы и изучает их, рассказали изданию представители ведомства. 27 декабря 2019 года «Алми партнер» подала повторную заявку на включение в реестр — Минкосвязи рассмотрит её 17 июля, уточняет газета.
  • Минкомсвязи исключило приложения AlterOffice из реестра отечественного ПО в ноябре 2019 года — чиновники увидели в нём признаки клонирования LibreOffice немецкой НКО The Document Foundation, их позицию подтвердила экспертиза.
  • Реестр ПО министерство ведёт с 2016 года, сейчас в нём свыше 6800 программ. Продукцию участников реестра в рамках программы импортозамещения обязаны покупать госорганы и госкомпании — либо обосновать использование иностранного ПО. По данным Минкомсвязи, в 2015-2019 годах доля отечественных программ к госзакупках выросла в среднем с 20% до 65%.

#новость #alteroffice

Галина Мубаракшина
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Максим Мекеня

12

А вот и статейка на Хабре про это "ПО". Спойлер: там даже нарушение авторских прав Microsoft.

Расследование: создатель AlterOffice украл код…
Полгода назад я опубликовал на Хабре статью, в которой доказал наличие клонов иностранных программ…
habr.com
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Иван Иванов

Максим
3

Для поисковиков - AlterOffice мошенники

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Sergei Timofeyev

9

Компания со среднесписочным числом сотрудников равным 37, выручкой в 100 миллионов и прибылью 1,3 миллиона имеет председателя правления... В общем, что-то подсказывает, что правильно сделали, что их исключили. Это паразиты.

https://www.rusprofile.ru/id/1567400 - интересны связи (4 компании с уставным капиталом 10 тысяч).
Ну и уставный капитал в 1,3 лярда при прибыли 1,3 миллиона... =))))

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НечеловеческаяЛогика

2

  AlterOffice — незначительно модифицированная LibreOffice

  чиновники увидели в нём признаки клонирования LibreOffice немецкой НКО The Document Foundation, их позицию подтвердила экспертиза.

Мамкины бизнесмены: НЕТ ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ!

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Sergei Timofeyev

НечеловеческаяЛ…
0

БогленОС

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Юрий Глотов

1

Надо на BolgenOS тестировать. Если программа такая же "нескучная" как обои, то в реестр добавлять.

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Сергей Ругов

0

Гениальные художники воруют 🤷‍♂️ 

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Prolis Labkk

0

Очень хорошо, что подали, теперь и Министерство может запустить встречный иск и оспорить правомерность подачи первой заявки и уточнить сколько же конкретно и кому были проданы лицензии на чужое, импортное ПО.

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Александр Кучеряев

–10

Ну а телега это незначительно модифицированный ватсап, ВК это незначительно модифицированный фэйсбук.
Видимо они недостаточно модифицировали, претензии к копипасте в стране где два предмета национальной гордости (Калашников и Катюша) это копии немецких образцов, такое обоснование хрень полнейшая, вот то что недодали кому то, это мб.

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Юрий Глотов

Александр
0

Вы Катюшу считаете копией Nebelwerfer'а? Ну-ну.

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