В Минкомсвязи считают, что приложения копируют LibreOffice, в компании — что конкуренты ввели ведомство в заблуждение.
- Производитель пакета офисных приложений AlterOffice «Алми партнер» в июле 2020 года подал иск к Минкомсвязи — компания просит признать незаконным исключение AlterOffice из реестра отечественного программного обеспечения (ПО), пишет «Коммерсантъ».
- На момент подачи заявки ПО соответствовало всем требованиям, необходимым для включения в реестр, рассказал изданию председатель правления «Алми партнер» Михаил Лебедев. Он полагает, что сотрудников Минкомсвязи ввели в заблуждение эксперты, связанные с конкурентами.
- Для вступления в реестр компания должна обладать исключительными правами на продукт, рассказали газете эксперты рынка. AlterOffice — незначительно модифицированная LibreOffice, которая распространяется на условиях свободной лицензии, указал изданию гендиректор компании-разработчика ПО «Базальт СПО» Алексей Смирнов.
- Минкомсвязи получило судебные документы и изучает их, рассказали изданию представители ведомства. 27 декабря 2019 года «Алми партнер» подала повторную заявку на включение в реестр — Минкосвязи рассмотрит её 17 июля, уточняет газета.
- Минкомсвязи исключило приложения AlterOffice из реестра отечественного ПО в ноябре 2019 года — чиновники увидели в нём признаки клонирования LibreOffice немецкой НКО The Document Foundation, их позицию подтвердила экспертиза.
- Реестр ПО министерство ведёт с 2016 года, сейчас в нём свыше 6800 программ. Продукцию участников реестра в рамках программы импортозамещения обязаны покупать госорганы и госкомпании — либо обосновать использование иностранного ПО. По данным Минкомсвязи, в 2015-2019 годах доля отечественных программ к госзакупках выросла в среднем с 20% до 65%.
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Максим Мекеня
А вот и статейка на Хабре про это "ПО". Спойлер: там даже нарушение авторских прав Microsoft.
Иван ИвановМаксим
Для поисковиков - AlterOffice мошенники
Sergei Timofeyev
Компания со среднесписочным числом сотрудников равным 37, выручкой в 100 миллионов и прибылью 1,3 миллиона имеет председателя правления... В общем, что-то подсказывает, что правильно сделали, что их исключили. Это паразиты.
https://www.rusprofile.ru/id/1567400 - интересны связи (4 компании с уставным капиталом 10 тысяч).
Ну и уставный капитал в 1,3 лярда при прибыли 1,3 миллиона... =))))
НечеловеческаяЛогика
AlterOffice — незначительно модифицированная LibreOffice
чиновники увидели в нём признаки клонирования LibreOffice немецкой НКО The Document Foundation, их позицию подтвердила экспертиза.
Мамкины бизнесмены: НЕТ ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ!
Sergei TimofeyevНечеловеческаяЛ…
БогленОС
Юрий Глотов
Надо на BolgenOS тестировать. Если программа такая же "нескучная" как обои, то в реестр добавлять.
Сергей Ругов
Гениальные художники воруют 🤷♂️
Prolis Labkk
Очень хорошо, что подали, теперь и Министерство может запустить встречный иск и оспорить правомерность подачи первой заявки и уточнить сколько же конкретно и кому были проданы лицензии на чужое, импортное ПО.
Александр Кучеряев
Ну а телега это незначительно модифицированный ватсап, ВК это незначительно модифицированный фэйсбук.
Видимо они недостаточно модифицировали, претензии к копипасте в стране где два предмета национальной гордости (Калашников и Катюша) это копии немецких образцов, такое обоснование хрень полнейшая, вот то что недодали кому то, это мб.
Юрий ГлотовАлександр
Вы Катюшу считаете копией Nebelwerfer'а? Ну-ну.