Минэкономразвития предложило внести в список оснований для проверок бизнеса работу самозанятых как штатных сотрудников — РБК

По этим основаниям проверку можно провести несмотря на действующий мораторий.Ведомство предложило расширить список индикаторов риска, которые сигнализируют о возможном нарушении трудовых прав. Предложения «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» есть в письме на имя замруководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова, пишет РБК со ссылкой на документ.В список хотят добавить новые критерии, которые указывают, что работодатель применяет «серые» зарплаты, а также использует самозанятых как штатных сотрудников. В Роструде рассказали РБК, что сейчас действительно обсуждаются новые индикаторы.Согласно предложению Минэконмразвития, в список индикаторов добавят четыре пункта.Начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ; в 2024 году — 19 242 рубля) 60 и более работникам, при том что их доля составляет 50% штата и выше.Неснижение количества работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более за квартал (при численности работников от 15 человек).Взаимодействие компании или ИП с более чем 35 самозанятыми, если их среднемесячный доход составляет более 35 тысяч рублей, а продолжительность работы — больше трёх месяцев. Дополнительное условие — доля доходов самозанятого от этой компании или ИП составляет больше 90% в его общих доходах.Снижение зарплаты у 25% и более работников медицинской организации (врачей, медработников с высшим образованием, среднего и младшего медперсонала).Разработчик индикаторов — Минтруд, сообщили в Минэкономразвития. Ведомство же «в рамках методологического сопровождения контрольно-надзорной деятельности рассматривает и согласовывает их».Фото: «Республика»С марта 2022 года в России действует мораторий на внеплановые проверки бизнеса, последний раз его продлили до конца 2024 года. Исключения — если обнаружены индикаторы риска, тогда проверку проведут.В феврале 2024 года «Ведомости» сообщили, что налоговая начала чаще интересоваться компаниями, которые сотрудничают с самозанятыми как со штатными работниками.#новости #самозанятые #налоги
Ни чего нового, сначало создали новый статус, НПД, и теперь думают как его ограничить. Бедный наш бизнес. Как я понимаю наш бизнес это их бизнес. 😂😂
Я думаю, при создании самозанятости была идея, чтобы те, кто работают в серую и платит 0%, платили 6%.
Но оказалось больше желающих, кто платил 13%, платить 6% 😅
Щемят самозанятых и за самозанятость...
А такси и всякие сервисы доставок проверять будут? (-:
Смайлики надо ставить в другую сторону 💁♀️
Иначе это похоже на фак радуге 💁♀️
Жесть сколько любителей членов оценили твой смайлик 😀 Как интересно устроен человеческий мозг или его отсутствие
Предложение отклонить, нахуй послать
Только опомнились