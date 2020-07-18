Электронная книжка — аналог бумажной, перейти на новый формат можно с начала 2020 года.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому жители России смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми. Об этом пишет TJ.
- Законопроект о переходе на электронные трудовые книжки Госдума приняла в конце 2019 года. Чтобы получить электронный документ, работники должны до 31 декабря 2020 года написать заявление работодателю.
- Если сотрудник не подаст заявление, работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде. При этом изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года.
- С 2021 года для россиян, которые устраиваются на работу впервые, будут сразу оформляться электронные книжки.
{
"author_name": "Лера Михайлова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u0442\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u044b\u0435\u043a\u043d\u0438\u0436\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 3,
"likes": 0,
"favorites": 0,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 143152,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Sat, 18 Jul 2020 13:31:17 +0300",
"is_special": false }
Danil Shaymurzin
Оформите электронную трудовую книжку, чтобы получать по е-баллу!
Кирилл ВечкасовDanil
Можно и без книжки получить
Начинатель
Они хотят забрать последний аргумент "бабулинга"?