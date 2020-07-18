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Лера Михайлова
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Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками с 2021 года Материал редакции

Электронная книжка — аналог бумажной, перейти на новый формат можно с начала 2020 года.

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому жители России смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми. Об этом пишет TJ.
  • Законопроект о переходе на электронные трудовые книжки Госдума приняла в конце 2019 года. Чтобы получить электронный документ, работники должны до 31 декабря 2020 года написать заявление работодателю.
  • Если сотрудник не подаст заявление, работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде. При этом изменить решение и перейти на электронную версию книжки можно в любой момент после 2021 года.
  • С 2021 года для россиян, которые устраиваются на работу впервые, будут сразу оформляться электронные книжки.
Как перейти на электронные трудовые книжки…
С 1 января начался переход на электронные трудовые книжки. Бумажную трудовую книжку постепенно…
vc.ru

#новости #трудовыекнижки

Лера Михайлова
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3 комментария
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Danil Shaymurzin

3

Оформите электронную трудовую книжку, чтобы получать по е-баллу!

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Кирилл Вечкасов

Danil
0

Можно и без книжки получить 

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Начинатель

0

Они хотят забрать последний аргумент "бабулинга"?

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