ФАС оштрафовала «Альфа-банк» на 500 тысяч рублей из-за «ненадлежащей» рекламы кредитки

Информация об условиях обслуживания в ней указывалась слишком «трудным» для чтения шрифтом. Источник: ТАССВ рекламе на канале «Муз ТВ» говорилось, что у карты есть бесплатное обслуживание, бесплатное снятие наличных и кешбэк от 30% до 50%, заявила антимонопольная служба. Дело о нарушении возбудили в начале августа 2024 года.На деле же максимальная сумма кешбэка — 5000 рублей, лимит снятия наличных без процентов — 50 тысяч рублей. Но информация об этом была указана шрифтом, «трудным для восприятия».В итоге служба оштрафовала банк на 500 тысяч рублей.С начала 2024 года ФАС завела на «Альфа-банк» уже 16 дел и назначила десять штрафов, сообщала она в августе. После этого она возбудила ещё одно дело, а затем признала ненадлежащей совместную с «Яндекс Едой» рекламу.#новости #альфабанк
У Сбера зато все ок. Все читаемо, но нужно успеть за 2,5 сек
Не пойму, почему до сих пор не зарегулирован момент с временем показа текста в рекламе. И это касается не только банков. Сейчас показывают текст из 100 слов секунды 3, ну нереально прочитать практически никому. Решение же очевидно - время показа текста должно зависеть от его длины: секунда на каждые 3-5 слов.
Да это база для всей ТВ-рекламы
(изображение клоуна)
Насколько же смешны такого размера штрафы...
Есть какая-то норма в законе? Ну там высота буквы, длительность показа, контрастность.
Формулировка "шрифт, трудный для восприятия" максимально необъективна.
Что бы выйграть надо в ТКС вложить или в Норникель который на дне?