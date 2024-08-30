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Евгения Евсеева
Право

ФАС оштрафовала «Альфа-банк» на 500 тысяч рублей из-за «ненадлежащей» рекламы кредитки

Информация об условиях обслуживания в ней указывалась слишком «трудным» для чтения шрифтом.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • В рекламе на канале «Муз ТВ» говорилось, что у карты есть бесплатное обслуживание, бесплатное снятие наличных и кешбэк от 30% до 50%, заявила антимонопольная служба. Дело о нарушении возбудили в начале августа 2024 года.
  • На деле же максимальная сумма кешбэка — 5000 рублей, лимит снятия наличных без процентов — 50 тысяч рублей. Но информация об этом была указана шрифтом, «трудным для восприятия».
  • В итоге служба оштрафовала банк на 500 тысяч рублей.
  • С начала 2024 года ФАС завела на «Альфа-банк» уже 16 дел и назначила десять штрафов, сообщала она в августе. После этого она возбудила ещё одно дело, а затем признала ненадлежащей совместную с «Яндекс Едой» рекламу.

#новости #альфабанк

66
66
11
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17 комментариев
Альвар

У Сбера зато все ок. Все читаемо, но нужно успеть за 2,5 сек

11
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Yet Yet

Не пойму, почему до сих пор не зарегулирован момент с временем показа текста в рекламе. И это касается не только банков. Сейчас показывают текст из 100 слов секунды 3, ну нереально прочитать практически никому. Решение же очевидно - время показа текста должно зависеть от его длины: секунда на каждые 3-5 слов.

2
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Артур Мороз

Да это база для всей ТВ-рекламы

1
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Слегка Придурковатый

(изображение клоуна)

1
1
1
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Suntori

Насколько же смешны такого размера штрафы...

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Griby Lenina

Есть какая-то норма в законе? Ну там высота буквы, длительность показа, контрастность.
Формулировка "шрифт, трудный для восприятия" максимально необъективна.

2
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Genio Genio

Что бы выйграть надо в ТКС вложить или в Норникель который на дне?

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