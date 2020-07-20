Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Право
Лиана Липанова
646

«Яндекс» обжаловал решение об отмене регистрации товарного знака «Яндекс.Афиша» по жалобе компании из Rambler Group Материал редакции

В апреле Роспатент согласился с «Компанией Афиша», которая указывала на схожесть «Яндекс.Афиши» и принадлежащего ей товарного знака.

  • «Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам, чтобы обжаловать решение палаты по патентным спорам Роспатента, передаёт ТАСС со ссылкой на компанию.
  • Компания хочет обжаловать решение Роспатента, который в апреле 2020 года частично аннулировал регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша» по большинству товаров и услуг после жалобы компании из Rambler Group.
  • «Компания Афиша» тогда заявила, что «Яндекс.Афиша» похожа на принадлежащий ей товарный знак. «Яндекс» зарегистрировал свой товарный знак летом 2019 года, а Rambler Group — в 2001 году.
  • «Яндекс» подал жалобу 16 июля 2020 года, в качества третьего лица в иске указана «Компания Афиша», иными — Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
  • Дата заседания пока не назначена.

#новость #яндекс #афиша #ramblergroup #ramblerпротив

Лиана Липанова
+22 726
0
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0444\u0438\u0448\u0430","rambler\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432","ramblergroup"], "comments": 4, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 143485, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Jul 2020 12:33:55 +0300", "is_special": false }
Маркетинг
Как за месяц радикально увеличить посещаемость ювелирных магазинов?
В январе 2020 года Станислав Ильин, руководитель направления электронной коммерции Адамаса, сформулировал перед нами…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Artemy

0

Если не выиграют, придётся Яндекс-кассу перепрофилировать

Ответить

Vitold Sedyshev

0

А чего Rambler так активизировался? Напал на Nginx, а теперь выяснилось, что и на Яндекс? Это нормальная практика или просто кому-то делать нечего? Вообще за Rambler стоит сейчас Сбербанк?

Ответить

Evgeny Romanov

Vitold
0

Где-то читал, что у Мамута деньги кончаться начали, вот и пытается компенсировать потери. Но это не точно, гуглить надо.

Ответить

Dmitry Ievlev

0

Правильно писать: Подал жалобу.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

NTA
Подписан
Отписаться
Шифрование и дешифрование файлов с помощью Python
Хотим поделиться с вами, как можно шифровать файлы, используя Python с помощью библиотеки cryptography, построенной на…
0
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Как собрать 50 000 подписчиков в телеграме, потратив 0 рублей на продвижение
Мы запустили телеграм-канал @tinkoff_invest_official в сентябре 2019-го и думали, что наберем 30 тысяч подписчиков за г…
4
Альфа-Капитал
Подписан
Отписаться
Зачем финансовой компании удваивать IT-команду
IТ-директор Илья Батай рассказывает о том, как устроена работа технологического блока УК «Альфа-Капитал».
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Александр Иванов
за день
Сапсан стоит 2700 и он приличный, можно книжку почитать или поработать. https://www.tutu.ru/poezda/rasp_d.php?nnst1=2000000&nnst2=2004000&date=21.07.2020 Кататься забирать машину, спать при включенном двигателе…
Как я психанул и поехал в Питер на каршеринге
Alexey Bo
за неделю
Миллионеры из РФ перечитали новость несколько раз, но всеравно ничего не поняли.
Свыше 80 миллионеров из США и других стран попросили власти повысить налоги для богатых, чтобы справиться с пандемией

Комментарии

Александр Орлов

Агрегатор сервисов gde-saas.ru…

Алфей Заморышев

«СберМаркет» подключил первого…

Evgeny Romanov

«Яндекс» обжаловал решение об…

Сергей Захаров

Как удаленная работа может…

Татьяна Крылова

Уберизация производства

Michael Stepanov

Как я научился выигрывать…

Ваня Пупкмн

Российский страховой стартап…

Anatoly Ivanov

Россияне смогут устраиваться на…

Vladislav V

Как я научился выигрывать…

Yury Evseev

Агрегатор сервисов gde-saas.ru…

Vladislav V

Как я научился выигрывать…

Serge Ovchinnikov

Магия повторения: почему людям…

Alexandr Simonov

«Яндекс» и «Кинопрайм» оставят…

Valentin Dombrovsky

Как я научился выигрывать…

Viktor Mann

Как мы внедрили Канбан в…

Дмитрий Комиссаров

В digital без рамок: как мы…

Эдуард Шевелев

О SEO блогах на WordPress 2

Valentin Dombrovsky

Как я научился выигрывать…

Gleb Kudryavtcev

Россияне смогут устраиваться на…