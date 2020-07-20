В апреле Роспатент согласился с «Компанией Афиша», которая указывала на схожесть «Яндекс.Афиши» и принадлежащего ей товарного знака.
- «Яндекс» подал иск в суд по интеллектуальным правам, чтобы обжаловать решение палаты по патентным спорам Роспатента, передаёт ТАСС со ссылкой на компанию.
- Компания хочет обжаловать решение Роспатента, который в апреле 2020 года частично аннулировал регистрацию товарного знака «Яндекс.Афиша» по большинству товаров и услуг после жалобы компании из Rambler Group.
- «Компания Афиша» тогда заявила, что «Яндекс.Афиша» похожа на принадлежащий ей товарный знак. «Яндекс» зарегистрировал свой товарный знак летом 2019 года, а Rambler Group — в 2001 году.
- «Яндекс» подал жалобу 16 июля 2020 года, в качества третьего лица в иске указана «Компания Афиша», иными — Федеральная служба по интеллектуальной собственности.
- Дата заседания пока не назначена.
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Artemy
Если не выиграют, придётся Яндекс-кассу перепрофилировать
Vitold Sedyshev
А чего Rambler так активизировался? Напал на Nginx, а теперь выяснилось, что и на Яндекс? Это нормальная практика или просто кому-то делать нечего? Вообще за Rambler стоит сейчас Сбербанк?
Evgeny RomanovVitold
Где-то читал, что у Мамута деньги кончаться начали, вот и пытается компенсировать потери. Но это не точно, гуглить надо.
Dmitry Ievlev
Правильно писать: Подал жалобу.