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Право
Лиана Липанова
1443

Минэкономики предложило отменить врачебную и тайну разговоров и переписки для проведения экспериментов по внедрению ИИ Материал редакции

Эти ограничения «препятствуют появлению или апробации цифровых инноваций», считают в ведомстве.

  • Минэкономики предложило отменить регулирование обработки персональных данных, чтобы протестировать технологии ИИ и большие данные, но только в рамках двух экспериментальных правовых режимов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный законопроект ведомства.
  • В частности, предлагается отменить обязательство соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, врачебную тайну, а также обязательное получение письменного согласия на обработку данных и возможность отозвать такое согласие.
  • Эти ограничения «препятствуют появлению или апробации цифровых инноваций», говорится в пояснительной записке.
  • Например, отменить врачебную тайну предлагается для проекта «Национальной базы медицинских знаний» (НБМЗ) и фонда «Иннопрактика». Проект предполагает использование ИИ для поддержки принятия врачебных решений при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациентов, а также при назначении и корректировке лечения.
  • Второй эксперимент проводится для создания сервиса для малого и среднего бизнеса на базе больших данных — им занимается Ассоциация больших данных (АБД). В рамках проекта соберут банковские, абонентские и другие клиентские данные, на основе которых предпринимателям будут давать рекомендации по сфере и месту работы, а также повышению эффективности уже имеющегося бизнеса.
  • Сейчас законопроект об отмене регулирования для двух экспериментальных режимов проходит согласование, рассказали в министерстве.

#новость

Лиана Липанова
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26 комментариев
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Help lawyer

34

А почему бы не отменить депутатскую неприкосновенность? Ну знаете, чисто
для проведения экспериментов

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Oleg Zarubin

Help
0

Можно отменить, только инициатива на этот раз происходит не от депутатов, а от министерства.

Ответить

Ol Ka

11

Б•••ь, неужели этот сюр происходит наяву...

Ответить

Иван Steinberg-Yamamoto

6

Смешанные чувства...

Ответить

Макс Пшеничный

Иван
4

Никаких смешанных чувств - если это не фейк, то это однозначный п****ц!

Ответить

Павел Иванов

7

Давайте отменим зарплаты. Это мешает инновациям и разоряет работодателей.

Ответить

Антон

4

Зачем кабинеты врачам. Надо личное обсуждать в коридоре , собравши в круг пациентов.

Ответить

Александр Прилипко

Антон
0

Власть больным

Ответить

Денис Середов

3

Гулять так гулять отменяем вообще все 

Ответить

Temporello

Денис
2

Обнуляем...

Ответить

Ксения Терещенко

3

Диагнозы на удаленке, осмотр при открытых дверях 😂ладно я , терапевт - а вот гинеколог уролог.

Ответить

Arthur Niazyan

2

Могли бы сначала на руководстве Минэкономики поэкспериментировать.

Ответить

Help lawyer

1

Ассоциация больших данных

"Глава Ассоциации Большие данные-1 резко прокомментировал заявление другого члена,  Больших данных-2, и выступило за доступ к ним уполномоченных органов без решения суда...". Этак данные скоро партию организуют.

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Temporello

1

Окно Овертона.

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evilnw

1

Лишний раз доказывает, что рыба гниёт с головы. Если одному можно обнулить, то почему другим нельзя?

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Michael Shramko

1

Странных предложений много, и это всего лишь предложение, полагаю к тому, чтоб показать, что люди работают...

Ответить

Александр Чумаров

0

По идее если ии скормить базу заболеваний людей как лечили и что получили в итоге то это будет идеальный терапевт. Не нужно будет выслушивать мнения нескольких врачей. Заболевания в которых не требуется физического вмешательства будут лечить ии как самый лучший врач. Ошибка будет только в случае ввода неверных симптомов.

Ответить

Ксения Терещенко

Александр
1

Или это когда соседка огурцом предлагает лечиться? Я не пойму что вы пишите 😂

Ответить

Александр Чумаров

Ксения
0

Причём тут соседка?

Ответить

Ксения Терещенко

Александр
0

Какие заболевания не требуют физического вмешательства? Те которые можно огурцом вылечить? Я ответа жду от вас

Ответить

Ксения Терещенко

Александр
0

Заболевания не требующие медицинского вмешательства это какие?

Ответить

Александр Чумаров

Ксения
0

Физического

Ответить

Александр Прилипко

Александр
0

А в чем проблема сунуть обезличенные данные?

Ответить

Mike Kosulin

0

Вашу переписку слил ИИ, всё ок.

Ответить

Alexander Zaslonov

0

Тайн от Путина быть не должно

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Ксения Терещенко

Alexander
0

Вот. Чипизацию пройдём потом все норм будет . На самом деле ниче это не нужно никому - просто отмыв денег очередной 🤩

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