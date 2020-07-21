Эти ограничения «препятствуют появлению или апробации цифровых инноваций», считают в ведомстве.
- Минэкономики предложило отменить регулирование обработки персональных данных, чтобы протестировать технологии ИИ и большие данные, но только в рамках двух экспериментальных правовых режимов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный законопроект ведомства.
- В частности, предлагается отменить обязательство соблюдать тайну связи, переписки и телефонных переговоров, врачебную тайну, а также обязательное получение письменного согласия на обработку данных и возможность отозвать такое согласие.
- Эти ограничения «препятствуют появлению или апробации цифровых инноваций», говорится в пояснительной записке.
- Например, отменить врачебную тайну предлагается для проекта «Национальной базы медицинских знаний» (НБМЗ) и фонда «Иннопрактика». Проект предполагает использование ИИ для поддержки принятия врачебных решений при диагностировании заболеваний, мониторинге состояния пациентов, а также при назначении и корректировке лечения.
- Второй эксперимент проводится для создания сервиса для малого и среднего бизнеса на базе больших данных — им занимается Ассоциация больших данных (АБД). В рамках проекта соберут банковские, абонентские и другие клиентские данные, на основе которых предпринимателям будут давать рекомендации по сфере и месту работы, а также повышению эффективности уже имеющегося бизнеса.
- Сейчас законопроект об отмене регулирования для двух экспериментальных режимов проходит согласование, рассказали в министерстве.
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 26,
"likes": 1,
"favorites": 6,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "legal",
"id": 143731,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 21 Jul 2020 08:32:34 +0300",
"is_special": false }
Help lawyer
А почему бы не отменить депутатскую неприкосновенность? Ну знаете, чисто
для проведения экспериментов
Oleg ZarubinHelp
Можно отменить, только инициатива на этот раз происходит не от депутатов, а от министерства.
Ol Ka
Б•••ь, неужели этот сюр происходит наяву...
Иван Steinberg-Yamamoto
Смешанные чувства...
Макс ПшеничныйИван
Никаких смешанных чувств - если это не фейк, то это однозначный п****ц!
Павел Иванов
Давайте отменим зарплаты. Это мешает инновациям и разоряет работодателей.
Антон
Зачем кабинеты врачам. Надо личное обсуждать в коридоре , собравши в круг пациентов.
Александр ПрилипкоАнтон
Власть больным
Денис Середов
Гулять так гулять отменяем вообще все
TemporelloДенис
Обнуляем...
Ксения Терещенко
Диагнозы на удаленке, осмотр при открытых дверях 😂ладно я , терапевт - а вот гинеколог уролог.
Arthur Niazyan
Могли бы сначала на руководстве Минэкономики поэкспериментировать.
Help lawyer
Ассоциация больших данных
"Глава Ассоциации Большие данные-1 резко прокомментировал заявление другого члена, Больших данных-2, и выступило за доступ к ним уполномоченных органов без решения суда...". Этак данные скоро партию организуют.
Temporello
Окно Овертона.
evilnw
Лишний раз доказывает, что рыба гниёт с головы. Если одному можно обнулить, то почему другим нельзя?
Michael Shramko
Странных предложений много, и это всего лишь предложение, полагаю к тому, чтоб показать, что люди работают...
Александр Чумаров
По идее если ии скормить базу заболеваний людей как лечили и что получили в итоге то это будет идеальный терапевт. Не нужно будет выслушивать мнения нескольких врачей. Заболевания в которых не требуется физического вмешательства будут лечить ии как самый лучший врач. Ошибка будет только в случае ввода неверных симптомов.
Ксения ТерещенкоАлександр
Или это когда соседка огурцом предлагает лечиться? Я не пойму что вы пишите 😂
Александр ЧумаровКсения
Причём тут соседка?
Ксения ТерещенкоАлександр
Какие заболевания не требуют физического вмешательства? Те которые можно огурцом вылечить? Я ответа жду от вас
Ксения ТерещенкоАлександр
Заболевания не требующие медицинского вмешательства это какие?
Александр ЧумаровКсения
Физического
Александр ПрилипкоАлександр
А в чем проблема сунуть обезличенные данные?
Mike Kosulin
Вашу переписку слил ИИ, всё ок.
Alexander Zaslonov
Тайн от Путина быть не должно
Ксения ТерещенкоAlexander
Вот. Чипизацию пройдём потом все норм будет . На самом деле ниче это не нужно никому - просто отмыв денег очередной 🤩