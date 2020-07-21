Комментарии
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Переходный период будет действовать для компаний с доходами от 150 млн до 200 млн рублей.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, который утратил право применять упрощённую систему налогообложения (УСН), пишет ТАСС.
Если у компании по итогам налогового периода доходы составили от 150 млн до 200 млн рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек, для неё будет действовать переходный налоговый режим, указывает агентство. Компания продолжит применять УСН, но с другими ставками налога.
Если ограничения по доходам и штату будут превышены, организация перейдёт на общий режим налогообложения с большим объёмом отчётности и фискальной нагрузкой, уточняет «Коммерсантъ».
Бизнес сможет платить налог в размере 8% с доходов либо налог в размере 20% — с разницы между доходами и расходами. Если по итогам налогового периода расходы превысят доходы, налоговая база будет считаться нулевой.
По УСН предприниматели могут платить налог в размере 6% с доходов либо 15% — с разницы между доходами и расходами. При этом компания должна отвечать нескольким требованиям: иметь не больше 100 сотрудников в штате, доходы и остаточная стоимость активов должны составлять менее 150 млн рублей, не должно быть филиалов и так далее.
По оценке Минэкономики, переходным налоговым режимом смогут воспользоваться 22 тысячи организаций, указывает «Коммерсантъ». Раньше автоматический перевод на общую систему налогообложения мешал компаниям и возникал, например, при получении крупного контракта — после его исполнения они возвращалась к старым показателям, отмечает газета.
Не решена главная проблема: принципиальный финансовый барьер между компаниями на НДС и не-НДС компаниями.
Всем крупным компаниям категорически невыгодно работать без ндс.
Всем выгодно работать без ндс, если цена ниже.
То есть, если речь идёт о материалоемкой продукции, то малые предприятия вынуждены падать по цене для компенсации ндс. От том и речь.
Например, и оптовая торговля для таких компаний фактически закрыта.
Блоги компаний
Показать еще