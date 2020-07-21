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Галина Мубаракшина
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Госдума приняла законопроект о переходном налоговом режиме для предпринимателей, которые не могут использовать УСН Материал редакции

Переходный период будет действовать для компаний с доходами от 150 млн до 200 млн рублей.

4 комментария
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, который утратил право применять упрощённую систему налогообложения (УСН), пишет ТАСС.

Если у компании по итогам налогового периода доходы составили от 150 млн до 200 млн рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек, для неё будет действовать переходный налоговый режим, указывает агентство. Компания продолжит применять УСН, но с другими ставками налога.

Если ограничения по доходам и штату будут превышены, организация перейдёт на общий режим налогообложения с большим объёмом отчётности и фискальной нагрузкой, уточняет «Коммерсантъ».

Бизнес сможет платить налог в размере 8% с доходов либо налог в размере 20% — с разницы между доходами и расходами. Если по итогам налогового периода расходы превысят доходы, налоговая база будет считаться нулевой.

По УСН предприниматели могут платить налог в размере 6% с доходов либо 15% — с разницы между доходами и расходами. При этом компания должна отвечать нескольким требованиям: иметь не больше 100 сотрудников в штате, доходы и остаточная стоимость активов должны составлять менее 150 млн рублей, не должно быть филиалов и так далее.

По оценке Минэкономики, переходным налоговым режимом смогут воспользоваться 22 тысячи организаций, указывает «Коммерсантъ». Раньше автоматический перевод на общую систему налогообложения мешал компаниям и возникал, например, при получении крупного контракта — после его исполнения они возвращалась к старым показателям, отмечает газета.

#новость #усн #налоги

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Denis Kiselev

6

Не решена главная проблема: принципиальный финансовый барьер между компаниями на НДС и не-НДС компаниями.

Всем крупным компаниям категорически невыгодно работать без ндс.

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Danila Romanov

Denis
0

Всем выгодно работать без ндс, если цена ниже.

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Denis Kiselev

Danila
0

То есть, если речь идёт о материалоемкой продукции, то малые предприятия вынуждены падать по цене для компенсации ндс. От том и речь.

Например, и оптовая торговля для таких компаний фактически закрыта.

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Ivan Kolyhalov

0

не должно быть филиалов и так далее.

Как далее?

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