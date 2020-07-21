Переходный период будет действовать для компаний с доходами от 150 млн до 200 млн рублей.

В закладки

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об особенностях уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, который утратил право применять упрощённую систему налогообложения (УСН), пишет ТАСС.

Если у компании по итогам налогового периода доходы составили от 150 млн до 200 млн рублей, а численность сотрудников — от 100 до 130 человек, для неё будет действовать переходный налоговый режим, указывает агентство. Компания продолжит применять УСН, но с другими ставками налога.

Если ограничения по доходам и штату будут превышены, организация перейдёт на общий режим налогообложения с большим объёмом отчётности и фискальной нагрузкой, уточняет «Коммерсантъ».

Бизнес сможет платить налог в размере 8% с доходов либо налог в размере 20% — с разницы между доходами и расходами. Если по итогам налогового периода расходы превысят доходы, налоговая база будет считаться нулевой.

По УСН предприниматели могут платить налог в размере 6% с доходов либо 15% — с разницы между доходами и расходами. При этом компания должна отвечать нескольким требованиям: иметь не больше 100 сотрудников в штате, доходы и остаточная стоимость активов должны составлять менее 150 млн рублей, не должно быть филиалов и так далее.