Иммунитет выражается в том, что на участников рынка не действует запрет на злоупотребление доминирующим положением и на участие в антиконкурентных соглашениях.
- Минэкономики опубликовало отрицательную оценку поправок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к закону «О защите конкуренции», расширяющих действие антимонопольных норм на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), передаёт «Коммерсантъ».
- Инициатива ФАС в первую очередь коснётся ИТ-компаний, объясняет газета. Сейчас в отрасли действует антимонопольный иммунитет — на участников рынка не действует запрет на злоупотребление доминирующим положением и на участие в антиконкурентных соглашениях.
- Однако ФАС считает, что в таких случаях РИД могут использоваться не только для инновационного развития, но и для монополизации рынка и ограничения конкуренции.
- Минэкономики настаивает, что в ИТ-отрасли конкуренции нет. В 2018 году количество дел по антимонопольным нарушениям «продолжал сокращаться», утверждает ведомство со ссылкой на данные самого регулятора.
- Но сокращение дел в сфере ИТ можно объяснить тем, что антимонопольный иммунитет не позволяет возбуждать такие дела, считает директор Института права и развития Высшей школы экономики Алексей Иванов.
- По мнению Минэкономики, использование прав на РИД должно регулироваться гражданским, а не антимонопольным законодательством.
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