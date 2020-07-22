Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Комментарии

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Вы случайно не PHP Middle?
Право
Лиана Липанова
786

Минэкономики выступило против инициативы ФАС отменить антимонопольный иммунитет для ИТ-компаний Материал редакции

Иммунитет выражается в том, что на участников рынка не действует запрет на злоупотребление доминирующим положением и на участие в антиконкурентных соглашениях.

  • Минэкономики опубликовало отрицательную оценку поправок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) к закону «О защите конкуренции», расширяющих действие антимонопольных норм на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), передаёт «Коммерсантъ».
  • Инициатива ФАС в первую очередь коснётся ИТ-компаний, объясняет газета. Сейчас в отрасли действует антимонопольный иммунитет — на участников рынка не действует запрет на злоупотребление доминирующим положением и на участие в антиконкурентных соглашениях.
  • Однако ФАС считает, что в таких случаях РИД могут использоваться не только для инновационного развития, но и для монополизации рынка и ограничения конкуренции.
  • Минэкономики настаивает, что в ИТ-отрасли конкуренции нет. В 2018 году количество дел по антимонопольным нарушениям «продолжал сокращаться», утверждает ведомство со ссылкой на данные самого регулятора.
  • Но сокращение дел в сфере ИТ можно объяснить тем, что антимонопольный иммунитет не позволяет возбуждать такие дела, считает директор Института права и развития Высшей школы экономики Алексей Иванов.
  • По мнению Минэкономики, использование прав на РИД должно регулироваться гражданским, а не антимонопольным законодательством.

#новость

Лиана Липанова
+22 831
2
5
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 144052, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Jul 2020 08:33:43 +0300", "is_special": false }
Офис
Перегородки между столами, одностороннее движение и Face ID вместо пропусков: какими станут офисы после коронавируса
Если хотите вернуть сотрудников на рабочие места и не сделать компанию очагом заражения, важно грамотно подойти к…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

ProductStar
Подписан
Отписаться
RFM-анализ: сегментируем клиентов для оптимизации рекламной кампании
Некоторые клиенты нуждаются в индивидуальном подходе. Только так они совершают целевые действия, повышают частоту покуп…
0
Calltouch
Подписан
Отписаться
Мне нравится, продолжай: как небрендовый трафик влияет на бренд
В Модульбанке решились на смелый и масштабный эксперимент: отключили небрендовую рекламу в некоторых городах на 3 месяц…
6
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Выпускник трека «Цифровые сервисы» привлек 10 миллионов рублей
Стартап Malivar, занимающийся разработкой цифровых аватаров, привлек 10 млн рублей от Сбербанка, который получил 8,06%…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Вик Григ
за день
Маск остановись! Я не готов к такому быстрому будущему физически и морально. Я только начал свои проекты сайтики, приложухи всякие. 
Контроль гормонов и установка не сложнее коррекции зрения: Илон Маск раскрыл некоторые детали нейроинтерфейса Neuralink
Laugh Radiant
за неделю
>зона .com это очень круто, так как означает company Ох уж эти школьники. Ващет .com это Commercial. Захочешь ещё что-нибудь узнать, обращайся ко мне в фейсбук ))
Для российского бизнеса — только ru-домен

Комментарии

Александр Антипов

Упрощённое меню и больше…

Сергей Соколов

Почему же SEO не работает? И…

Valeryi Ozarnichuk

Кейс. Снизили стоимость заявки…

Alexander Olssen

7 сервисов для запуска стартапа

Роман Акинин

7 сервисов для запуска стартапа

Петр Гусятников

Что делать, если вы оказались…

Ruslan Nicolaev

Назерокодили: 37 маркетплейсов…

Елена Торшина

Самый полный туториал от Елены…

Nicolay Lipnevich

Упрощённое меню и больше…

Александр Антипов

Ozon.ru снова нарушает свои…

Шамиль Джанболатов

Самый полный туториал от Елены…

евгений аношин

Контроль гормонов и установка…

Alexey Remizov

Упрощённое меню и больше…

Александр Антипов

Apple получила в США…

Alexander Olssen

7 сервисов для запуска стартапа

Alexey Remizov

Упрощённое меню и больше…

Александр Антипов

Apple получила в США…

Даниил Антонов

Яндекс Директ как игла, SEO как…

Alexey Remizov

Упрощённое меню и больше…

Александр Антипов

Чат Тинькофф только у меня…