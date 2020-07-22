Платить криптовалютой нельзя, вложиться в «цифровые бумаги» можно: какие правила для цифровых активов одобрила Госдума
Материал редакции
Что изменится с принятием первого российского закона, посвященного цифровым финансовым активам и криптовалютам.
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21 июля депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». В третьем чтении депутаты должны рассмотреть документ 22 июля. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2021 года.
Законопроект вводит понятия «цифровые финансовые активы» (ЦФА) и «цифровые валюты», а также определяет права и обязанности владельцев криптовалют, регулирует работу блокчейн-платформ и добавляет юридический статус понятиям «цифровая валюта» и «цифровой актив».
Например, он позволяет россиянам покупать токены (цифровой аналог ценных бумаг), выпущенные как в России, так и за рубежом, а также оспаривать в суде сделки с криптовалютами — но только если сделка была задекларирована в России.
Главное из законопроекта
ЦФА — ценные бумаги, выпуск, учет и обращение которых возможен только через блокчейн (информационную систему на основе распределенного реестра, куда вносятся записи).
Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, их можно обменивать между собой или на другие цифровые ценные бумаги.
Выпущенные ЦФА должны иметь аналог проспекта эмиссии ценных бумаг — документ с прописанными правами владельцев и объёмом выпуска. При этом ЦФА не признаются и не являются платёжным средством.
Блокчейн-платформы, биржи, банки и другие организации, которые будут заниматься выпуском ЦФА и проводить сделки купли-продажи и обмена, должны зарегистрироваться в специальном реестре Банка России.
Для получения лицензии, необходимой для осуществления вышеуказанных операций уставной капитал компании должен составлять не менее 50 млн рублей.
Банк России получил право разработать критерии ЦФА, по которым они будут доступны только квалифицированным инвесторам или будет ограничена сумма, на которую их сможет купить неквалифицированный инвестор-физлицо.
Цифровые валюты — это обычные криптовалюты, такие как биткоин или эфир. По закону, они признаются платёжным средством, сбережением или инвестицией, но их запрещено использовать для оплаты товаров и услуг, так как криптовалюты не считаются денежной единицей России или других стран.
Российским компаниям, подразделениям зарубежных организаций и налоговым резидентам России также запрещено использовать цифровые валюты для оплаты товаров и услуг.
Цифровые валюты можно купить на зарубежных биржах и задекларировать как имущество, чтобы получить право оспаривать сделки с ними в суде. Конкретных правил декларации пока нет — они будут добавлены в Налоговый кодекс.
Чиновникам запрещено иметь ЦФА и криптовалюты, выпущенные на зарубежных площадках.
В законопроекте не указана административная и уголовная ответственность за операции с криптовалютами.
Как законопроект повлияет на отрасль и что будет дальше
Законопроект «О цифровых активах» стал компромиссным — государство отказалось от полного запрета криптовалют и не ввело уголовную ответственность за операции с токенами, отметил заместитель председателя правления Палаты налоговых консультантов России Михаил Успенский в разговоре с vc.ru.
Законопроект станет «глоссарием понятий», связанных с блокчейном и криптовалютами, а на его основе будут писать другие связанные законопроекты, отмечает директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO Мария Станкевич.
Например, он не вводит понятия «токен» и «майнинг», не описывает правила выпуска и обращения криптовалют в России, их обмен на рубли, ответственность за операции с ними.
По словам Станкевич, ключевым для индустрии будет законопроект «О цифровых валютах», в котором будут подробно описаны правила обращения криптовалют для граждан и компаний. Его обсуждение и принятие планируется в осеннюю сессию, отмечает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Также законопроект о цифровых активах сможет снизить число мошенников и «серых» обменных пунктов и сделать криптовалюты и цифровые токены легитимными в России, считает основатель компании по разработке криптопродуктов Tehnobit Systems Александр Пересичан.