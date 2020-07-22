Законопроект не сильно повлияет на жизнь рядовых россиян. Государство отказалось от полного запрета криптовалют на территории России, а также не сочло нужным вводить уголовную ответственность за незаконные операции с токенами.

На данной позиции упорно настаивал Центральный банк и добился своего: единственным законным платёжным средством на территории России являлся, является и будет являться только российский рубль.

По сравнению с ранее предлагавшимися решениями, этот законопроект следует признать плодом компромисса. И тем не менее, работа по вписыванию криптовалюты в российское правовое поле будет продолжена.

В ближайшее время должны появиться правила по декларированию криптовалюты в налоговые органы. А также правила обмена криптовалют на обычные рубли и обратно.