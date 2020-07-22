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Право
Евгений Делюкин
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Платить криптовалютой нельзя, вложиться в «цифровые бумаги» можно: какие правила для цифровых активов одобрила Госдума Материал редакции

Что изменится с принятием первого российского закона, посвященного цифровым финансовым активам и криптовалютам.

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21 июля депутаты Госдумы во втором чтении приняли законопроект «О цифровых финансовых активах и цифровых валютах». В третьем чтении депутаты должны рассмотреть документ 22 июля. В случае принятия законопроекта, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект вводит понятия «цифровые финансовые активы» (ЦФА) и «цифровые валюты», а также определяет права и обязанности владельцев криптовалют, регулирует работу блокчейн-платформ и добавляет юридический статус понятиям «цифровая валюта» и «цифровой актив».

Например, он позволяет россиянам покупать токены (цифровой аналог ценных бумаг), выпущенные как в России, так и за рубежом, а также оспаривать в суде сделки с криптовалютами — но только если сделка была задекларирована в России.

Главное из законопроекта

  • ЦФА — ценные бумаги, выпуск, учет и обращение которых возможен только через блокчейн (информационную систему на основе распределенного реестра, куда вносятся записи).
  • Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, их можно обменивать между собой или на другие цифровые ценные бумаги.
  • Выпущенные ЦФА должны иметь аналог проспекта эмиссии ценных бумаг — документ с прописанными правами владельцев и объёмом выпуска. При этом ЦФА не признаются и не являются платёжным средством.
  • Блокчейн-платформы, биржи, банки и другие организации, которые будут заниматься выпуском ЦФА и проводить сделки купли-продажи и обмена, должны зарегистрироваться в специальном реестре Банка России.
  • Для получения лицензии, необходимой для осуществления вышеуказанных операций уставной капитал компании должен составлять не менее 50 млн рублей.
  • Банк России получил право разработать критерии ЦФА, по которым они будут доступны только квалифицированным инвесторам или будет ограничена сумма, на которую их сможет купить неквалифицированный инвестор-физлицо.
  • Цифровые валюты — это обычные криптовалюты, такие как биткоин или эфир. По закону, они признаются платёжным средством, сбережением или инвестицией, но их запрещено использовать для оплаты товаров и услуг, так как криптовалюты не считаются денежной единицей России или других стран.
  • Российским компаниям, подразделениям зарубежных организаций и налоговым резидентам России также запрещено использовать цифровые валюты для оплаты товаров и услуг.
  • Цифровые валюты можно купить на зарубежных биржах и задекларировать как имущество, чтобы получить право оспаривать сделки с ними в суде. Конкретных правил декларации пока нет — они будут добавлены в Налоговый кодекс.
  • Чиновникам запрещено иметь ЦФА и криптовалюты, выпущенные на зарубежных площадках.
  • В законопроекте не указана административная и уголовная ответственность за операции с криптовалютами.

Как законопроект повлияет на отрасль и что будет дальше

Законопроект «О цифровых активах» стал компромиссным — государство отказалось от полного запрета криптовалют и не ввело уголовную ответственность за операции с токенами, отметил заместитель председателя правления Палаты налоговых консультантов России Михаил Успенский в разговоре с vc.ru.

Законопроект не сильно повлияет на жизнь рядовых россиян. Государство отказалось от полного запрета криптовалют на территории России, а также не сочло нужным вводить уголовную ответственность за незаконные операции с токенами.

На данной позиции упорно настаивал Центральный банк и добился своего: единственным законным платёжным средством на территории России являлся, является и будет являться только российский рубль.

По сравнению с ранее предлагавшимися решениями, этот законопроект следует признать плодом компромисса. И тем не менее, работа по вписыванию криптовалюты в российское правовое поле будет продолжена.

В ближайшее время должны появиться правила по декларированию криптовалюты в налоговые органы. А также правила обмена криптовалют на обычные рубли и обратно.

Михаил Успенский
заместитель председателя правления Палаты налоговых консультантов

Законопроект станет «глоссарием понятий», связанных с блокчейном и криптовалютами, а на его основе будут писать другие связанные законопроекты, отмечает директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO Мария Станкевич.

Например, он не вводит понятия «токен» и «майнинг», не описывает правила выпуска и обращения криптовалют в России, их обмен на рубли, ответственность за операции с ними.

Документ позволит с января 2021 года проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России, что мне кажется довольно справедливым, поскольку биткоин, как платежное средство, мало кого интересует.

Например, мы же не можем оплатить товары в евро или долларах на территории РФ, главное, что мы легко можем обменять данную иностранную валюту. Но мы считаем, что радоваться еще рано, поскольку, как мы уже упомянули, текущий закон — не что иное, как глоссарий. Впереди нас могут ждать сюрпризы.

Мария Станкевич
директор по развитию бизнеса криптовалютной биржи EXMO

По словам Станкевич, ключевым для индустрии будет законопроект «О цифровых валютах», в котором будут подробно описаны правила обращения криптовалют для граждан и компаний. Его обсуждение и принятие планируется в осеннюю сессию, отмечает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Также законопроект о цифровых активах сможет снизить число мошенников и «серых» обменных пунктов и сделать криптовалюты и цифровые токены легитимными в России, считает основатель компании по разработке криптопродуктов Tehnobit Systems Александр Пересичан.

На данный момент правового регулирования обращения, обмена и других операций, связанных с криптовалютами, в России нет, а на рынке присутствует большое количество мошенников, «серых» обменных пунктов, что в первую очередь конечно же отражается на социальном восприятии криптовалюты, как неком нелегитимном инструменте.

Вступление в силу законопроекта позволит внести прозрачность процедур обмена, покупки, продажи, а также хранения цифровых активов, в том числе криптовалют.

Введение лицензий позволит «отфильтровать» компании, которые несерьезно подходят к вопросу обращения криптовалют, тем самым на рынке останутся более серьезные игроки, которые и сейчас обеспечивают отличный удобный сервис, прозрачность операций, а также отсутствие сделок, в результате которых клиент может остаться обманутым.

Александр Пересичан
основатель компании по разработке продуктов для майнинга Tehnobit Systems

#криптовалюты #блокчейн #регулирование

Евгений Делюкин
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