Документ приравнивает вейпы и кальяны к обычным сигаретам — их нельзя будет использовать в общественных местах, продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать.

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Госдума во втором чтении приняла поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», передают «Ведомости». Документ некоторые «курительные никотиносодержащие» изделия приравнивает к сигаретам, а некоторые — отменяет.

Речь идёт об электронных сигаретах, вейпах и кальянах. Их нельзя будет использовать в общественных местах, продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. Полностью запрещаются к обороту никотиновые пэки.

Кроме того, устанавливается ограничения для максимального содержания никотина в жидкостях в 20 мг на 1 мл, устройства с такой жидкостью нельзя будет продавать. Также увеличиваются штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним. На сколько — не уточняется.

Запрет может коснуться, например, американскую Juul — доля никотина в продукции компании достигает 50 мг. Также могут запретить электронные сигареты Logic Compact производства Japan Tobacco International — в них содержится от 10,5 мг до 50 мг.

Законопроект предусматривает переходный период для вступления в силу в течение 180 дней. Третье чтение запланировано на 22 июля.

Участники рынка, опрошенные «Ведомостями», считают, что регулирование никотиносодержащих продуктов не поможет снизить потребление, а только стимулирует рост нелегального рынка.

Кроме того, приравнивание электронных сигарет к обычным означает, что курильщики более безопасной никотиносодержащей продукции вынуждены будут употреблять их в тех же местах, что и сигареты. При этом часть переключившихся на более слабые электронные сигареты могут вернуться к брошенной привычке, пишет газета.