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Лиана Липанова
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Госдума одобрила поправки, ограничивающие содержание никотина в электронных сигаретах — под запрет может попасть Juul Материал редакции

Документ приравнивает вейпы и кальяны к обычным сигаретам — их нельзя будет использовать в общественных местах, продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать.

11 комментариев
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Госдума во втором чтении приняла поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», передают «Ведомости». Документ некоторые «курительные никотиносодержащие» изделия приравнивает к сигаретам, а некоторые — отменяет.

Речь идёт об электронных сигаретах, вейпах и кальянах. Их нельзя будет использовать в общественных местах, продавать в интернете, свободно выкладывать на витринах и рекламировать. Полностью запрещаются к обороту никотиновые пэки.

Кроме того, устанавливается ограничения для максимального содержания никотина в жидкостях в 20 мг на 1 мл, устройства с такой жидкостью нельзя будет продавать. Также увеличиваются штрафы за продажу сигарет несовершеннолетним. На сколько — не уточняется.

Запрет может коснуться, например, американскую Juul — доля никотина в продукции компании достигает 50 мг. Также могут запретить электронные сигареты Logic Compact производства Japan Tobacco International — в них содержится от 10,5 мг до 50 мг.

Законопроект предусматривает переходный период для вступления в силу в течение 180 дней. Третье чтение запланировано на 22 июля.

Участники рынка, опрошенные «Ведомостями», считают, что регулирование никотиносодержащих продуктов не поможет снизить потребление, а только стимулирует рост нелегального рынка.

Кроме того, приравнивание электронных сигарет к обычным означает, что курильщики более безопасной никотиносодержащей продукции вынуждены будут употреблять их в тех же местах, что и сигареты. При этом часть переключившихся на более слабые электронные сигареты могут вернуться к брошенной привычке, пишет газета.

Госдума поддержала проект в первом чтении в декабре 2019 года. Тогда предлагалось штрафовать на 500-1000 рублей за курение электронных сигарет, вейпов или кальянов в больницах, школах и других общественных местах и на 2000-3000 рублей за курение на детской площадке.

#новость #вейпы #законы

Лиана Липанова
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11 комментариев
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Антон

2

Давно пора 

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Prolis Labkk

Антон
2

Да что толку, на прилавках появятся такие-же с нулевым содержанием чего-либо.

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Иван Иванов

1

Зачем медийные бомбёжки Juul. Juul по какой-то причине не может уменьшить долю никотина в картридже? 

Ответить

Сергей Щукин

Иван
1

По понятной причине же - миллениалы-школьники не так резво подсаживаться будут - вся юнит-экономика к чертям

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Иван Иванов

Сергей
0

Школьники подсажены на понтах, а не никотиновой зависимости. Да и Juul для школоты дорогой, она курит свои смеси или Мальборо какой-нибудь за 84 рубля.

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Сергей Щукин

Иван
1

Это вы расскажите однокласскам моей дочери, некоторые из которых уже ходят к наркологу и всё равно соскочить сложно. Пятиклассники, если что

Полистайте интернет- историй о жёсткой зависимости от джулз там много - на разных языках и как от юзеров, так и от докторов

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Иван Иванов

Сергей
0

Доверяю вашему опыту, сомневаюсь в том, что ЦА Джул – школьники. Стартовый аппарат стоит 2к, многовато для обычной школы.

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Denis

1

Ничего сильно не изменится, никобустеры ещё никто не отменил.

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Томас Иннелаур

Denis
0

Уверен что они также попадают под этот запрет. В Европе существует аналогичный закон и он ограничивает продажу и никотиновых бустеров. А много бустеров по 20мг не дадут тебе привычные 50мг.

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Анна Смирнова

0

неужто здравые мысли им в голову могут приходить? посмотри что из этого выйдет. 

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Шамиль Джанболатов

0

Когда выхожу на улицу то обязательно встречаю толпы курящих. Всем начхать

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