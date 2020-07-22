В компании считают сумму иска от владельца помещений необоснованно завышенной.

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В мае 2020 года компания «Первое решение» (бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Shop) получила иск на сумму 4,5 млрд рублей. На это обратил внимание The Bell.

В июне суд по просьбе истца временно запретил регистрировать товарные знаки компании, а также три принадлежащих ей автомобиля. Ограничения были наложены на 65 брендов, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.

Истцом выступает ООО «Эн+ Рециклинг» — бывшая структура холдинга En+ Олега Дерипаски, утверждает The Bell.

Поводом для судебного разбирательства стал мартовский пожар на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания, пишет РБК со ссылкой на ритейлера. The Bell указывает, что компания хранила на складе завода 40 тонн горючих жидкостей. В «Первом решении» утверждают, что пожар случился не по их вине.

До 2010 года завод принадлежал «Русалу» Олега Дерипаски, в конце 2019 года предприятие было «дочкой» «Эн+ Рециклинг», указывает The Bell. Компания оформлена на кипрскую En+ Package Ltd. Представитель En+ сообщил The Bell, что «Эн+ Рециклинг» не принадлежит группе. На заводе не смогли дать изданию комментарии, с «Эн+ Рециклинг» ему связаться не удалось.