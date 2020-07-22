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Право
Галина Мубаракшина
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Суд арестовал бренды Natura Siberica по иску на 4,5 млрд рублей из-за пожара на арендованной фабрике Материал редакции

В компании считают сумму иска от владельца помещений необоснованно завышенной.

19 комментариев
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В мае 2020 года компания «Первое решение» (бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Shop) получила иск на сумму 4,5 млрд рублей. На это обратил внимание The Bell.

В июне суд по просьбе истца временно запретил регистрировать товарные знаки компании, а также три принадлежащих ей автомобиля. Ограничения были наложены на 65 брендов, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.

Истцом выступает ООО «Эн+ Рециклинг» — бывшая структура холдинга En+ Олега Дерипаски, утверждает The Bell.

Поводом для судебного разбирательства стал мартовский пожар на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания, пишет РБК со ссылкой на ритейлера. The Bell указывает, что компания хранила на складе завода 40 тонн горючих жидкостей. В «Первом решении» утверждают, что пожар случился не по их вине.

До 2010 года завод принадлежал «Русалу» Олега Дерипаски, в конце 2019 года предприятие было «дочкой» «Эн+ Рециклинг», указывает The Bell. Компания оформлена на кипрскую En+ Package Ltd. Представитель En+ сообщил The Bell, что «Эн+ Рециклинг» не принадлежит группе. На заводе не смогли дать изданию комментарии, с «Эн+ Рециклинг» ему связаться не удалось.

В начале июля «Первое решение» предъявило встречный иск к «Эн+ Рециклинг» на сумму 490,3 млн рублей — это сумма убытков, причинённых ритейлеру пожаром, указывает РБК. Сумму иска со стороны «Эн+ Рециклинг» в компании считают «абсолютно нереалистичной» и до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчётами, отмечает агентство.

#новость #naturasiberica

Галина Мубаракшина
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19 комментариев
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Laugh Radiant

22

Неплохой способ отъёма раскрученных брендов. 
Ужас конечно.

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Андрей Викторович

Laugh
5

Цап-царап economy 

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Stas Sokolov

16

Очередное отжималово успешного бизнеса.

Ответить

Andrey Kulakov

7

Один из немногих российских брендов, которые ни чуть не хуже зарубежных

Ответить

Герман Воронов

Andrey
5

Ща отожмут, руководство поменяется и скатится 

Ответить

Andrey Kulakov

Герман
1

Да я вот уже думаю придется 2GIS удалять или повезет

Ответить

Михаил Набоков

Andrey
0

Их сбер купил

Ответить

Andrey Kulakov

Михаил
0

Вот и я о том же)

Ответить

Максим Митин

3

Ебала жаба гадюку

Ответить

Denis G

Максим
5

Конкретно в этом случае - наоборот.

Ответить

Юрий Белоножкин

Denis
0

Как вы их отличаете

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ivan krapivin

Юрий
0

По артефактам

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Shepard

1

Андрей Трубников — тот самый человек, который придумал бренды «Бабушка Агафья», Natura Siberica, Organic Kitchen, Planeta Organica, Organic Shop и не только. 

 Предприниматель не скрывает симпатии к Владимиру Путину: его портретов тут тоже достаточно.

Как же так?

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Михаил Качалов

Shepard
3

Ну вот Николай Фоменко демонстрировал симпатию, а Маруся не поехала. Не все так однозначно.

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Prolis Labkk

Shepard
1

Хранил портреты в неположенном месте?

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Alex Marvell

Shepard
0

Классика же. Рабы (а они есть и среди предпринимателей) не умеют в причинно следственные связи. Когда начнут включать голову, тогда и перестанут страдать.

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Денис Морганов

1

Жёстко, не успели продать контору , жаль хороший товар уходит с рынка

Ответить

Prolis Labkk

1

Бабушки так не горят
https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4111395

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Эмиль Гусейнов

1

Ну почитал биографию, в принципе, всё логично. Человек организовал компанию, чтобы отомстить другим и делать дешевле, с двумя сирийцами в партнерстве. Потом в тихую создал новый бренд и бросил проект с двумя партнерами. То есть сначала из мести создал компанию, потом и бросил двух партнёров. А теперь его зажимают, возможно, такие же люди =) 

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