Комментарии
оказалась нейронной сетью
В компании считают сумму иска от владельца помещений необоснованно завышенной.
В мае 2020 года компания «Первое решение» (бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Shop) получила иск на сумму 4,5 млрд рублей. На это обратил внимание The Bell.
В июне суд по просьбе истца временно запретил регистрировать товарные знаки компании, а также три принадлежащих ей автомобиля. Ограничения были наложены на 65 брендов, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
Истцом выступает ООО «Эн+ Рециклинг» — бывшая структура холдинга En+ Олега Дерипаски, утверждает The Bell.
Поводом для судебного разбирательства стал мартовский пожар на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания, пишет РБК со ссылкой на ритейлера. The Bell указывает, что компания хранила на складе завода 40 тонн горючих жидкостей. В «Первом решении» утверждают, что пожар случился не по их вине.
До 2010 года завод принадлежал «Русалу» Олега Дерипаски, в конце 2019 года предприятие было «дочкой» «Эн+ Рециклинг», указывает The Bell. Компания оформлена на кипрскую En+ Package Ltd. Представитель En+ сообщил The Bell, что «Эн+ Рециклинг» не принадлежит группе. На заводе не смогли дать изданию комментарии, с «Эн+ Рециклинг» ему связаться не удалось.
В начале июля «Первое решение» предъявило встречный иск к «Эн+ Рециклинг» на сумму 490,3 млн рублей — это сумма убытков, причинённых ритейлеру пожаром, указывает РБК. Сумму иска со стороны «Эн+ Рециклинг» в компании считают «абсолютно нереалистичной» и до настоящего момента не подтвержденной какими-либо расчётами, отмечает агентство.
Неплохой способ отъёма раскрученных брендов.
Ужас конечно.
Один из немногих российских брендов, которые ни чуть не хуже зарубежных
Ща отожмут, руководство поменяется и скатится
Да я вот уже думаю придется 2GIS удалять или повезет
Ебала жаба гадюку
Андрей Трубников — тот самый человек, который придумал бренды «Бабушка Агафья», Natura Siberica, Organic Kitchen, Planeta Organica, Organic Shop и не только.
Предприниматель не скрывает симпатии к Владимиру Путину: его портретов тут тоже достаточно.
Как же так?
Ну вот Николай Фоменко демонстрировал симпатию, а Маруся не поехала. Не все так однозначно.
Классика же. Рабы (а они есть и среди предпринимателей) не умеют в причинно следственные связи. Когда начнут включать голову, тогда и перестанут страдать.
Бабушки так не горят
https://50.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4111395
Ну почитал биографию, в принципе, всё логично. Человек организовал компанию, чтобы отомстить другим и делать дешевле, с двумя сирийцами в партнерстве. Потом в тихую создал новый бренд и бросил проект с двумя партнерами. То есть сначала из мести создал компанию, потом и бросил двух партнёров. А теперь его зажимают, возможно, такие же люди =)
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