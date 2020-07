В мае 2020 года компания «Первое решение» (бренды «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica, Organic Shop) получила иск на сумму 4,5 млрд рублей. На это обратил внимание The Bell.

Истцом выступает ООО «Эн+ Рециклинг» — бывшая структура холдинга En+ Олега Дерипаски, утверждает The Bell.

Поводом для судебного разбирательства стал мартовский пожар на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания, пишет РБК со ссылкой на ритейлера. The Bell указывает, что компания хранила на складе завода 40 тонн горючих жидкостей. В «Первом решении» утверждают, что пожар случился не по их вине.

До 2010 года завод принадлежал «Русалу» Олега Дерипаски, в конце 2019 года предприятие было «дочкой» «Эн+ Рециклинг», указывает The Bell. Компания оформлена на кипрскую En+ Package Ltd. Представитель En+ сообщил The Bell, что «Эн+ Рециклинг» не принадлежит группе. На заводе не смогли дать изданию комментарии, с «Эн+ Рециклинг» ему связаться не удалось.