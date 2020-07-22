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Галина Мубаракшина
1984

Slack пожаловалась в Еврокомиссию на неконкурентное поведение Microsoft из-за предустановки Teams с пакетом Office Материал редакции

«Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство».

48 комментариев
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Slack обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на Microsoft.

В Slack обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, поскольку вместе с пакетом Office устанавливается конкурент Slack — корпоративный мессенджер Teams.

«Мы уверены в достоинствах нашего продукта, но не можем терпеть нарушения закона и ограничения пользователей в выборе инструментов, которые им нравятся», — заявил вице-президент по коммуникациям и политике Slack Джонатан Принс (Jonathan Prince).

Это больше, чем просто «Slack против Microsoft» — это противостояние двух очень разных философий цифрового будущего. Slack предлагает открытый и гибкий подход к лучшим технологиям, который даёт клиентам возможность построить лучшие для них решения, и это прямая угроза набору сервисов от Microsoft. Мы хотим 2% от вашего бюджета, и это делает остальные 98% более ценными, а им нужны все 100%.

Джонатан Принс
вице-президент по коммуникациям и политике Slack

В Microsoft не смогли оперативно предоставить комментарии, а представитель Еврокомиссии подтвердил получение иска и пообещал, что его рассмотрят согласно стандартной процедуре, отмечает CNBC.

В мае в интервью The Verge глава Slack Стюарт Баттерфилд делился опасениями насчёт Microsoft. «Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство», — говорил он изданию.

Аудитория Slack и Microsoft Teams начала быстро расти на фоне перехода компаний на удалённый режим работы в условиях пандемии. В середине марта 2020 года количество ежедневных активных пользователей Teams достигло 44 млн, в Slack количество одновременно подключённых пользователей выросло с 10 млн до 12,5 млн в период с 10 до 25 марта.

#новость #slack #teams

Галина Мубаракшина
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48 комментариев
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Вася Пражкин

17

 Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство

 Мы уверены в достоинствах нашего продукта

Кажется, Slack не совсем уверен.

Ответить

Настя Апина

Вася
2

Любая компания мечтает убить конкурентов. Штраф за тупость с них.

Ответить

ЯжПрограммист

Вася
0

Они помнят и чтят урок Netscape. Майкрософт могёт убивать конкурентов на своей территории.

Ответить

Евгений Делюкин

7

А ещё в подписку Microsoft 365 входит OneNote — но что-то Evernote и Notion не спешат бежать в Еврокомиссию

Ответить

Евгений Делюкин

Евгений
5

Хм, а ещё решил сравнить цены на фоне заявления о 2% бюджета. 
Teams выходит дешевле Slack — $5 за базовый пакет с офисом и другими плюшками против $6,67 ($8) у Slack.

Так кто хочет больше бюджета? А кто даёт больше за тот же бюджет?

Ответить

Alexander Lemberg

Евгений
1

В жалобе сказано также о сокрытии настоящей стоимости тимс для энтерпрайз клиентов. 

Ответить

Joy Z

Евгений
0

Вообще в эту подписку входит и куда другого ненужного софта..

Ответить

Sht_Anton

Евгений
0

Слак - реальный бизнес с  оборотами в сотни млн $. Это нормально, когда компания знает масштабы потенциального рынка и чувствует, что нельзя упускать время для того, чтобы занять нишу. Это как с сервисами Гугла и иском Яндекса в ФАС. Абсолютно нормально для развития конкуренции, когда на рынке присутствует гигант с анлимитид баджет

Ответить

Александр Бабич

0

А что такое «неконкурентное поведение»?

Ответить

Mykola Petiukh

Александр
12

Смотри.
Когда Спотифай берет 30% с инди-музыкантов — это норм.
А когда Эпл берет со Спотифая 30% — это неконкурентное поведение.

Ответить

Joy Z

Mykola
0

А Вы предлагаете работать в минус с практикой - сам заработал 70%, а отдаешь все 90%?
Спотифай вынуждена брать 30% с инди-музыкантовкак раз из-за того, что 30% с нее берет Apple. Порочный круг.

Ответить

Вася Пражкин

Александр
–2

Пример - когда власть гонит бюджетников голосовать за власть, а те не могут отказаться.

Ответить

Nik

1

Странно, почему браузеры Chrome/Opera/Mozilla не жалуются, что в базовые настройки Windows входит Microsoft Edge. По такой же логике Microsoft ужимает другие браузеры (нет).
Вообще, странно предъявлять такие требования в адрес Microsoft, которая просекла фишку корпоративного мессенджера, да ещё и совместимого со своими продуктами, которая попросту сейчас предлагает такой вариант. Кому удобен Slack - всё равно уйдут в Slack. Ранее Microsoft пихала везде свой Explorer, как сейчас Edge, и ничего - люди качают другие браузеры и пользуются ими. 
Вопрос в том, что может Slack стоит пересмотреть свою стратегию и политику, раз Microsoft в довольно быстром темпе опередил первых по количеству пользователей. 

Ответить

Nesterov Igor

Nik
4

жаловались, пока доля была большая

Ответить

Нежный Перфаратор

Nik
1

я на секунду задумался а что будет, если с винды уберут браузер. как выходить в интернет чтобы скачать другой браузер? telnet? wget? elinks?

Ответить

Beerman

Нежный
0

как в старые добрые времена, с флешки ставить

Ответить

Mikhail Golovanov

Beerman
1

Так а на флешку ты как закачаешь, если ни у кого не будет встроенного браузера?
Придется ехать к разрабам мозиллы/хрома/.../ чтобы они на флешку скинули

Хотя можно на линуксе через терминал скачать, потом через браузер под линукс скачать версию для винды

Ответить

Vladimir Goncharov

Nik
1

Because of that dominance, in 1998 the U.S. Department of Justice and 20 state attorneys general sued Microsoft for illegally using its Windows monopoly to thwart competition. Internet Explorer was at the core of the case. Microsoft, at the time, required that computer makers include Internet Explorer in every Windows installation. 

Ответить

Настя Апина

Nik
0

Почему "(нет)"? Ты определись уже.

Ответить

Константин Панфилов

Nik
0

Было такое: http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8537763.stm

Ответить

Nurgazy Nazhimidinov

Константин
0

Странно, что люди не помнят это. Большое событие же было.

Ответить

Joy Z

Nurgazy
0

А воз и ныне там..

Ответить

Joy Z

2

Осталось подать иск на установку Windows с дополнительным софтом в качестве ущемления прав любителей Linux! А ля "Жизни чернокожих имеют значение"

Ответить

Владимир Толстиков

Joy
0

"красноглазых" 😆

Ответить

Anton Kerselyan

0

А я до сих пор не пойму, зачем нужен slack/teams, если есть telegram

Ответить

Роман Габидулин

Anton
2

Попробуйте собрать тысячу сотрудников в одном чате телеги. Удобно будет?

Ответить

Art

Anton
0

затем что есть канал  в которых можно гибко настраивать оповещения

Ответить

Nesterov Igor

Anton
0

безопасность, Slack есть OnPremise. в Teams вроде есть гибридная модель и плюс акки можно сделать только корпоративными
Телеграм в суровом энтерпрайзе никто не даст поставить локально

Ответить

Константин Лузин

–1

Ну, по сути, история с Teams и Slack, в теории, может превратится в историю v.2 с IE и Netscape. Поэтому да, предустановка - это неконкурентное поведение, а преимущество монополиста

Ответить

Mykola Petiukh

Константин
0

Это не предустановка

Ответить

Евгений Разманов

Константин
0

Если б они его с Виндой пихали забесплатно как какую-нибудь Кенди Краш Соду - тогда другое дело. Но тут - пакет приложений, который не падает с неба, а приобретается за деньги, и подразумевается, что покупатель знает, за что отдаёт деньги.

Ответить

Joy Z

Константин
0

Предустановки нет. Есть навязанная установка дополнительного софта в выбранном пакете софта.

Ответить

Mykola Petiukh

0

Лол. 
Они же не тайком его ставят. 

Ответить

Nesterov Igor

Mykola
1

В новом инсталляторе Офиса нельзя выбрать что ставить а что нет. Я этому очень удивился когд захотел то ли  PowerPoint то ли Skype for Business удалить. А там просто не было такой опции, либо все вместе либо нечего

Ответить

Mykola Petiukh

Nesterov
0

Ну так уже почти десять лет так. А Слак только щас просрался.
К тому же есть официальный указать инсталлятору, что ставить

Ответить

Вася Пражкин

Mykola
0

Пока был Скайп - Слак только радовался, а вот Teams уже серьезный конкурент.

Ответить

Eugene Yuryev

Nesterov
0

Adobe тоже много говна ставит без спроса.

Ответить

Andrius Kairiukstis

0

Слак, до-свидания (тимс тоже)

Ответить

Максим Сутов

Andrius
0

А кто остается?

Ответить

Владимир Толстиков

Максим
1

СКААААААААААЙП!

Ответить

Joy Z

Владимир
0

В пакете Office 365 Скайп тоже ставят не спрашивая желания пользователя.
Даешь петицию с протестом от whatsapp, viber, telegram, icq и т.д.

Ответить

Николай Свидэрский

0

А с каким это пакетом устанавливается Teams? Только облачным Office 365? 

Важный момент купить Teams отдельно нельзя!

Ответить

Ангелина Шнурова

0

Обожаю такие содержательные заголовки.

Ответить

Nesterov Igor

0

ничего не будет, есть такая версия N в ней не было браузера, был диалог при первом запуске. Голый движок то всегда есть в винде иначе куча приложений сломается

Ответить

Mandor Sawall

0

Бааааабууууушкаааа! 

Ответить

Joy Z

0

«Мы уверены в достоинствах нашего продукта, но не можем терпеть нарушения закона и ограничения пользователей в выборе инструментов, которые им нравятся»

Вот интересно как предустановка какой то программы может ограничить право пользователя пользоваться тем чем ему нравится..

А вообще теперь по примеру Slack могут и все остальные компании подавать коллективный иск в ограничении прав пользователя так как при покупке подписки Microsoft Office 365 устанавливается сразу куча разного говна которое изначально простому пользователю нафиг не нужно (PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Publisher, Access, Skype ) и от которого нельзя отказаться при установке или вообще как то удалить с компа..

Ответить

Danil Khasanshin

0

4 года назад они же встречали Teams на страницах The New York Times https://stratechery.com/2020/the-slack-social-network/

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lakoros

–1

Какой ужасный Майкрософт! все перехожу на офис от Slack.

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