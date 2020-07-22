Комментарии
больше миллиона раз
«Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство».
Slack обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на Microsoft.
В Slack обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, поскольку вместе с пакетом Office устанавливается конкурент Slack — корпоративный мессенджер Teams.
«Мы уверены в достоинствах нашего продукта, но не можем терпеть нарушения закона и ограничения пользователей в выборе инструментов, которые им нравятся», — заявил вице-президент по коммуникациям и политике Slack Джонатан Принс (Jonathan Prince).
В Microsoft не смогли оперативно предоставить комментарии, а представитель Еврокомиссии подтвердил получение иска и пообещал, что его рассмотрят согласно стандартной процедуре, отмечает CNBC.
В мае в интервью The Verge глава Slack Стюарт Баттерфилд делился опасениями насчёт Microsoft. «Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство», — говорил он изданию.
Аудитория Slack и Microsoft Teams начала быстро расти на фоне перехода компаний на удалённый режим работы в условиях пандемии. В середине марта 2020 года количество ежедневных активных пользователей Teams достигло 44 млн, в Slack количество одновременно подключённых пользователей выросло с 10 млн до 12,5 млн в период с 10 до 25 марта.
Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство
Мы уверены в достоинствах нашего продукта
Кажется, Slack не совсем уверен.
Они помнят и чтят урок Netscape. Майкрософт могёт убивать конкурентов на своей территории.
А ещё в подписку Microsoft 365 входит OneNote — но что-то Evernote и Notion не спешат бежать в Еврокомиссию
Хм, а ещё решил сравнить цены на фоне заявления о 2% бюджета.
Teams выходит дешевле Slack — $5 за базовый пакет с офисом и другими плюшками против $6,67 ($8) у Slack.
Так кто хочет больше бюджета? А кто даёт больше за тот же бюджет?
В жалобе сказано также о сокрытии настоящей стоимости тимс для энтерпрайз клиентов.
Слак - реальный бизнес с оборотами в сотни млн $. Это нормально, когда компания знает масштабы потенциального рынка и чувствует, что нельзя упускать время для того, чтобы занять нишу. Это как с сервисами Гугла и иском Яндекса в ФАС. Абсолютно нормально для развития конкуренции, когда на рынке присутствует гигант с анлимитид баджет
А что такое «неконкурентное поведение»?
Смотри.
Когда Спотифай берет 30% с инди-музыкантов — это норм.
А когда Эпл берет со Спотифая 30% — это неконкурентное поведение.
Пример - когда власть гонит бюджетников голосовать за власть, а те не могут отказаться.
Странно, почему браузеры Chrome/Opera/Mozilla не жалуются, что в базовые настройки Windows входит Microsoft Edge. По такой же логике Microsoft ужимает другие браузеры (нет).
Вообще, странно предъявлять такие требования в адрес Microsoft, которая просекла фишку корпоративного мессенджера, да ещё и совместимого со своими продуктами, которая попросту сейчас предлагает такой вариант. Кому удобен Slack - всё равно уйдут в Slack. Ранее Microsoft пихала везде свой Explorer, как сейчас Edge, и ничего - люди качают другие браузеры и пользуются ими.
Вопрос в том, что может Slack стоит пересмотреть свою стратегию и политику, раз Microsoft в довольно быстром темпе опередил первых по количеству пользователей.
я на секунду задумался а что будет, если с винды уберут браузер. как выходить в интернет чтобы скачать другой браузер? telnet? wget? elinks?
Так а на флешку ты как закачаешь, если ни у кого не будет встроенного браузера?
Придется ехать к разрабам мозиллы/хрома/.../ чтобы они на флешку скинули
Хотя можно на линуксе через терминал скачать, потом через браузер под линукс скачать версию для винды
Because of that dominance, in 1998 the U.S. Department of Justice and 20 state attorneys general sued Microsoft for illegally using its Windows monopoly to thwart competition. Internet Explorer was at the core of the case. Microsoft, at the time, required that computer makers include Internet Explorer in every Windows installation.
Странно, что люди не помнят это. Большое событие же было.
Осталось подать иск на установку Windows с дополнительным софтом в качестве ущемления прав любителей Linux! А ля "Жизни чернокожих имеют значение"
А я до сих пор не пойму, зачем нужен slack/teams, если есть telegram
Попробуйте собрать тысячу сотрудников в одном чате телеги. Удобно будет?
безопасность, Slack есть OnPremise. в Teams вроде есть гибридная модель и плюс акки можно сделать только корпоративными
Телеграм в суровом энтерпрайзе никто не даст поставить локально
Ну, по сути, история с Teams и Slack, в теории, может превратится в историю v.2 с IE и Netscape. Поэтому да, предустановка - это неконкурентное поведение, а преимущество монополиста
Если б они его с Виндой пихали забесплатно как какую-нибудь Кенди Краш Соду - тогда другое дело. Но тут - пакет приложений, который не падает с неба, а приобретается за деньги, и подразумевается, что покупатель знает, за что отдаёт деньги.
Предустановки нет. Есть навязанная установка дополнительного софта в выбранном пакете софта.
Лол.
Они же не тайком его ставят.
В новом инсталляторе Офиса нельзя выбрать что ставить а что нет. Я этому очень удивился когд захотел то ли PowerPoint то ли Skype for Business удалить. А там просто не было такой опции, либо все вместе либо нечего
Ну так уже почти десять лет так. А Слак только щас просрался.
К тому же есть официальный указать инсталлятору, что ставить
Пока был Скайп - Слак только радовался, а вот Teams уже серьезный конкурент.
Слак, до-свидания (тимс тоже)
А кто остается?
СКААААААААААЙП!
А с каким это пакетом устанавливается Teams? Только облачным Office 365?
Важный момент купить Teams отдельно нельзя!
ничего не будет, есть такая версия N в ней не было браузера, был диалог при первом запуске. Голый движок то всегда есть в винде иначе куча приложений сломается
«Мы уверены в достоинствах нашего продукта, но не можем терпеть нарушения закона и ограничения пользователей в выборе инструментов, которые им нравятся»
Вот интересно как предустановка какой то программы может ограничить право пользователя пользоваться тем чем ему нравится..
А вообще теперь по примеру Slack могут и все остальные компании подавать коллективный иск в ограничении прав пользователя так как при покупке подписки Microsoft Office 365 устанавливается сразу куча разного говна которое изначально простому пользователю нафиг не нужно (PowerPoint, OneNote, Outlook, Teams, Publisher, Access, Skype ) и от которого нельзя отказаться при установке или вообще как то удалить с компа..
4 года назад они же встречали Teams на страницах The New York Times https://stratechery.com/2020/the-slack-social-network/
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