«Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство».

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Slack обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на Microsoft.

В Slack обвиняют компанию в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, поскольку вместе с пакетом Office устанавливается конкурент Slack — корпоративный мессенджер Teams.

«Мы уверены в достоинствах нашего продукта, но не можем терпеть нарушения закона и ограничения пользователей в выборе инструментов, которые им нравятся», — заявил вице-президент по коммуникациям и политике Slack Джонатан Принс (Jonathan Prince).

Это больше, чем просто «Slack против Microsoft» — это противостояние двух очень разных философий цифрового будущего. Slack предлагает открытый и гибкий подход к лучшим технологиям, который даёт клиентам возможность построить лучшие для них решения, и это прямая угроза набору сервисов от Microsoft. Мы хотим 2% от вашего бюджета, и это делает остальные 98% более ценными, а им нужны все 100%. Джонатан Принс вице-президент по коммуникациям и политике Slack

В Microsoft не смогли оперативно предоставить комментарии, а представитель Еврокомиссии подтвердил получение иска и пообещал, что его рассмотрят согласно стандартной процедуре, отмечает CNBC.

В мае в интервью The Verge глава Slack Стюарт Баттерфилд делился опасениями насчёт Microsoft. «Кажется, в Microsoft хотят нас убить, а Teams — подходящее для этого средство», — говорил он изданию.